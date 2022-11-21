В Китае стадо овец уже 2 недели бегает по кругу

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Стадо овец в Китае ходит по кругу уже почти две недели - и никто толком не знает, почему. Этих странных овечек засняли на овцеводческой ферме в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая. Может, они пытаются передать какое-то послание?
На ферме в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая засняли странное стадо овец. Те уже две недели бегают по кругу по часовой стрелке. Видео с ними опубликовали в китайских СМИ, и оно быстро разлетелось по сети. Интересно, что пока основная масса овец бегает по кругу, некоторые просто стоят неподалеку или в середине круга. При этом, как сообщается, овцы совершенно здоровы. Неизвестно, останавливаются ли они поесть и попить, и меняются ли местами - некоторые детали пока остаются загадкой.
Всё это действо началось 4 ноября с нескольких овец, но в последующие дни к нему присоединились десятки других. По словам фермеров, всего у них 34 загона, и самое странное поведение заметили у овец из загона номер 13. Есть предположения, что такое поведение может быть связано с листериозом - инфекционной болезнью, к которой особенно восприимчив мелкий рогатый скот. Зараженные животные сначала страдают анорексией, депрессией и дезориентацией. Они могут забиваться в углы, прислоняться к предметам или ходить кругами.
Однако, теорию с листериозом уже оспорили, так как инфицированные овцы и козы обычно умирают в течение 14-48 часов после проявления первых симптомов. Кстати, подобный случай - не такая уж редкость. Бегающих кругами овец замечали и раньше. В 2018 году похожее происходило на Кольском полуострове в России - там сотни северных оленей бегали по кругу без видимой причины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вообще, в природе такое не редкость.