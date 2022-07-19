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Как сейчас живут староверы

Как сейчас живут староверы

Автор:
19 июля 2022 18:46
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   Россия   вера   интересное   история   путешествия   религия   староверы   
1954
11
В Российской империи на начало 20 века проживало от 2 до 4-5 млн староверов. Это максимально точные цифры, потому что многие просто скрывали принадлежность к старообрядчеству. Сейчас в России их живёт примерно 2 млн.
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Источник:

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Метки: Прошлое   Россия   вера   интересное   история   путешествия   религия   староверы   
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9  комментариев
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39k
Сергей 2 часа назад
Кержаки достойны уважения.
Сколько лет их притесняли, платили двойной налог, а выжили и ещё как .
В сибири самые крепкие деревни, и не пьют и не курят.
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85
apqurhf 51 секунду назад
около двух миллионов дурачков староверческой разновидности. кто-то бьётся над задачей, как на марс полететь, а кто-то гордится тем, что он до сих пор пеньку обоссанному молится.
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4k
Kol Nik Минуту назад
да книгу Черкасова про них почитайте) "Хмель" называется..эти чудики с поехавшим чердаком.фанатики.Веры там не так и много.Если,к примеру,отдал дочь замуж соседу "дырнику" (те кто молится на дырку в стене,и не признает классических икон),то,назад уже не примет даже в гости,так как,"нечистая" она стала,избу осквернит...у них там направлений и толков пруд пруди.тополевщики,скопцы (те кто себе причиндалы удаляет).и прочая прочая..
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85k
Taras Kozalupko Час назад
Про "гонения на веру от царя и прочее".
Под самой Москвой, Егорьевск и Орехово-зуево испоконные вотчины старообрядцев.
Жили там испокон века и Родине пользу приносили при всех строях.
Хлудовы, Морозовы и прочая.
Бабушка по маме оттуда, из старообрядцев.
Своеобразные они конечно, но доброжелательные, без заскоков и "секстанства"
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3k
ых 2 часа назад
Галочка, а ты сама хоть в одной староверской деревне бывала? Не в тех, что в лоне цивилизации, а в глуши? Скатайся на Енисей, поищи. Там они есть.
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2k
Pill 2 часа назад
Была у меня в молодости девушка из семьи староверов. Это жесть. Меня родители её не трогали (я атеист), но она была воспитана очень целомудренной. Стоит ли говорить, что ни чего не вышло. Она мне все мозги вынесла. Хочу за тебя замуж, прими веру, венчание, потом секс.Ей было 20-22, мне 25-26
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Галочка, которая умерла

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