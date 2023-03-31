"Свобода!": из корейского зоопарка сбежала зебра

Зебра совершила отчаянный побег из зоопарка в столице Южной Кореи, Сеуле. Беглянка бродила по улицам около трех часов, пока её не обнаружили. Может, ей просто хотелось почувствовать вкус свободы!
В четверг, 30 марта, из сеульского зоопарка Grand Park сбежала одна из его обитательниц - зебра. По словам представителей зоопарка, животное бродило по улицам около трёх часов. Она вырвалась из вольера на свободу днём, около 14:50, и направилась гулять по ближайшему жилому району. Её обнаружили только позже.
Для поимки зебры подключили спасателей животных, которые отправились ловить её на улицах. Им это удалось быстро - зебру поймали с помощью ограждения, и использовали инъекции с миорелаксантами, чтобы она вела себя спокойно. Затем животное погрузили в машину, и благополучно вернули в зоопарк.
Сотрудники зоопарка рассказали, что зебра по кличке Зеро родилась в том же зоопарке в 2021 году. Раньше она не предпринимала попыток сбежать, но в этот раз перепрыгнула через деревянную перегородку в вольере, и оказалась на свободе. По словам сотрудников, ни зебра, ни местные жители не пострадали в результате её побега.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Британца так достали ямы на дорогах, что он устроил необычный протест
- Делая ремонт, британец нашёл 400-летние фрески
- 13 немыслимых фактов, которые расширят ваш кругозор
- "Делай что должно и будь что будет!"
- "Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках