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35 старых вещей, которым подарили новую жизнь

35 старых вещей, которым подарили новую жизнь (36 фото)

Автор:
06 июля 2021 08:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: diy   Переработка   Фабрика идей   апскейлинг   идея   своими руками   сделай сам   
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Соцсети захватила мода на «апсайклинг» – вторичное использование вещей, которые иначе отправились бы на помойку. От плетеной сумки, сделанной из кучи пластиковых пакетов, до старого автомобиля, который теперь можно сдавать как жилье: для умельцев из этой подборки нет ничего невозможного!

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Метки: diy   Переработка   Фабрика идей   апскейлинг   идея   своими руками   сделай сам   
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