Одинокий дом на холодном острове

Остров под названием Эллидай входит в состав целого архипелага, который принадлежит Исландии.

Вестманнаэйяр - это архипелаг из островов вулканического происхождения. Здесь 18 островов, большинство из которых - необитаемы. Но один остров весьма примечателен.

Площадь острова всего 0,45 квадратных километров. И на нем, в полном отдалении от цивилизации, находится этот домик. Кто и зачем его построил?

Этот домик - охотничий. Построили его сотрудники охотничей ассоциации Elliðaey в 1953 году. Охотничий домик - единственное строение, которое осталось на этом острове. Но так было не всегда.

Триста лет назад на Эллидае жили пять семей. У них было пять хижин. Выживали они охотой и рыбной ловлей. Однако умудрялись завести здесь скот - местных пастбищ хватало, чтобы прокормить несколько животных.

Последние жители острова переехали отсюда в 1930-х годах.

В интернете эта фотография долго ходила с легендой, что здесь живет певица Бьорк. Это связано с заявлением премьер-министра Исландии, который сказал, что государство готово предоставить этот дом для проживания Бьорк, стоит ей только захотеть. Певица особой охоты не высказала.