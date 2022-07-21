«Русским писателям надо заткнуться»: Стивен Кинг дал обширное интервью, и высказал всё, что думает. Но беседовал совсем не с тем, с кем договаривался

Ещё он раздаёт множество интервью. И одно из них он дал… президенту Зеленскому. Вернее, это он думал, что разговаривает с Зеленским, а на самом деле, ему позвонили известные пранкеры Вован и Лексус. Видимо, Кингу было очень лестно общаться с главой государства, поэтому он безоговорочно поверил, что разговаривает именно с ним.

В беседе он подтвердил, что лично запретил издавать свои книги в России, а также показывать их экранизации у нас в кино.

«Да, и не только это. Фильмы тоже нельзя показывать в прокате. И в России Пеннивайз может быть в их канализации, но он больше не будет на их теле- и киноэкранах».

«Я думаю, что русским писателям надо заткнуться».