Подземная цивилизация людей-муравьёв: порождение фантазий или реальность?

Сотни лет представители племени хопи проживали в штате Аризона. И хотя пейзаж там довольно безрадостный, а условия так себе, люди не стремились перебраться в более комфортное местечко. Ибо так повелели боги.
Сейчас в память о древнем племени индейцев остались лишь остатки каменных построек да немногочисленные таблички с предсказаниями будущего. Но не только ими интересна культура хопи.
Одно из ключевых мест в фольклоре народа занимает легенда о муравьеподобных людях. Которые не один раз успели спасти мир от разрушения. Первый раз при падении загадочного космического тела. Второй раз катаклизм был уже земного происхождения. Вероятно, речь о ледниковом периоде. В эти периоды люди-муравьи прятали хопи в подземных лабиринтах, заботились об их пропитании.
Удивительной способностью этого полумифического народа было умение хранить пищу долгое время в свежем виде.
Изображение необычных существ с рожками-антеннами встречается на многих петроглифах. Считается, что это одетые особым способом шаманы во время ритуалов.
Но если не слишком придираться, то эти козявки на заднем плане действительно напоминают крупных мурашей.
Хопи заверяли, что люди-муравьи находятся в тесной связи с обычными муравьями. И насекомые добывали для них еду в сложное время. В культуре хопи был особый ритуал – посвящение божеству Ану Сином, которое обучило индейцев выращивать бобы и фактически спасло от голода.
Примечательно, что в языке народа есть выражение «ану-наки», которое переводится как «друзья муравьи». При этом у шумеров тоже были божества Аннунаки. Шумеры верили, что это божественные внеземные создания, которые посещают планету примерно раз в 3,5 тыс. лет, чтобы вступить в контакт с землянами.
Упоминания о людях-муравьях встречаются и в истории Египта. Своего рода отсылкой выступает изображение фараона Эхнатона с удлинённым вытянутым черепом. Вполне похоже на муравья. Вызывают вопросы и его тонкие руки на фоне сильных бёдер. По одной версии, это признак гермафродита. По другой – пришельца. Но специфическое телосложение можно связать и с муравьями.
Ещё одним необычным совпадением является традиционная женская причёска хопи, напоминающая муравьиные усики.
Источник:
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