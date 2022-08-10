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Ладум - овца, которая считается признаком богатства и статуса

Ладум - овца, которая считается признаком богатства и статуса

Автор:
10 августа 2022 13:17
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   домашний скот   животные   звери   овца   овцы   парнокопытные   фото   фотографии   
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Овцы породы ладум считаются самыми дорогими и "статусными" овцами в мире. Их разводят в африканском Сенегале с 1970-х годов, и за это время порода стала символом престижа - даже более значимым, чем дорогие машины и дома. Владелец такой овцы считается очень важным человеком.

Источник:

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Метки: домашние животные   домашний скот   животные   звери   овца   овцы   парнокопытные   фото   фотографии   
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1  комментарий
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petia 18 минут назад
Не понял она срёт золотыми монетами как в сказке.
Так это можно что угодно сделать статусным.
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