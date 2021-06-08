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35 проектов "самоделкиных", к которым невозможно придраться

35 проектов "самоделкиных", к которым невозможно придраться (36 фото)

Автор:
08 июня 2021 14:38
Сообщество : Сделай сам!
Метки: золотые руки   идеально   поделки   руки из нужного места   самоделка   своими руками   сделай сам   хендмейд   
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Ремесленник ремесленнику рознь. Мы много раз наблюдали убогие поделки, на которые без слез не взглянешь, а их еще и продать пытаются... Но, к счастью, существуют и настоящие мастера с золотыми руками, растущими из правильного места. Работы таких мастеров в большом количестве представлены в онлайн-сообществе Craft Projects, и вот потрясающая подборка оттуда.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: золотые руки   идеально   поделки   руки из нужного места   самоделка   своими руками   сделай сам   хендмейд   
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Кардинал Час назад
У всех руки из правильного места растут! Завидую белой завистью!
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