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В Китае стадо овец уже 2 недели бегает по кругу

В Китае стадо овец уже 2 недели бегает по кругу

Автор:
21 ноября 2022 21:11
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   овца   овцы   природа   стадо   стадо овец   странные вещи   фото   фотографии   
2366
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Стадо овец в Китае ходит по кругу уже почти две недели - и никто толком не знает, почему. Этих странных овечек засняли на овцеводческой ферме в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая. Может, они пытаются передать какое-то послание?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   животные   овца   овцы   природа   стадо   стадо овец   странные вещи   фото   фотографии   
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7  комментариев
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89k
parallax 2 часа назад
Это у них ритуальный танец встречи зимы.


А вообще, в природе такое не редкость.
Ссылка vk.com
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32k
ACU900 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
Шурман 2 часа назад
Китай блин , я уже 2 недели бегаю по кругу что бы получить 2 подписи :) считаюсь ли я овцой ?:)
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236
Тамара Витальевна 2 часа назад
Они же в загоне. Просто променад.
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2k
Денис Ануфриев 2 часа назад
может призывают кого то...
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3k
Трям 2 часа назад
Тупые бараны, хули...
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Несколько лет назад похожее (и очень странное) видео было снято в Бостоне, только здесь хоровод водили индейки. Обнаружив сбитую машиной кошку, птицы медленно кружились вокруг нее. Автор видео пошутил, что индейки пытаются вернуть животное к 10-й жизни.
Ссылка www.youtube.com
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