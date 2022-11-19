Самые успешные фильмы последних 22 лет, которые становились самыми кассовыми в разные годы

Давайте вспомним, какие фильмы становились самыми кассовыми в разные годы 21 века. Тут у нас сплошные хиты и шедевры! Ну, кроме одного.
16 декабря в мировом прокате выйдет фильм, который имеет все шансы стать самым кассовым в истории кино. Речь идёт о второй части «Аватара» Джеймса Кэмерона. Продолжение называется «Аватар: Путь воды», чей релиз произойдёт спустя 13 лет после первой части. Напомним, что «Аватар» является действующим рекордсменом по числу общих кассовых сборов, — и если уж кому скидывать его с пьедестала, то только собственному сиквелу.
2001 год: Гарри Поттер и философский камень
Общие кассовые сборы: $978 млн
2002 год: Властелин колец: Две крепости
Общие кассовые сборы: $927 млн
2003 год: Властелин колец: Возвращение короля
Общие кассовые сборы: $1,120 млрд
2004 год: Шрек 2
Общие кассовые сборы: $923 млн
2005 год: Гарри Поттер и Кубок огня
Общие кассовые сборы: $896 млн
2006 год: Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Общие кассовые сборы: $1,066 млрд
2007 год: Пираты Карибского моря: На краю света
Общие кассовые сборы: $961 млн
2008 год: Тёмный рыцарь
Общие кассовые сборы: $1,004 млрд
2009 год: Аватар
Общие кассовые сборы: $2,923 млрд
Кстати, «Аватар» удержал своё кассовое первенство за счёт повторного проката в Китае в марте 2021 года. Без этой хитрости фильм уступил бы кое-какому фантастическому блокбастеру, который вышел спустя ровно 10 лет после «Аватара». О нём чуть ниже.
2010 год: История игрушек: Большой побег
Общие кассовые сборы: $1,066 млрд
2011 год: Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
Общие кассовые сборы: $1,341 млрд
2012 год: Мстители
Общие кассовые сборы: $1,518 млрд
2013 год: Холодное сердце
Общие кассовые сборы: $1,274 млрд
2014 год: Трансформеры: Эпоха истребления
Общие кассовые сборы: $1,104 млрд
А знаете, у кого из этого списка титанов самые низкие зрительские оценки? Именно у несчастных «Трансформеров». Ни Марк Уолберг, ни железные динозавры не спасли фильм от разгрома его чисто художественных особенностей.
2015 год: Звёздные войны: Пробуждение Силы
Общие кассовые сборы: $2,068 млрд
2016 год: Первый мститель: Противостояние
Общие кассовые сборы: $1,153 млрд
2017 год: Звёздные войны: Последние джедаи
Общие кассовые сборы: $1,332 млрд
2018 год: Мстители: Война бесконечности
Общие кассовые сборы: $2,048 млрд
2019 год: Мстители: Финал
Общие кассовые сборы: $2,797 млрд
А вот и самый кассовый фильм все времён, если считать только один прокатный период. В честном поединке «Финал» собрал на 8 миллионов больше, чем «Аватар», но у последнего был тот самый упомянутый выше повторный прокат.
2020 год: Восемь сотен (Китай)
Общие кассовые сборы: $461 млн
Самый внезапный фильма списка. Смотрели его? Вы вообще о нём слышали? Пандемийный 2020 год, временное закрытие кинотеатров по всему миру и переносы мировых премьер впервые в истории позволили неанглоязычному фильму стать самым кассовым в году. Как видите, для этого ему хватило очень даже скромных сборов по сравнению с остальными в этом списке.
2021 год: Человек-паук: Нет пути домой
Общие кассовые сборы: $1,901 млрд
2022 год: Топ Ган: Мэверик (пока что)
Общие кассовые сборы: $1,486 млрд
К несчастью для Тома Круза и самого кассового фильма в его карьере 16 декабря этого года выходит тот самый долгожданный «Аватар: Путь воды», который и за полмесяца способен устроить кассовый рекорд. Смогут ли его сборы достичь полутора миллиардов до конца года, мы узнаем уже очень скоро. А пока лидером 2022 года остаётся внезапный сиквел боевика 1986 года про военных лётчиков.
Кстати, вы заметили, что почти все фильмы из списка — продолжения? Лишь 4 фильма здесь являются первыми частями. Вот такой вот век франшиз и сиквелов!
Источник:
АНТИФИШКИ
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