Как сейчас живут староверы

Старообрядцы в мегаполисе

Да, не все они удалились подальше от цивилизации. Многие из них даже в Москве стараются носить традиционные одежды, не брить бороду. Но если заглянуть в старообрядческий храм в столице, то можно увидеть и современно одетых, с подстриженными бородами, а то и вовсе без них. Некоторые выбирают компромисс - в будние дни носят одежду обычную, а в храм надевают традиционную.

Также они могут пользоваться мобильной связью, интернетом, у них есть свои собственные книги, журналы, издательства и интернет-сообщества. Часть из них - это неофиты, те, кто искали для себя истинную веру и нашли её в старообрядчестве.