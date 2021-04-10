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Убойные кадры в стиле "И так сойдет"

Убойные кадры в стиле "И так сойдет" (22 фото)

Автор:
10 апреля 2021 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и так сойдет   идиотизм   подборка   прикол   халтура   
903
22
Было бы смешно, если бы не было так грустно!
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Метки: Юмор   и так сойдет   идиотизм   подборка   прикол   халтура   
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4  комментария
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7k
Andrei 2 часа назад
Данное фото абсолютно не соответствует тематике поста. Какое там "и так сойдёт"? Тут налицо точнейший расчёт и мастерское исполнение.
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30k
KiploksAKS 48 минут назад
- пицца выложена из кусков 3х разных пицц.
- а что не так с кормушкой?
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7k
Izrin Maria 57 минут назад
Старинные изразцы ручной работы (кривые и закрученные винтом) и ручной росписи. Возможно - несколько раз б/у. (Раньше плиткой не разбрасывались.)
Кусок вставлен так, потому, что верхний срез длиннее, чем нижний, что позволяет избежать "ступеньки" на углу.
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7k
diman02 Час назад
Если не читать подписи под картинки то ещё норм .
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