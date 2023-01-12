20 коротких фактов про мультсериал "Смешарики"

Мультсериал "Смешарики" странным образом нравится и детям, и взрослым. Он такой особенный. В нем умело сочетается детский сюжет со взрослой проблемой. А еще есть чисто философские серии.
Среди отечественных мультсериалов последнего времени "Смешарики" относится к моим любимым.
А далее различные спонтанные короткие факты, связанные с этим мультфильмом.
1. Большинство событий происходит в Ромашковой долине, хотя количество локаций очень большое.
2. В мультфильме нет отрицательных персонажей.
3. Нюшу озвучивает Светлана Письмиченко. Вы ее точно знаете по фильму "Брат".
4. Михаил Черняк озвучивает сразу три роли - Пина, Копатыча и Лосяша.
5. В качестве персонажей первоначально были выбраны животные средней полосы России. Не стали брать кошек, собак и мышей, которые очень часто используются в мультфильмах.
6. При съемках пятого сезона бюджет одной серии составлял 2.5 миллиона рублей.
7. В 2004 году в "Новой газете" писали, что для сериала было "своровано по чуть-чуть из разных мультфильмов".
8. Было снято три полнометражных мультфильм про Смешариков - "Начало", "Легенда о Золотом драконе", "Дежавю".
9. Все три полнометражных мультфильма не окупились в прокате.
10. Выпущено несколько "спин-оффов" сериала "Азбука", "Пин-код", "Спорт" и другие.
11. В некоторых сериях есть отсылки к художественным произведениям и фильмам. Например, в серии "Бутерброд" есть сцена в душе, которая является аллюзией на фильм "Психо".
12. В серии "Марафонец" видны отсылки на фильм "Форест Гамп". Например, фраза «Беги, Бараш, беги!».
13. Мультфильм выходит в 60 странах. Аудитория в КНР превышает российскую.
14. Персонажам Смешариков не чужды человеческие чувства. Например, у Ежика случаются панические атаки, Крош верит в теории заговора, а Бараш знает, что такое экзистенциальный кризис.
15. Как ни странно, но в одной из серий Нюша уплетает бутерброды с докторской колбасой.
16. Можно встретить отсылки на историю и литературу - «Ай да Бараш, ай да овечий сын!».
17. Персонажи часто используют фразы из советских фильмов "Гараж", "Добро пожаловать, или Посторонним ход воспрещен", "Ирония судьбы".
18. Одной из самых популярных серий является серия "Смысл жизни", которая напоминает фильмы Андрея Тарковского - Кар-Карыч обещает отвести Бараша к магической Кузинатре, исполняющей желания.
19. Есть и забавная серия, где Ежик повторяет своего сородича "Ежика в тумане". Серия называется "Ежик в туманности".
20. Согласно одной из фанатских теорий, Копатыч ранее был военным и даже где-то воевал. Скорее всего, он был сапером. Это потом он перебрался в спокойную местность заниматься сельским хозяйством. Но даже там он выполняет роль силовика и пожарного.
Источник:
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В детстве Копатыч жил в лесу. Скорее всего, этот лес находился в Южной России. У Копатыча был строгий и суровый отец, который не позволял сыну играть с цветочками, хотя к растениям Копатыч с ранних лет чувствовал привязанность. Позже Копатыч переехал в Мегаполис, где обрёл известность как танцор диско. Когда мода на такие танцы прошла (что выясняет Бараш в серии «Танцор диско»), медведя пригласили на главную роль в «Шоу Люсьена», которую Копатыч исполнял до тех пор пока не встретился с остальными смешариками.
https://losyash-library.fandom.com/ru/wiki/Панталоныhttps://losyash-library.fandom.com/ru/wiki/Панталоны
Факт из разряда - пёрнуть в лужу. Если предположить, что у нас аудитория 50 млн и это 30% населения, а в КНР 51 млн. (больше ведь), но это ведь явно даже не 10% населения.
Т.е. превышение в чем? Хотя надо признать - любое превышение для отечественного продукта очень хороший результат.