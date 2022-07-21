FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6141 пост • 740 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
«Русским писателям надо заткнуться»: Стивен Кинг дал обширное интервью, и высказал всё, что думает. Но беседовал совсем не с тем, с кем договаривался

«Русским писателям надо заткнуться»: Стивен Кинг дал обширное интервью, и высказал всё, что думает. Но беседовал совсем не с тем, с кем договаривался

Автор:
21 июля 2022 15:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: prank   Вован и Лексус   Зеленский   интервью   король ужасов   писатель   розыгрыш   стивен кинг   
3900
5
2

Он прокомментировал ситуацию в мире и в США, и подтвердил, что лично запретил издание своих книг в России.

Стивен Кинг - всемирно известный писатель. Три года подряд занимал первую строчку в рейтинге самых издаваемых авторов в России. А вообще, в ТОП-5 самых издаваемых у нас писателей, он входит уже лет двадцать.

Это талантливый и трудолюбивый автор: его книги можно выложить стопкой от пола до потолка, но главное - каждая из них по-своему интересна.

Ещё он раздаёт множество интервью. И одно из них он дал… президенту Зеленскому. Вернее, это он думал, что разговаривает с Зеленским, а на самом деле, ему позвонили известные пранкеры Вован и Лексус. Видимо, Кингу было очень лестно общаться с главой государства, поэтому он безоговорочно поверил, что разговаривает именно с ним.

В беседе он подтвердил, что лично запретил издавать свои книги в России, а также показывать их экранизации у нас в кино.

«Да, и не только это. Фильмы тоже нельзя показывать в прокате. И в России Пеннивайз может быть в их канализации, но он больше не будет на их теле- и киноэкранах».

«Я думаю, что русским писателям надо заткнуться».

В процессе беседы, «Зеленский» тонко троллил Кинга, например, вот так:

Всё остальное - в видео:

С Кингом общались весной, обнародовали запись только сейчас. Как только он узнал о розыгрыше, сразу заявил:

«Дерьмо троллей. В этом нет правды».

Многие пользователи тяжело восприняли эту беседу и не сдерживались в комментариях:

Но были и те, кто утверждал, что всё это - результат монтажа, а фразы вырваны из контекста. Хотя и им возражали, что в большом интервью монтажа не замечено, а Кинг складно и вовремя отвечает на все заданные вопросы.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: prank   Вован и Лексус   Зеленский   интервью   король ужасов   писатель   розыгрыш   стивен кинг   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
96
Максим Макашев 4 часа назад
дедушку кинга надо вместе с дедом бидоном в один серпентарий отправить. И накормить зеленским
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Leonid 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Геннадьич Полчаса назад
К сожалению к старости многие начинают страдать маразмом.
История напоминает нашего "Мимино", такой же к старости маразматик, обожаемый народом за таланты в молодости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион 50 минут назад
Не читал автора и не имел таких намерений. Жанр не мой. Полагаю в этой теме импортозамещение пройдет самым легким образом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 50 минут назад
Уж больно похоже на сектор звездёж на барабане. Очень сомневаюсь,что кто-то поверит , будто ему так с нибуя позвонит президент любой страны и захочет поболтать за жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Natural Selection 58 минут назад
мумия ходячая бл.ять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Сергей Салем Час назад
Не спорю, есть у дедушки Кинга интересные произведения, но то что иногда считается шедевральным, на мой взгляд отрыжка больного ума. Например почитаемая трилогия "Чёрной башни" - затянутая и высосаная из пальца бредятина явно коммерческой направленности. Другое дело - "Зелёная миля". Дедушке Кингу пора с Бидоном в отдельную палату.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
What??? Час назад
"Это талантливый и трудолюбивый автор", мудило оно старое и книжонки его шлак полный!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Михаил Гривин Час назад
Была у него книжка "Пляска смерти" и там был отрывок про самый страшный момент в его детстве. Так вот, его до усрачки напугал запуск Союзом спутника. Он просто такой же продукт пропаганды, как и любой другой промытый американский "патриот". И это никак не отменяет того, что он пишет читабельные, интересные книги.

Я вам больше скажу: от от такого же промытого "патриота" российского отличается только цветом флага и направлением, откуда ждет угрозу. Да и от любого другого "патриота" - украинского, белорусского, немецкого и так далее. Любой "патриот" при капитализме - это промытая марионетка, которую удобно использовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G 2 часа назад
чувак был и по молодости специфичен...

а сейчас маразм вполне прогнозируем и мало кого удивит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−20
Mirza 2 часа назад
Ну и что?
Зато у нас ест торрент
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Copycat 2 часа назад
Говорят писатель хороший - не разу его не читал, я не люблю такой жанр
но одно знаю точно он русофоб чуть ли не с детства, он ещё в своих мемуарах описывал как в детстве сидел в кинотеатре и тут включают свет, а к экрану выбегает человек и орет "Русские запустили спутник в космос" и у всех кто сидел в зале паника, все побежали на выход - это наложило я так понимаю отпечаток на сознание молодого кинга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
crocodile172 Copycat Час назад
То есть вы не читали его произведений, однако прочитали его мемуары?
Очень интересно и логично :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Костя 3 часа назад
кинга прочитал много - есть просто изумительные книги, но и много полного шлака(понимаю - вкусовщина). и он много вставляет грязи. извращенец. сделано по классике жанра показали титьки - кого то убьют, но кинг делает это мерзко - читать иногда противно. экранизации- сложно, но чёрный роланд это перебор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bar 3 часа назад
Боже, куда это старое чучело то выползло?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
753
AlexG 3 часа назад
Когда уже люди, которые разбираются очень хорошо в определенном деле перестанут лезть со своим мнением в те дела, в которых они разбираются из рук вон плохо.... Кесарю кесарево - ты писатель, ты талант, пиши и почуй на лаврах...нет, б...ть, надо обязательно заделаться великим политическим стратегом, международником и гениальным государственным мужем и качать свое уё"ское мнение.. Зачем ты разочаровываешь своих фанатов, Стивен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VPJ 3 часа назад
Господа -товарищи! Все самые очень читаемые книги, написаны, или перенесены на поверхности, разных матералов, разными знаками. Кто-то считает их АХ!, а кто-то ЙУХ!. И не предавайте меня анафеме, догадайтесь, о трех для одних, одной для других, и около десятка еще для людей. Написано тоже не очен дружащими со здравым смыслом особями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
253
adssaf afasffdsga 4 часа назад
Книги его не читал. Фильмы смотрел. Штуки три понравилось. Клоун, мгла и отель. Ещё смотрел с Лео, но кроме самого актёра там больше ничего не понравилось. Как же много я потерял!..
А вообще - он издавался так "плотно", что найти можно было что-то около 5-7 книг в 2-3 переводах, остальное найти нереально. Ватэта папулярность. У нас сапог лучше печатался, чем кинг. Нет, не ищу оправдашек типо "ушёл и чёрт с ним, ничего не потеряли и бла-бла-бла", просто это реально не тот писатель, чей официальный уход был бы обижен. Вот если бы мы потеряли кого-то вроде Толкиена, я бы очень сильно расстроился, а этот - его книги сейчас это то, что раньше называли" бульварная пресса". Принципиальных различий с какой-нибудь Донцовой не вижу, акромя жанровых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
Olldd 4 часа назад
Уточню. Стивен Кинг до и после автокатастрофы, это два абсолютно разных человека. Будьте снисходительны.
И, да, перестал его читать после бездарного слива Башни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася 4 часа назад
психопат с больными фантазиями, выдающий их за "книги", "произведения" - бред пациента дурдома
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
263
Uganda 4 часа назад
Вот Ган Дон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
GROMOZEKA 4 часа назад
Задорнов был прав.
Они тупорылые эти америкосы.
Узколобые бараны, даже не пытающиеся разбираться в произошедшем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

154718



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает
Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает
Тот случай, когда завелась любовница
Тот случай, когда завелась любовница
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Взгляните на этот "раздавленный" Dodge Sportsman 1976 года
Взгляните на этот "раздавленный" Dodge Sportsman 1976 года
Не от хорошей жизни: почему и когда французы начали есть лягушек
Не от хорошей жизни: почему и когда французы начали есть лягушек
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Разное#история#аварии#люди#сарказм#автомобили#авто аварии#природа
#Юмор#животные#интересное#в мире#дтп#Ynews#сатира#истории#автомир#маразм
#прикол#факты#картинки#подборка#забавно#новости#Россия#США#удивительное рядом#Еда
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета 5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета Британец пытался разыграть невесту и случайно лишил себя жизни Британец пытался разыграть невесту и случайно лишил себя жизни "Ты - дура": Татьяна Васильева раскритиковала Чулпан Хаматову, "бросившую умирать подопечных фонда" "Ты - дура": Татьяна Васильева раскритиковала Чулпан Хаматову, "бросившую умирать подопечных фонда" "Я так боюсь всех ваших пранкеров": Клара Новикова посочувствовала режиссеру Туминасу, уволенному за антироссийские высказывания "Я так боюсь всех ваших пранкеров": Клара Новикова посочувствовала режиссеру Туминасу,... Стивен Кинг: как живёт и чего боится знаменитый «король ужасов» Стивен Кинг: как живёт и чего боится знаменитый «король ужасов» «Вместо Джавелинов нам прислали Анджелину Джоли»: Вован и Лексус «развели» на откровенный разговор Джорджа Буша-младшего «Вместо Джавелинов нам прислали Анджелину Джоли»: Вован и Лексус «развели» на откровенный...

На что жалуетесь?

Вернуться