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Одинокий дом на холодном острове

Одинокий дом на холодном острове (5 фото)

Автор:
16 февраля 2022 11:35
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   домик   остров   путешествия   факты   фото   
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Кто и зачем его построил?

Когда я впервые увидел эту фотографию, то сразу возник вопрос - кто может жить в таких суровых условиях? Ведь даже еду доставить сюда будет трудно - посмотрите, на эти отвесные скалы!

Однако при другом ракурсе все оказалось не так плохо. Давайте разберем, что это за остров и кто и зачем построил здесь дом.

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Остров под названием Эллидай входит в состав целого архипелага, который принадлежит Исландии.

Вестманнаэйяр - это архипелаг из островов вулканического происхождения. Здесь 18 островов, большинство из которых - необитаемы. Но один остров весьма примечателен.

Площадь острова всего 0,45 квадратных километров. И на нем, в полном отдалении от цивилизации, находится этот домик. Кто и зачем его построил?

Этот домик - охотничий. Построили его сотрудники охотничей ассоциации Elliðaey в 1953 году. Охотничий домик - единственное строение, которое осталось на этом острове. Но так было не всегда.

Триста лет назад на Эллидае жили пять семей. У них было пять хижин. Выживали они охотой и рыбной ловлей. Однако умудрялись завести здесь скот - местных пастбищ хватало, чтобы прокормить несколько животных.

Последние жители острова переехали отсюда в 1930-х годах.

В интернете эта фотография долго ходила с легендой, что здесь живет певица Бьорк. Это связано с заявлением премьер-министра Исландии, который сказал, что государство готово предоставить этот дом для проживания Бьорк, стоит ей только захотеть. Певица особой охоты не высказала.

А вот так выглядит Хеймаэй - главный остров из группы Вестманнаэйяр.

На кого же можно охотиться на этом, казалось бы, совсем безжизненном острове? А вот на них:

Несмотря на комичный и, казалось бы, неуклюжий вид, тупики очень быстро летают. Подстрелить их проще в местах гнездовья. А этот остров они облюбовали. У них вкусное мясо, яйца и красивые перья. Хотя мне трудно представить, как можно охотиться на такого милого красавца. В период нехватки пищи в условиях суровой Арктики - это понятно. Но в наши дни, когда еды в избытке, смысл в такой охоте уже не так очевиден.

Тупиков часто ловят большой сетью, когда они выплывают в море.

И это место сейчас - одно из самых лучших для охоты на тупиков. Поэтому сюда регулярно приезжают члены охотничьей ассоциации, чтобы поохотиться.

Дом хоть и выглядит уютным, но лишен всех удобств. Здесь нет ни электричества, ни быстрого интернета (телефон ловит кое-как), ни водопровода. Зато есть сауна!

Вода для приготовления пищи, питья и сауны собирается с помощью специальной системы из дождевой воды.

Дом окружен забором! Видимо для того, чтобы тупики не ринулись в контратаку.

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Метки: в мире   домик   остров   путешествия   факты   фото   
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Ysik Час назад
На этом острове можно гонять в мяч бесконечно.
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