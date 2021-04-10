Убойные кадры в стиле "И так сойдет"

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Было бы смешно, если бы не было так грустно!
Некоторые черты характера, которые когда-то считались отрицательными, со временем успели обрести положительные свойства. К примеру лень, как нам известно, — двигатель прогресса, а пофигизм — главный хранитель нашей нервной системы. Но что будет, если человек, объединивший в себе эти качества, возьмётся за работу? А мы вам скажем: ничего хорошего!
Сегодня мы собрали для вас 18 случаев, когда за дело взялись люди, которые выполнили работу, но не стали обременять себя мыслью, что её нужно сделать ещё и хорошо. И кажется, они об этом нисколько не жалеют!
Сегодня мы собрали для вас 18 случаев, когда за дело взялись люди, которые выполнили работу, но не стали обременять себя мыслью, что её нужно сделать ещё и хорошо. И кажется, они об этом нисколько не жалеют!
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- а что не так с кормушкой?
Кусок вставлен так, потому, что верхний срез длиннее, чем нижний, что позволяет избежать "ступеньки" на углу.