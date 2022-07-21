«Русским писателям надо заткнуться»: Стивен Кинг дал обширное интервью, и высказал всё, что думает. Но беседовал совсем не с тем, с кем договаривался

Он прокомментировал ситуацию в мире и в США, и подтвердил, что лично запретил издание своих книг в России.
Стивен Кинг - всемирно известный писатель. Три года подряд занимал первую строчку в рейтинге самых издаваемых авторов в России. А вообще, в ТОП-5 самых издаваемых у нас писателей, он входит уже лет двадцать.
Это талантливый и трудолюбивый автор: его книги можно выложить стопкой от пола до потолка, но главное - каждая из них по-своему интересна.
Ещё он раздаёт множество интервью. И одно из них он дал… президенту Зеленскому. Вернее, это он думал, что разговаривает с Зеленским, а на самом деле, ему позвонили известные пранкеры Вован и Лексус. Видимо, Кингу было очень лестно общаться с главой государства, поэтому он безоговорочно поверил, что разговаривает именно с ним.
В беседе он подтвердил, что лично запретил издавать свои книги в России, а также показывать их экранизации у нас в кино.
«Да, и не только это. Фильмы тоже нельзя показывать в прокате. И в России Пеннивайз может быть в их канализации, но он больше не будет на их теле- и киноэкранах».
«Я думаю, что русским писателям надо заткнуться».
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В процессе беседы, «Зеленский» тонко троллил Кинга, например, вот так:
Всё остальное - в видео:
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С Кингом общались весной, обнародовали запись только сейчас. Как только он узнал о розыгрыше, сразу заявил:
«Дерьмо троллей. В этом нет правды».
Многие пользователи тяжело восприняли эту беседу и не сдерживались в комментариях:
Но были и те, кто утверждал, что всё это - результат монтажа, а фразы вырваны из контекста. Хотя и им возражали, что в большом интервью монтажа не замечено, а Кинг складно и вовремя отвечает на все заданные вопросы.
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АНТИФИШКИ
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История напоминает нашего "Мимино", такой же к старости маразматик, обожаемый народом за таланты в молодости.
Я вам больше скажу: от от такого же промытого "патриота" российского отличается только цветом флага и направлением, откуда ждет угрозу. Да и от любого другого "патриота" - украинского, белорусского, немецкого и так далее. Любой "патриот" при капитализме - это промытая марионетка, которую удобно использовать.
а сейчас маразм вполне прогнозируем и мало кого удивит...
Зато у нас ест торрент
но одно знаю точно он русофоб чуть ли не с детства, он ещё в своих мемуарах описывал как в детстве сидел в кинотеатре и тут включают свет, а к экрану выбегает человек и орет "Русские запустили спутник в космос" и у всех кто сидел в зале паника, все побежали на выход - это наложило я так понимаю отпечаток на сознание молодого кинга
Очень интересно и логично :)
по моему на 100% логично
А вообще - он издавался так "плотно", что найти можно было что-то около 5-7 книг в 2-3 переводах, остальное найти нереально. Ватэта папулярность. У нас сапог лучше печатался, чем кинг. Нет, не ищу оправдашек типо "ушёл и чёрт с ним, ничего не потеряли и бла-бла-бла", просто это реально не тот писатель, чей официальный уход был бы обижен. Вот если бы мы потеряли кого-то вроде Толкиена, я бы очень сильно расстроился, а этот - его книги сейчас это то, что раньше называли" бульварная пресса". Принципиальных различий с какой-нибудь Донцовой не вижу, акромя жанровых.
И, да, перестал его читать после бездарного слива Башни.
Они тупорылые эти америкосы.
Узколобые бараны, даже не пытающиеся разбираться в произошедшем.
Или ты мух от котлет не отделяешь?
Только я все равно не пойму, причем тут его история и тупость америкосов.
Да, тупорылых везде хватает, но американцы всем дают фору по количеству на душу населения.
Ну, хохлов в расчет не берем, там совсем всё туго