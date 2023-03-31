"Свобода!": из корейского зоопарка сбежала зебра

Сотрудники зоопарка рассказали, что зебра по кличке Зеро родилась в том же зоопарке в 2021 году. Раньше она не предпринимала попыток сбежать, но в этот раз перепрыгнула через деревянную перегородку в вольере, и оказалась на свободе. По словам сотрудников, ни зебра, ни местные жители не пострадали в результате её побега.