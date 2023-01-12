20 коротких фактов про мультсериал "Смешарики"

1. Большинство событий происходит в Ромашковой долине, хотя количество локаций очень большое.

2. В мультфильме нет отрицательных персонажей.

3. Нюшу озвучивает Светлана Письмиченко. Вы ее точно знаете по фильму "Брат".

4. Михаил Черняк озвучивает сразу три роли - Пина, Копатыча и Лосяша.

5. В качестве персонажей первоначально были выбраны животные средней полосы России. Не стали брать кошек, собак и мышей, которые очень часто используются в мультфильмах.

6. При съемках пятого сезона бюджет одной серии составлял 2.5 миллиона рублей.

7. В 2004 году в "Новой газете" писали, что для сериала было "своровано по чуть-чуть из разных мультфильмов".

8. Было снято три полнометражных мультфильм про Смешариков - "Начало", "Легенда о Золотом драконе", "Дежавю".

9. Все три полнометражных мультфильма не окупились в прокате.

10. Выпущено несколько "спин-оффов" сериала "Азбука", "Пин-код", "Спорт" и другие.

11. В некоторых сериях есть отсылки к художественным произведениям и фильмам. Например, в серии "Бутерброд" есть сцена в душе, которая является аллюзией на фильм "Психо".

12. В серии "Марафонец" видны отсылки на фильм "Форест Гамп". Например, фраза «Беги, Бараш, беги!».

13. Мультфильм выходит в 60 странах. Аудитория в КНР превышает российскую.