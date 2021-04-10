Убойные кадры в стиле "И так сойдет"

Некоторые черты характера, которые когда-то считались отрицательными, со временем успели обрести положительные свойства. К примеру лень, как нам известно, — двигатель прогресса, а пофигизм — главный хранитель нашей нервной системы. Но что будет, если человек, объединивший в себе эти качества, возьмётся за работу? А мы вам скажем: ничего хорошего!



Сегодня мы собрали для вас 18 случаев, когда за дело взялись люди, которые выполнили работу, но не стали обременять себя мыслью, что её нужно сделать ещё и хорошо. И кажется, они об этом нисколько не жалеют!