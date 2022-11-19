Самые успешные фильмы последних 22 лет, которые становились самыми кассовыми в разные годы

Общие кассовые сборы: $1,486 млрд

К несчастью для Тома Круза и самого кассового фильма в его карьере 16 декабря этого года выходит тот самый долгожданный «Аватар: Путь воды», который и за полмесяца способен устроить кассовый рекорд. Смогут ли его сборы достичь полутора миллиардов до конца года, мы узнаем уже очень скоро. А пока лидером 2022 года остаётся внезапный сиквел боевика 1986 года про военных лётчиков.

Кстати, вы заметили, что почти все фильмы из списка — продолжения? Лишь 4 фильма здесь являются первыми частями. Вот такой вот век франшиз и сиквелов!