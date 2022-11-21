В Китае стадо овец уже 2 недели бегает по кругу

Всё это действо началось 4 ноября с нескольких овец, но в последующие дни к нему присоединились десятки других. По словам фермеров, всего у них 34 загона, и самое странное поведение заметили у овец из загона номер 13. Есть предположения, что такое поведение может быть связано с листериозом - инфекционной болезнью, к которой особенно восприимчив мелкий рогатый скот. Зараженные животные сначала страдают анорексией, депрессией и дезориентацией. Они могут забиваться в углы, прислоняться к предметам или ходить кругами.