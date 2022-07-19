Как сейчас живут староверы

1954
11
В Российской империи на начало 20 века проживало от 2 до 4-5 млн староверов. Это максимально точные цифры, потому что многие просто скрывали принадлежность к старообрядчеству. Сейчас в России их живёт примерно 2 млн.
Немного истории. Старообрядцы сначала именовали себя "православными християнами", а свою веру - "правой верой". Они поначалу не принимали термины, которыми называли тех, кто не подчинился реформам Никона - "брынская вера", "старообрядцы", "раскольники", "староверы", "раскольщики". Термины "старообрядцы" и "староверы" они стали использовать как самоназвание. РПЦ Московской патриархии частенько презрительно называют "никонианской".
Власти не признавали старообрядцев, они были вынуждены уходить в подполье и логично, что движение было сразу расколото на десятки самых разных групп и общин с разными обрядами и правилами. Сейчас в староверческой нише есть несколько основных направлений.
×
×
РПСЦ
Русская православная старообрядческая церковь, которую также называют Белокриницкой иерархией. Её так называют по месту основания - местечко Белая Криница на территории Австро-Венгрии в 1846 году. Глава церкви - митрополит Корнилий, а общины есть во многих городах по всему миру.
ДПЦ
Это ещё одно значимое направление - Древлеправославная поморская церковь. В отличие от староверов белокриницкого согласия ДПЦ церковь беспоповская и её духовные лидеры называют себя не священниками, а наставниками.
Единоверцы
Это старообрядцы, которые соблюдают дониконианскую традицию, но при этом признающие иерархическую юрисдикцию Московского патриархата.
Русская православная старообрядческая церковь, которую также называют Белокриницкой иерархией. Её так называют по месту основания - местечко Белая Криница на территории Австро-Венгрии в 1846 году. Глава церкви - митрополит Корнилий, а общины есть во многих городах по всему миру.
ДПЦ
Это ещё одно значимое направление - Древлеправославная поморская церковь. В отличие от староверов белокриницкого согласия ДПЦ церковь беспоповская и её духовные лидеры называют себя не священниками, а наставниками.
Единоверцы
Это старообрядцы, которые соблюдают дониконианскую традицию, но при этом признающие иерархическую юрисдикцию Московского патриархата.
Остальные группы и согласия незначительны. Один из современных историков старообрядчества Дмитрий Уршуев считает, что "не все староверческие общины выдержали проверку временем. До наших дней не дотянули многие согласия, некогда бывшие весьма многочисленными. Поредели общины федосеевцев и спасовцев. По пальцам можно пересчитать бегунов, мелхиседеков, рябиновцев, самокрестов, титловцев и филипповцев".
Царское правительство преследовало старообрядцев и они были вынуждены селиться максимально далеко от того, где централизовалась власть. Именно поэтому старообрядческие общины можно было встретить в удалённых областях русского севера, Сибири, Прибалтике, западных губерниях и других удалённых районах. Многие оставили территорию России и выехали в Румынию, Южную Америку, Османскую Турцию, Канаду и другие многие страны.
Те, кто выехали в другие страны до сих пор хранят традиционный уклад, говорят на архаичном русском языке, на котором говорили ещё их предки. Сейчас основным центром старообрядчества в России считается община Рогожского кладбища РПСЦ в Москве. Там в одном месте находится сразу несколько магазинов, церквей, кладбище, жилые дома, принадлежащие старообрядцам. Если хочется вживую посмотреть на их традиции, то стоит поехать именно туда.
В Сибири, Туве, на Урале можно до сих пор встретить целые деревни, на улицах которых можно увидеть длиннобородых мужчин в домотканных рубашках навыпуск, женщин в длинных традиционных платьях и платках. Да, в большинстве таких деревень уже есть электричество, телевизор, мобильная связь и даже интернет. Но несмотря на такие новшества жители деревни продолжают двупёрстно креститься, отрицать бритьё бороды и соблюдают древнее благочестие.
В этих деревнях практически не пьют и не курят. А если пойти дальше, вглубь лесов и подальше от таких далёких деревень, то там будут совсем уж старообрядческие скиты, где нет ни телефонов, ни электричества, ни вообще каких-либо признаков современной жизни. Но число таких скитов уменьшается с каждым днём.
В этих деревнях практически не пьют и не курят. А если пойти дальше, вглубь лесов и подальше от таких далёких деревень, то там будут совсем уж старообрядческие скиты, где нет ни телефонов, ни электричества, ни вообще каких-либо признаков современной жизни. Но число таких скитов уменьшается с каждым днём.
Но стоит знать, что к посторонним в таких поселениях относятся очень подозрительно, если не сказать хуже. Многие века преследований дали свои плоды и для жителей этих сёл "чужаки" - это всегда в первую очередь угроза.
Старообрядцы в мегаполисе
Да, не все они удалились подальше от цивилизации. Многие из них даже в Москве стараются носить традиционные одежды, не брить бороду. Но если заглянуть в старообрядческий храм в столице, то можно увидеть и современно одетых, с подстриженными бородами, а то и вовсе без них. Некоторые выбирают компромисс - в будние дни носят одежду обычную, а в храм надевают традиционную.
Также они могут пользоваться мобильной связью, интернетом, у них есть свои собственные книги, журналы, издательства и интернет-сообщества. Часть из них - это неофиты, те, кто искали для себя истинную веру и нашли её в старообрядчестве.
Да, не все они удалились подальше от цивилизации. Многие из них даже в Москве стараются носить традиционные одежды, не брить бороду. Но если заглянуть в старообрядческий храм в столице, то можно увидеть и современно одетых, с подстриженными бородами, а то и вовсе без них. Некоторые выбирают компромисс - в будние дни носят одежду обычную, а в храм надевают традиционную.
Также они могут пользоваться мобильной связью, интернетом, у них есть свои собственные книги, журналы, издательства и интернет-сообщества. Часть из них - это неофиты, те, кто искали для себя истинную веру и нашли её в старообрядчестве.
Если вы заинтересуетесь и захотите посетить старообрядческий храм, то нужно быть готовым к очень холодному приёму, не забыть надеть закрытую обувь и одежду с длинным рукавом, а женщинам юбку/платье с длинным рукавом и платок.
Лучше всего прийти на утреннюю воскресную службу в воскресенье, встать у входа и (очень важно) не креститься и не молиться. Крещение тремя пальцами и неправильное поведение может просто оскорбить присутствующих ревнителей старой веры.
Лучше всего прийти на утреннюю воскресную службу в воскресенье, встать у входа и (очень важно) не креститься и не молиться. Крещение тремя пальцами и неправильное поведение может просто оскорбить присутствующих ревнителей старой веры.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного причудливых людских смертей из разных эпох (часть 2)
- В Китае хозяин выбросил собаку из машины на оживлённой дороге
- Улыбательно: убойные истории о подругах
Новости партнёров
Сколько лет их притесняли, платили двойной налог, а выжили и ещё как .
В сибири самые крепкие деревни, и не пьют и не курят.
Под самой Москвой, Егорьевск и Орехово-зуево испоконные вотчины старообрядцев.
Жили там испокон века и Родине пользу приносили при всех строях.
Хлудовы, Морозовы и прочая.
Бабушка по маме оттуда, из старообрядцев.
Своеобразные они конечно, но доброжелательные, без заскоков и "секстанства"