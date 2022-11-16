Весь мир Пшеводув, а мы в нём - сбитый трактор. Реакция на приземлившуюся в Польше ракету Украины в карикатурах и мемах

Если кто-то ещё не разобрался или новости не читал, то информируем - вчера вечером земной шарик балансировал на краю пропасти, в головокружительной близости от Третьей мировой войны, атомного конфликта и прочих апокалипсисов. Украинская ракета от комплекса С-300, что зныщела ферму, трактор и пару мирных пшеков, стала главной новостью во всех крупнейших мировых СМИ.