Весь мир Пшеводув, а мы в нём - сбитый трактор. Реакция на приземлившуюся в Польше ракету Украины в карикатурах и мемах

Если кто-то ещё не разобрался или новости не читал, то информируем - вчера вечером земной шарик балансировал на краю пропасти, в головокружительной близости от Третьей мировой войны, атомного конфликта и прочих апокалипсисов. Украинская ракета от комплекса С-300, что зныщела ферму, трактор и пару мирных пшеков, стала главной новостью во всех крупнейших мировых СМИ.
Но люди не были бы людьми, если бы в ответ на стрессы не включали на полную катушку чувство юмора, как защиту психики от перегрузок.
Итак, поехали:
Мир вечером 15.11.2022 года по версии ТГ-канала "Бати читают новости":
Коротко о событии:
Нападение Украины на Польшу застало всех врасплох, - иронизирует ТГ-канал "Коза кричала":
- Господин президент, можете рассказать нам, что вы знаете о взрыве в Польше?
- Нет.
Лаконичный дед 😁
Зато французы всё знают. Спецвыпуск скандального французского журнала "Шарли Эбдо", вышел с красноречивой обложкой, посвящённой инциденту с ракетой, в котором наглядно показан виновник трагедии.
Перевод диалога с обложки номера:
- Курва!
- Волынская резня 2.0!:
Как выглядел эпизод с ударом по польскому трактору в представлении украинских и польских СМИ 😀
Источник:
В ответ на заявления МО РФ о непричастности к обстрелам Польши, ВСУ выпустили дополнение к вечерней сводке об успешном отражении ударов по энергосистеме:
Ракетно-тракторная история в четырех кадрах от Monocular:
Кстати, не так далеко от места падения ракеты в Польше есть село с названием "Америка". Почти попали...
Украина всё же попала в НАТО:
В общем, наши соседи снова хотели как лучше себе, а получилось как всегда:
Про ракеты в Польше от американского сатирика: "Ну, почему все мировые войны начинаются с Польши? Она как парковка у супермаркета..." (перевёл и озвучил видео всем известный Андрей Бочаров:
На Украине уже рисуют эскиз марки "Польский трактор иди на х"й!":
Зеленский трактор ушатал:
В общем, весь мир - Пшеводув, - приходит к выводу ТГ-канал "Кремлёвская прачка", "А мы в нём - сбитый трактор", - дополняет мысль Главмедиа:
Кстати:
Источник:
АНТИФИШКИ
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я думаю, что если бы нато нужны были причины, они давно бы их выдумали и напали. Иначе, даже если ракета будет российской и нацелена специально, сто раз подумают.
И эта страна ещё мечтает получить ядерную бомбу.
Номер от 16 ноября выглядит иначе, но быдло схавает.
https://charliehebdo.fr/editions/1582/https://charliehebdo.fr/editions/1582/