FISHKINET
Сообщество RealFishki 1303 поста • 126 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Подземная цивилизация людей-муравьёв: порождение фантазий или реальность?

Подземная цивилизация людей-муравьёв: порождение фантазий или реальность?

Автор:
14 марта 2023 13:29
Сообщество : RealFishki
Метки: Культура   божество   индейцы   интересно   муравей   отсылка   предсказание   связь   хопи   
1278
9

Сотни лет представители племени хопи проживали в штате Аризона. И хотя пейзаж там довольно безрадостный, а условия так себе, люди не стремились перебраться в более комфортное местечко. Ибо так повелели боги.

Сейчас в память о древнем племени индейцев остались лишь остатки каменных построек да немногочисленные таблички с предсказаниями  будущего. Но не только ими интересна культура хопи.

×
×

Одно из ключевых мест в фольклоре народа занимает легенда о муравьеподобных людях. Которые не один раз успели спасти мир от разрушения. Первый раз при падении загадочного космического тела. Второй раз катаклизм был уже земного происхождения. Вероятно, речь о ледниковом периоде. В эти периоды люди-муравьи прятали хопи в подземных лабиринтах, заботились об их пропитании.

Удивительной способностью этого полумифического народа было умение хранить пищу долгое время в свежем виде.

Изображение необычных существ с рожками-антеннами встречается на многих петроглифах. Считается, что это одетые особым способом шаманы во время ритуалов.

Но если не слишком придираться, то эти козявки на заднем плане действительно напоминают крупных мурашей.

Хопи заверяли, что люди-муравьи находятся в тесной связи с обычными  муравьями. И насекомые добывали для них еду в сложное время. В культуре хопи был особый ритуал – посвящение божеству Ану Сином, которое обучило индейцев выращивать бобы и фактически спасло от голода.

Примечательно, что в языке народа есть выражение «ану-наки», которое переводится как «друзья муравьи». При этом у шумеров тоже были божества Аннунаки. Шумеры верили, что это божественные внеземные создания, которые посещают планету примерно раз в 3,5 тыс. лет, чтобы вступить в контакт с землянами.

Упоминания о людях-муравьях встречаются и в истории Египта. Своего рода отсылкой выступает изображение фараона Эхнатона с удлинённым вытянутым черепом. Вполне похоже на муравья. Вызывают вопросы и его тонкие руки на фоне сильных бёдер. По одной версии, это признак гермафродита. По другой – пришельца. Но специфическое телосложение можно связать и с муравьями.

Ещё одним необычным совпадением является традиционная женская причёска хопи, напоминающая муравьиные усики.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Культура   божество   индейцы   интересно   муравей   отсылка   предсказание   связь   хопи   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Жирный бот 59 минут назад
Там шаманы много курили и грибов и кактусов, многое могли "увидеть"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Крокоди́л 55 минут назад
это на границе с Мексикой там очень жарко.Там вообще делать нечего...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Михаил Горшенёв: он хотел любви, но вышло всё не так
Михаил Горшенёв: он хотел любви, но вышло всё не так
Набирающие популярность в сообществах
О чёрном будущем Европы… Французы уже в шоке?
О чёрном будущем Европы… Французы уже в шоке?
Ferrari SF90 Spider в глубоком тюнинге от Mansory: 1100 лошадок и новый облик
Ferrari SF90 Spider в глубоком тюнинге от Mansory: 1100 лошадок и новый облик
Doom запустили на кубике конструктора LEGO (видео)
Doom запустили на кубике конструктора LEGO (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Трудно не согласиться

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#факты#авто аварии#Приколы#новости#дети#СССР#познавательно
#Юмор#интересно#в мире#аварии#картинки#шоу бизнес#подборка#Мемы#Фотографии#Спорт
#интересное#автомобили#дтп#животные#люди#знаменитости#история#сарказм#автомир#Жизнь
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной 19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной 15 портретов личностей прошлого, которые отличаются от тех, которые нам хорошо известны 15 портретов личностей прошлого, которые отличаются от тех, которые нам хорошо известны Обычаи, традиции и праздники разных стран (часть 2-я) Обычаи, традиции и праздники разных стран (часть 2-я) Мифы и заблуждения об индейском «томагавке» Мифы и заблуждения об индейском «томагавке» 25 удивительных культурных традиций с корнями, уходящими в прошлое 25 удивительных культурных традиций с корнями, уходящими в прошлое Пренебрегал элементарной гигиеной, но снискал всенародное поклонение и уважение: пророчества современного отшельника Пренебрегал элементарной гигиеной, но снискал всенародное поклонение и уважение: пророчества...

На что жалуетесь?

Вернуться