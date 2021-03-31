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Халтурщики от бога

Халтурщики от бога (16 фото)

Автор:
31 марта 2021 09:49
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   и так сойдет   идиотизм   подборка   прикол   халтура   
4703
16

Так накосячить — это талант нужен. Любой может сделать хорошо. А вот запороть так, как это сделали герои подборки — нужно ещё постараться.

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Метки: Юмор   и так сойдет   идиотизм   подборка   прикол   халтура   
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16  комментариев
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
Розетка временная. Выведен провод, поставлена времянка для строительных работ, которые ещё не закончены. После заменят на основную
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232
Ivan Shotgun 8 минут назад
На 13-м фото: Афродита-транс с объективом в КУЕ , теперь я видел всё.!
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7k
DumDum 38 минут назад
Может в этой местности песок дороже цемента...
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568
Александр DumDum 20 минут назад
А может все мешки уже камнем взялись и смысла разбивать уже нет. Вариантов море)))
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1k
Easterly DumDum 20 минут назад
Быть может сам цемент уже отсыревший или срок годности "ушел".
Чего добру пропадать.
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2k
Усач DumDum 3 минуты назад
На самом деле нормальный такой блок получается, когда мешки в сырости полежат. На даче 2 мешка ЦПСа остались после заливки отмосток. Как-то через пару лет понадобилось немного раствора, а в мешках уже камни. Использовал подобным образом.
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
Всё зависит от угла. Если он проходной, то трубку, пущенную вокруг, будут постоянно задевать и сносить. Так безопасней.

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17k
_Tango_ Андрей Иванов Час назад
Но хотя бы в гофру то можно было засунуть )
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18k
Андрей Иванов _Tango_ 55 минут назад
Тогда дырку больше сверлить бы пришлось. Тем более, что это, похоже, не силовой кабель, а витые пары или коаксиал. Пожарка, скорее всего
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17k
_Tango_ Андрей Иванов 49 минут назад
Так тем более - защиты у них никакой. Так что все равно косяк. Но, вполне вероятно это вообще оптоволокно - тогда понятно почему так угол сделали - но все равно без защиты нехорошо )
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2k
Anatoly Shestakov Андрей Иванов 48 минут назад
Скорее всего все дело в радиусе. Вероятно это кабель, который нельзя перегибать. Думаю, что оптика.
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