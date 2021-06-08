35 проектов "самоделкиных", к которым невозможно придраться

600
36
Ремесленник ремесленнику рознь. Мы много раз наблюдали убогие поделки, на которые без слез не взглянешь, а их еще и продать пытаются... Но, к счастью, существуют и настоящие мастера с золотыми руками, растущими из правильного места. Работы таких мастеров в большом количестве представлены в онлайн-сообществе Craft Projects, и вот потрясающая подборка оттуда.
1. "Моя первая самодельная вставка для книжной полки. Она не идеальна, но мне нравится на нее смотреть"
×
3. "Я занялся изготовлением витражей во время карантина - мне больше всего нравится делать такие уголки"
6. "Я построил дом для своей кошки, и очень горжусь этим. Я впервые делаю что-то подобное, потому что мне всего 14 лет"
9. "Я делаю керамику из глины, которую выкапываю сама. Эти горшки - из 9 различных видов глин, которые можно найти в районе Брисбена"
16. "Делаю из пляжной гальки картины, навевающие приятные воспоминания. На этой я со своим дедушкой"
18. "Мой первый большой проект по вязанию крючком, занял почти 9 месяцев. Я очень горжусь!"
21. "Я сейчас прохожу терапию для ЭКО. Муж сделал эту инсталляцию, чтобы меня развеселить. "Игра гормонов"
28. "Сделала веточку сирени из "холодного фарфора". Очень долгая и кропотливая работа, много мелких деталей, тычинок, но оно того стоит"
31. "У моей маленькой племянницы будет комната, оформленная в пчелином стиле, и я связала для нее покрывало"
33. "Оттоманки, которые мы сделали вместе с женой. Она вязала и обтягивала, а я занимался столяркой"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Японка сшила рюкзак-кота. Это просто чудо что такое!
- 24 потрясных вещицы, сделанных своими руками
- Делаем таблетки для очистки унитаза своими руками
- Умелец соорудил велосипед для покатушек по льду
- Необычные идеи новогодних елок
Метки: золотые руки идеально поделки руки из нужного места самоделка своими руками сделай сам хендмейд
37
Понравилось37
Новости партнёров