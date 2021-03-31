Халтурщики от бога

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Так накосячить — это талант нужен. Любой может сделать хорошо. А вот запороть так, как это сделали герои подборки — нужно ещё постараться.
Комменты — огонь!
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