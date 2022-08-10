Ладум - овца, которая считается признаком богатства и статуса

362
5
1
Овцы породы ладум считаются самыми дорогими и "статусными" овцами в мире. Их разводят в африканском Сенегале с 1970-х годов, и за это время порода стала символом престижа - даже более значимым, чем дорогие машины и дома. Владелец такой овцы считается очень важным человеком.
Овцы породы ладум (Ladoum) считаются одними из самых дорогих овец в мире. Их разводят в африканском Сенегале, где такая овца является признаком престижа и статуса - более значимым, чем автомобили, дома или дорогая одежда. Стоимость одной особи может составлять 85 тысяч долларов (5 млн рублей). В Сенегале порода очень популярна - состоятельные семьи и заводчики тратят целые состояния на одну особь, а те, кто не может себе этого позволить, мечтают о том, что однажды у них будет достаточно денег, чтобы купить такую овцу.
Ладумы относятся к группе мавританских короткошерстных овец, и их впервые вывели в Сенегале в начале 1970-х годов. Эти овцы достигают роста 1,2 метра, и веса - 175 кг. У них гладкая шерсть и длинные рога, и для них даже организовывают специальные "конкурсы красоты". Хотя ладум существует уже около полувека, заводчики начали совершенствовать породу только в последние 20 лет, подчеркивая ее пропорции и физическую красоту.
"В Сенегале мы любим красивых животных. Ладумы большие и красивые. Именно редкость этой породы делает ее такой дорогой и прибыльной. Эти овцы высоко ценятся - а все, что встречается редко в мире, стоит дорого. Если у вас есть ладум - это отличает вас от других людей. Когда мои дети видят кого-то с такой овцой - они знают, что это очень важный человек," - сказал Абу Кейн, один из заводчиков Сенегала.
Видео с фермы, принадлежащей единственному ведущему заводчику в Сенегале
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Особенная собачка постоянно выглядит удивлённой
- Бизнесмен из Китая возвёл особняк для своих собак
- "Это не мой кот!": 20+ котеек, которые неожиданно заявились к людям
- Какие же они чудики: фото животных, заряжающие позитивом
- В ветклинике сделали фотозону для клиентов - и получились крутые снимки
Новости партнёров
Так это можно что угодно сделать статусным.