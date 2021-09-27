Религии мира: список и обзор самых популярных верований





Любое верование открывает человеку смысл жизни, его предназначение в мире, помогающее обрести цель, а не безличное животное существование. Различных мировоззрений всегда было и будет много. Благодаря вечному человеческому поиску первопричины образовались религии мира, список которых классифицируется по двум основным критериям:

широте территориального распространения (мировые и немировые);

количеству божеств в учении (монотеистические и языческие).

Сколько в мире религий?

Основными мировыми религиями признаются христианство, ислам, буддизм, каждая из которых подразделяется на многочисленные крупные и мелкие ответвления и секты. Сложно сказать, сколько в мире религий, верований и убеждений, по причине регулярного создания новых группировок, но по некоторым сведениям, религиозных течений на современном этапе насчитываются тысячи.

Мировые религии называются так потому, что вышли далеко за пределы нации, страны, распространились на огромное число народностей. Немировые исповедуются в пределах меньшего количества людей. В основу монотеистического взгляда положено верование в одного Бога, а языческие предполагают наличие нескольких божеств.

Христианство

Крупнейшая мировая религия, возникшая 2 000 лет назад в Палестине. Насчитывает около 2,3 миллиарда верующих. В 11-м веке произошло разделение на католицизм и православие, а в 16-м от католицизма отделился ещё и протестантизм. Это три крупные ветви, остальных мелких существует более тысячи.

Основная сущность христианства и его отличительные особенности от других религий состоят в следующем:

система ценностей, взглядов, обрядов, которая базируется на Личности Богочеловека Иисуса Христа, Его Крестной Жертве, Воскресении — и всё это ради спасения человека, возможности его нового рождения, восстановления падшего образа Божия;

правильное понимание духовного устроения человека, направленного на борьбу с грехами и постепенное восхождение по ступеням добродетелей с Божией помощью;

главное утверждение, что Бог — есть Любовь и только Любовь.



Православие

Православное христианство придерживается традиции веры с апостольских времён. Основы её сформулированы Вселенскими Соборами и догматически закреплены в Символе Веры. Учение базируется на Священном Писании (в основном Новый Завет) и Священном Предании. Богослужения совершаются по четырём кругам, зависящими от главного праздника — Пасхи:

Суточный.

Седмичный.

Подвижный годовой.

Неподвижный годовой.

В православии существует семь основных Таинств:

Крещение.

Миропомазание.

Евхаристия (Причастие Святых Христовых Тайн).

Исповедь.

Соборование.

Венчание.

Священство.

В православном понимание Бог един в трёх лицах: Отец, Сын, Святой Дух. Владыка мира трактуется не как гневный мститель за проступки людей, но как Любящий Небесный Отец, заботящийся о своём творении и дарующий благодать Святого Духа в Таинствах.

Человек осознаётся образом и подобием Божьим, со свободной волей, но падшим в пучину греха. Желающим восстановить прежнюю святость, избавиться от страстей Господь помогает на этом пути.

Католицизм

Католическое учение — крупное направление в христианстве, распространённое в основном в Европе, Латинской Америке и США. Данное вероучение имеет много общего с православием в понимании Бога и отношений между Господом и человеком, но есть принципиальные и важные отличия:

непогрешимость главы церкви Папы Римского;

Священное Предание сформировано из 21 Вселенского собора (в православии признаются первые 7);

разграничение между духовенством и мирянами: люди в сане наделены Божественной Благодатью, им отводится роль пастухов, а мирянам — стада;

учение об индульгенции как о сокровищнице добрых дел, совершённых Христом и Святыми, и Папа, как наместник Спасителя на земле, раздаёт прощение грехов кому желает и кто нуждается в этом;

добавление своего понимания в догмат о Святом Духе, исходящем от Отца и Сына;

внесение догматов о непорочном зачатии Девы Марии и Её телесном вознесении;

учение о чистилище как о среднем состоянии человеческой души, очищающейся от грехов в результате тяжёлых испытаний.

А также есть отличия в понимании и совершении некоторых Таинств:

Католики

Православные

Миропомазание

происходит по достижении ребёнком 7–8 лет

сразу после Крещения

Соборование

напутствие человека перед смертью

исцеление от телесных и душевных недугов

Причастие

на пресном хлебе (до недавнего времени только духовенство причащалось Телом и Кровью, а миряне — хлебом)

на квасном хлебе (все члены Церкви причащаются Телом и Кровью Христовыми)

Богослужения

До 1962 года служба совершалась на латинском языке, малопонятном для верующих

на церковнославянском языке

Протестантизм

Возник в результате Реформации в Германии и распространился по всей Западной Европе как протест и желание преобразовать христианскую Церковь, избавив от средневековых представлений.

Протестанты соглашаются с христианскими представлениями о Боге как Творце мира, о человеческой греховности, о вечности души и спасении. Разделяют понимание ада и рая, отвергая при этом католическое чистилище.

Отличительные особенности протестантизма от католицизма и православия:

сведение к минимуму церковных таинств – до Крещения и Причащения;

нет разделения на духовенство и мирян, каждый хорошо подготовленный человек в вопросах Священного Писания может быть для себя и для других священником;

богослужение проходит на родном языке, строится на совместной молитве, чтении псалмов, проповедей;

нет почитания святых, икон, мощей;

не признается монашество и иерархическое устройство церкви;

спасение понимается только верой, а добрые дела не помогут оправдаться перед Богом;

признание исключительного авторитета Библии, и каждый верующий по своему усмотрению трактует слова Писания, критерием является точка зрения основоположника церковной организации.

Основные направления протестантизма: квакеры, методисты, меннониты, баптисты, адвентисты, пятидесятники, свидетели Иеговы, мормоны.