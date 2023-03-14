Подземная цивилизация людей-муравьёв: порождение фантазий или реальность?

Одно из ключевых мест в фольклоре народа занимает легенда о муравьеподобных людях. Которые не один раз успели спасти мир от разрушения. Первый раз при падении загадочного космического тела. Второй раз катаклизм был уже земного происхождения. Вероятно, речь о ледниковом периоде. В эти периоды люди-муравьи прятали хопи в подземных лабиринтах, заботились об их пропитании.

Удивительной способностью этого полумифического народа было умение хранить пищу долгое время в свежем виде.