Ладум - овца, которая считается признаком богатства и статуса

"В Сенегале мы любим красивых животных. Ладумы большие и красивые. Именно редкость этой породы делает ее такой дорогой и прибыльной. Эти овцы высоко ценятся - а все, что встречается редко в мире, стоит дорого. Если у вас есть ладум - это отличает вас от других людей. Когда мои дети видят кого-то с такой овцой - они знают, что это очень важный человек," - сказал Абу Кейн, один из заводчиков Сенегала.