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Весь мир Пшеводув, а мы в нём - сбитый трактор. Реакция на приземлившуюся в Польше ракету Украины в карикатурах и мемах

Весь мир Пшеводув, а мы в нём - сбитый трактор. Реакция на приземлившуюся в Польше ракету Украины в карикатурах и мемах

Автор:
16 ноября 2022 17:15
Сообщество : Политика
Метки: Польша   апокалипсис   война   политика   ракета   трактор   ферма   
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Если кто-то ещё не разобрался или новости не читал, то информируем - вчера вечером земной шарик балансировал на краю пропасти, в головокружительной близости от Третьей мировой войны, атомного конфликта и прочих апокалипсисов. Украинская ракета от комплекса С-300, что зныщела ферму, трактор и пару мирных пшеков, стала главной новостью во всех крупнейших мировых СМИ.

Но люди не были бы людьми, если бы в ответ на стрессы не включали на полную катушку чувство юмора, как защиту психики от перегрузок.

Итак, поехали:

Мир вечером 15.11.2022 года по версии ТГ-канала "Бати читают новости":

Коротко о событии:

Нападение Украины на Польшу застало всех врасплох, - иронизирует ТГ-канал "Коза кричала":

- Господин президент, можете рассказать нам, что вы знаете о взрыве в Польше?
- Нет.
Лаконичный дед 😁


Зато французы всё знают. Спецвыпуск скандального французского журнала "Шарли Эбдо", вышел с красноречивой обложкой, посвящённой инциденту с ракетой, в котором наглядно показан виновник трагедии.

Перевод диалога с обложки номера:

- Курва!

- Волынская резня 2.0!:

Как выглядел эпизод с ударом по польскому трактору в представлении украинских и польских СМИ 😀

В ответ на заявления МО РФ о непричастности к обстрелам Польши, ВСУ выпустили дополнение к вечерней сводке об успешном отражении ударов по энергосистеме:

Ракетно-тракторная история в четырех кадрах от Monocular:

Кстати, не так далеко от места падения ракеты в Польше есть село с названием "Америка". Почти попали...

Украина всё же попала в НАТО:

В общем, наши соседи снова хотели как лучше себе, а получилось как всегда:

Про ракеты в Польше от американского сатирика: "Ну, почему все мировые войны начинаются с Польши? Она как парковка у супермаркета..." (перевёл и озвучил видео всем известный Андрей Бочаров:

На Украине уже рисуют эскиз марки "Польский трактор иди на х"й!":

Зеленский трактор ушатал:

В общем, весь мир - Пшеводув, - приходит к выводу ТГ-канал "Кремлёвская прачка", "А мы в нём - сбитый трактор", - дополняет мысль Главмедиа:

Кстати:

Источник:

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Метки: Польша   апокалипсис   война   политика   ракета   трактор   ферма   
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18  комментариев
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9k
Бритва 2 часа назад
>шарик балансировал на краю

я думаю, что если бы нато нужны были причины, они давно бы их выдумали и напали. Иначе, даже если ракета будет российской и нацелена специально, сто раз подумают.
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88k
parallax Полминуты назад
Рукожопость чубатых вояк не знает границ. Два сбитых пассажирских самолёта, обстрел собственных домов, беспилотник "приземлившийся" в Румынии, а теперь вот ещё и ракета отправленная в Польшу.
И эта страна ещё мечтает получить ядерную бомбу.
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690
сергей ремизов 4 минуты назад
Со стороны смотреть на весь этот цирк ,прикольно. Кругом клоуны.
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1k
Куртуазный Маньерист 12 минут назад
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3k
Дмитрий Круглов 47 минут назад
Украина наконец-то попала в НАТО! :-)
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118
Аврашалом Маркович 55 минут назад
"Зато французы всё знают. Спецвыпуск скандального французского журнала "Шарли Эбдо", вышел с красноречивой обложкой, посвящённой инциденту с ракетой, в котором наглядно показан виновник трагедии."
Номер от 16 ноября выглядит иначе, но быдло схавает.
https://charliehebdo.fr/editions/1582/https://charliehebdo.fr/editions/1582/
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3k
lekha-fil 58 минут назад
Да нее. Россия виновата. Сказал Зеленский, что Россия - значит Россия. Зеленский командует всем миром, что сказал - то и истина.
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3k
mkcbhk Час назад
и такое бывает, ракета С300 сбила тракториста, в каком-то селе в Польше.
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26
Филя Филимонов Час назад
Пшеки знают ,что Россия себе этого не позволит и спокойно спят А иначе где же были пшековские и натовские ПВО которых там больше чем грибов в лесу, и которые сутками мониторят российскую границу ?
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1k
Денис Ануфриев Час назад
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46k
Элек Мек 2 часа назад
+100
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2
Sata33 2 часа назад
Что-то как-то не смешно все это ...
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KlyaksaZ

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