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Религии мира: список и обзор самых популярных верований

Религии мира: список и обзор самых популярных верований (3 фото)

Автор:
27 сентября 2021 09:19
Метки: Религии мира:   бог   вера   интересно   люди   религия   факты   
1130
3

Религия — это определённое мировоззрение, стремящееся познать высший разум, который является первопричиной всего существующего.


Любое верование открывает человеку смысл жизни, его предназначение в мире, помогающее обрести цель, а не безличное животное существование. Различных мировоззрений всегда было и будет много. Благодаря вечному человеческому поиску первопричины образовались религии мира, список которых классифицируется по двум основным критериям:

  • широте территориального распространения (мировые и немировые);
  • количеству божеств в учении (монотеистические и языческие).

Сколько в мире религий?

Основными мировыми религиями признаются христианство, ислам, буддизм, каждая из которых подразделяется на многочисленные крупные и мелкие ответвления и секты. Сложно сказать, сколько в мире религий, верований и убеждений, по причине регулярного создания новых группировок, но по некоторым сведениям, религиозных течений на современном этапе насчитываются тысячи.

Мировые религии называются так потому, что вышли далеко за пределы нации, страны, распространились на огромное число народностей. Немировые исповедуются в пределах меньшего количества людей. В основу монотеистического взгляда положено верование в одного Бога, а языческие предполагают наличие нескольких божеств.

Христианство

Крупнейшая мировая религия, возникшая 2 000 лет назад в Палестине. Насчитывает около 2,3 миллиарда верующих. В 11-м веке произошло разделение на католицизм и православие, а в 16-м от католицизма отделился ещё и протестантизм. Это три крупные ветви, остальных мелких существует более тысячи.

Основная сущность христианства и его отличительные особенности от других религий состоят в следующем:

  • система ценностей, взглядов, обрядов, которая базируется на Личности Богочеловека Иисуса Христа, Его Крестной Жертве, Воскресении — и всё это ради спасения человека, возможности его нового рождения, восстановления падшего образа Божия;
  • правильное понимание духовного устроения человека, направленного на борьбу с грехами и постепенное восхождение по ступеням добродетелей с Божией помощью;
  • главное утверждение, что Бог — есть Любовь и только Любовь.


    Христианство

Православие

Православное христианство придерживается традиции веры с апостольских времён. Основы её сформулированы Вселенскими Соборами и догматически закреплены в Символе Веры. Учение базируется на Священном Писании (в основном Новый Завет) и Священном Предании. Богослужения совершаются по четырём кругам, зависящими от главного праздника — Пасхи:

  • Суточный.
  • Седмичный.
  • Подвижный годовой.
  • Неподвижный годовой.

В православии существует семь основных Таинств:

  • Крещение.
  • Миропомазание.
  • Евхаристия (Причастие Святых Христовых Тайн).
  • Исповедь.
  • Соборование.
  • Венчание.
  • Священство.

В православном понимание Бог един в трёх лицах: Отец, Сын, Святой Дух. Владыка мира трактуется не как гневный мститель за проступки людей, но как Любящий Небесный Отец, заботящийся о своём творении и дарующий благодать Святого Духа в Таинствах.

Человек осознаётся образом и подобием Божьим, со свободной волей, но падшим в пучину греха. Желающим восстановить прежнюю святость, избавиться от страстей Господь помогает на этом пути.

Православие

Католицизм

Католическое учение — крупное направление в христианстве, распространённое в основном в Европе, Латинской Америке и США. Данное вероучение имеет много общего с православием в понимании Бога и отношений между Господом и человеком, но есть принципиальные и важные отличия:

  • непогрешимость главы церкви Папы Римского;
  • Священное Предание сформировано из 21 Вселенского собора (в православии признаются первые 7);
  • разграничение между духовенством и мирянами: люди в сане наделены Божественной Благодатью, им отводится роль пастухов, а мирянам — стада;
  • учение об индульгенции как о сокровищнице добрых дел, совершённых Христом и Святыми, и Папа, как наместник Спасителя на земле, раздаёт прощение грехов кому желает и кто нуждается в этом;
  • добавление своего понимания в догмат о Святом Духе, исходящем от Отца и Сына;
  • внесение догматов о непорочном зачатии Девы Марии и Её телесном вознесении;
  • учение о чистилище как о среднем состоянии человеческой души, очищающейся от грехов в результате тяжёлых испытаний.

А также есть отличия в понимании и совершении некоторых Таинств:

Католики

Православные

Миропомазание

происходит по достижении ребёнком 7–8 лет

сразу после Крещения

Соборование

напутствие человека перед смертью

исцеление от телесных и душевных недугов

Причастие

на пресном хлебе (до недавнего времени только духовенство причащалось Телом и Кровью, а миряне — хлебом)

на квасном хлебе (все члены Церкви причащаются Телом и Кровью Христовыми)

Богослужения

До 1962 года служба совершалась на латинском языке, малопонятном для верующих

на церковнославянском языке

Католицизм

Протестантизм

Возник в результате Реформации в Германии и распространился по всей Западной Европе как протест и желание преобразовать христианскую Церковь, избавив от средневековых представлений.

Протестанты соглашаются с христианскими представлениями о Боге как Творце мира, о человеческой греховности, о вечности души и спасении. Разделяют понимание ада и рая, отвергая при этом католическое чистилище.

Отличительные особенности протестантизма от католицизма и православия:

  • сведение к минимуму церковных таинств – до Крещения и Причащения;
  • нет разделения на духовенство и мирян, каждый хорошо подготовленный человек в вопросах Священного Писания может быть для себя и для других священником;
  • богослужение проходит на родном языке, строится на совместной молитве, чтении псалмов, проповедей;
  • нет почитания святых, икон, мощей;
  • не признается монашество и иерархическое устройство церкви;
  • спасение понимается только верой, а добрые дела не помогут оправдаться перед Богом;
  • признание исключительного авторитета Библии, и каждый верующий по своему усмотрению трактует слова Писания, критерием является точка зрения основоположника церковной организации.

Основные направления протестантизма: квакеры, методисты, меннониты, баптисты, адвентисты, пятидесятники, свидетели Иеговы, мормоны.


Ислам

Самая молодая мировая монотеистическая религия. Число верующих около 1,5 миллиарда человек. Основателем является пророк Мухаммед. Священная книга — Коран. Для мусульман главное — жить по предписанным правилам:

  • совершать молитву пять раз в день;
  • соблюдать пост рамадан;
  • творить милостыню 2,5 % в год от дохода;
  • совершать паломничество в Мекку (хадж).

Некоторые исследователи добавляют шестую обязанность мусульман — джихад, проявляющуюся в борьбе за веру, рвение, усердие. Выделяется пять видов джихада:

  • внутреннее самосовершенствование на пути к Богу;
  • вооружённая борьба с неверующими;
  • борьба со своими страстями;
  • разделение добра и зла;
  • принятие мер в отношении преступников.

В настоящее время экстремистские группировки используют джихад меча как идеологию, оправдывающую их кровавую деятельность.


Ислам


Буддизм

Мировая языческая религия, отрицающая наличие Божества. Основана в Индии царевичем Сиддхартхой Гаутамой (Будда). Кратко сводится к учению о четырёх благородных истинах:

  1. Вся человеческая жизнь — страдание.
  2. Желание — причина страдания.
  3. Чтобы победить страдание, нужно избавиться от желания при помощи специфического состояния — нирваны.
  4. Чтобы освободиться от желания, нужно следовать восьми основным правилам.

По учению Будды приобрести спокойное состояние и интуицию, очистить ум помогут:

  • правильное понимание мира как удела страдания и скорби;
  • обретение твёрдого намерения урезать свои пожелания и стремления;
  • контроль речи, которая должна быть доброжелательной;
  • совершение добродетельных поступков;
  • старание не приносить вреда живым существам;
  • изгнание злых мыслей и настрой на добрые;
  • осознание, что плоть человека — это зло;
  • настойчивость и терпеливость в достижении цели.


Основными направлениями буддизма являются хинаяна и махаяна. Наряду с ним в Индии существуют другие религии, распространённые в различной степени: индуизм, ведизм, брахманизм, джайнизм, шиваизм.


Буддизм


Какая религия самая древняя в мире?

Для Древнего мира было характерно многобожие (политеизм). Например, шумерская, древнеегипетская, греческая и римская религии, друидизм, асатру, зороастризм.

Одним из древних монотеистических верований считается иудаизм — национальная религия иудеев, основанная на 10 заповедях, данных Моисею Богом. Главная книга — Ветхий Завет.

Иудаизм имеет несколько ответвлений:

  • литваки;
  • хасидизм;
  • сионизм;
  • ортодоксальный модернизм.


Также имеются различные виды иудаизма: консервативный, реформистский, реконструктивистский, гуманистический и обновленческий.


На сегодняшний день трудно дать однозначный ответ на вопрос "Какая религия самая древняя в мире?", поскольку археологи регулярно находят новые данные для подтверждения возникновения различных мировоззрений. Можно сказать, что верования в сверхъестественное были присущи человечеству во все времена.


Огромное многообразие мировоззрений и философских убеждений с момента возникновения человечества не дает возможности перечислить все религии мира, список которых регулярно пополняется как новыми течениями, так и ответвлениями от уже существующих мировых и остальных верований.


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Метки: Религии мира:   бог   вера   интересно   люди   религия   факты   
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10k
котегRUS 2 часа назад
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1k
Estie 7 минут назад
Религия - это рычаг управления людьми, и ничего более. Для того, что бы верить в бога или другие высшие силы, вам не нужна никакая религия.
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25
Andreas Charakambus 38 минут назад
Какая Палестина 2000 лет назад?
Дело происходило в Галилее, ну в Иудее, но ух никакой Палестины тогда (и сейчас) нету.
Были пилишнимляне (филистимляне), но это выходцы с острова Крит.
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328
pinbalist 45 минут назад
Вот отличная книга. Всё чётко, кратко расписано.
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32k
Aleksandr 46 минут назад
Растафариа нство религиозное движение, возникшее в 1930-е годы на Ямайке вокруг культа последнего императора Эфиопии Хайле Селассие I, до коронации известного как Рас Тафари Маконнен (Тэфэри Мэконнын). Приверженцы считают Хайле Селассие воплощением Бога (Джа).
Слабо организованная религия: большинство приверженцев не участвуют в каких-либо богослужениях и мероприятиях, чтобы таким образом поддерживать друг друга, найти веру и вдохновение в себе, хотя некоторые из них определены в одну из «Обителей Растафари»; три наиболее известных из них это «Ньябинги», «Бобо Ашанти» и «Двенадцать колен Израилевых».

Основа растафарианства любовь к ближнему и отказ от образа жизни западного общества, которое называют «Вавилон». Растарфарианцы провозглашают Святую Землю африканский аналог Сиона, располагающуюся либо в Эфиопии, либо во всей Африке в качестве первоначальной родины[1]. Растафарианство включает в себя различные афроцентрические социальные и политические задачи, к примеру социально-политические взгляды и учения ямайского публициста и организатора Маркуса Гарви, который также часто рассматривается как пророк.

К 1997 году насчитывалось около 1 млн растафарианцев во всём мире; известность за пределами Ямайки движение получило в основном за счёт музыкального стиля регги, наиболее яркие представители которого были растафарианциами (в частности, Боб Марли и его дети)
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57
Albe Час назад
"Любое верование открывает человеку смысл жизни"
Дальше читать не стал.
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2k
Денис 2 часа назад
Атеизм - самая популярная вера.
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30k
Azesh 2 часа назад
никогда не считал буддизм религией, но если религиоведы считают - их право.
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5k
Ruk 2 часа назад
Религия это определённое мировоззрение, стремящееся познать высший разум, который является первопричиной всего существующего. - это чо за бред? давно религией объясняли непонятное, потом она стала способом управлять массами, сейчас это просто бизнес. а тех кто искренне верит в небесных друзей - надо лечить
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