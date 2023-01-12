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20 коротких фактов про мультсериал "Смешарики"

20 коротких фактов про мультсериал "Смешарики"

Автор:
12 января 2023 09:24
Сообщество : Факты
Метки: дети   интересно   мультсериал   смешарики   факты   фото   
868
3

Мультсериал "Смешарики" странным образом нравится и детям, и взрослым. Он такой особенный. В нем умело сочетается детский сюжет со взрослой проблемой. А еще есть чисто философские серии.


Среди отечественных мультсериалов последнего времени "Смешарики" относится к моим любимым.

А далее различные спонтанные короткие факты, связанные с этим мультфильмом.

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1. Большинство событий происходит в Ромашковой долине, хотя количество локаций очень большое.

2. В мультфильме нет отрицательных персонажей.

3. Нюшу озвучивает Светлана Письмиченко. Вы ее точно знаете по фильму "Брат".

4. Михаил Черняк озвучивает сразу три роли - Пина, Копатыча и Лосяша.

5. В качестве персонажей первоначально были выбраны животные средней полосы России. Не стали брать кошек, собак и мышей, которые очень часто используются в мультфильмах.

6. При съемках пятого сезона бюджет одной серии составлял 2.5 миллиона рублей.

7. В 2004 году в "Новой газете" писали, что для сериала было "своровано по чуть-чуть из разных мультфильмов".

8. Было снято три полнометражных мультфильм про Смешариков - "Начало", "Легенда о Золотом драконе", "Дежавю".

9. Все три полнометражных мультфильма не окупились в прокате.

10. Выпущено несколько "спин-оффов" сериала "Азбука", "Пин-код", "Спорт" и другие.

11. В некоторых сериях есть отсылки к художественным произведениям и фильмам. Например, в серии "Бутерброд" есть сцена в душе, которая является аллюзией на фильм "Психо".

12. В серии "Марафонец" видны отсылки на фильм "Форест Гамп". Например, фраза «Беги, Бараш, беги!».

13. Мультфильм выходит в 60 странах. Аудитория в КНР превышает российскую.

14. Персонажам Смешариков не чужды человеческие чувства. Например, у Ежика случаются панические атаки, Крош верит в теории заговора, а Бараш знает, что такое экзистенциальный кризис.

15. Как ни странно, но в одной из серий Нюша уплетает бутерброды с докторской колбасой.

16. Можно встретить отсылки на историю и литературу - «Ай да Бараш, ай да овечий сын!».

17. Персонажи часто используют фразы из советских фильмов "Гараж", "Добро пожаловать, или Посторонним ход воспрещен", "Ирония судьбы".

18. Одной из самых популярных серий является серия "Смысл жизни", которая напоминает фильмы Андрея Тарковского - Кар-Карыч обещает отвести Бараша к магической Кузинатре, исполняющей желания.

19. Есть и забавная серия, где Ежик повторяет своего сородича "Ежика в тумане". Серия называется "Ежик в туманности".

20. Согласно одной из фанатских теорий, Копатыч ранее был военным и даже где-то воевал. Скорее всего, он был сапером. Это потом он перебрался в спокойную местность заниматься сельским хозяйством. Но даже там он выполняет роль силовика и пожарного.

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Метки: дети   интересно   мультсериал   смешарики   факты   фото   
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15k
Колька Валеркин сын 23 минуты назад
"2. В мультфильме нет отрицательных персонажей." (с) вот с этим не соглашусь, есть один отрицательный. Не помню как его зовут, но это клон Лосяша.
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1k
Ловите наркомана! 5 минут назад
Мультфильм гениальный. двойной смысл встречается очень часто. Я с ребенком смотрел серию, где Нюша делала волшебную палочку (ей приснился Менделеев и объяснил что нужно делать). По итогу волшебная палочка - гаишный жезл.
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53k
noName 13 минут назад
Серия про "индийский чай" огонь!!!
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0
Алекс Че noName 3 минуты назад
Мне больше про чемодан Карыча и музотерапию.
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2k
Шиц 19 минут назад
По поводу 20 го пункта:
В детстве Копатыч жил в лесу. Скорее всего, этот лес находился в Южной России. У Копатыча был строгий и суровый отец, который не позволял сыну играть с цветочками, хотя к растениям Копатыч с ранних лет чувствовал привязанность. Позже Копатыч переехал в Мегаполис, где обрёл известность как танцор диско. Когда мода на такие танцы прошла (что выясняет Бараш в серии «Танцор диско»), медведя пригласили на главную роль в «Шоу Люсьена», которую Копатыч исполнял до тех пор пока не встретился с остальными смешариками.
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24k
pssst Полчаса назад
Копатыч же этот... Люсьен.
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18k
speaktr-st Полчаса назад
Вот интересная "пасхалка" в сериале про панталоны Совуньи. Она интереснее, чем весь этот пост. Интересно, что панталоны принадлежат Совунье, но периодически находятся в вещах Кар-Карыча, что как бы намекает для взрослой аудитории. :)
https://losyash-library.fandom.com/ru/wiki/Панталоныhttps://losyash-library.fandom.com/ru/wiki/Панталоны
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31k
Игорь Час назад
"Мультфильм выходит в 60 странах. Аудитория в КНР превышает российскую."
Факт из разряда - пёрнуть в лужу. Если предположить, что у нас аудитория 50 млн и это 30% населения, а в КНР 51 млн. (больше ведь), но это ведь явно даже не 10% населения.
Т.е. превышение в чем? Хотя надо признать - любое превышение для отечественного продукта очень хороший результат.
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