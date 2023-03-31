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"Свобода!": из корейского зоопарка сбежала зебра

"Свобода!": из корейского зоопарка сбежала зебра

Автор:
31 марта 2023 21:57
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   зебра   зебры   зоопарк   зоопарки   истории   побег   природа   фото   
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Зебра совершила отчаянный побег из зоопарка в столице Южной Кореи, Сеуле. Беглянка бродила по улицам около трех часов, пока её не обнаружили. Может, ей просто хотелось почувствовать вкус свободы!

В четверг, 30 марта, из сеульского зоопарка Grand Park сбежала одна из его обитательниц - зебра. По словам представителей зоопарка, животное бродило по улицам около трёх часов. Она вырвалась из вольера на свободу днём, около 14:50, и направилась гулять по ближайшему жилому району. Её обнаружили только позже.

Для поимки зебры подключили спасателей животных, которые отправились ловить её на улицах. Им это удалось быстро - зебру поймали с помощью ограждения, и использовали инъекции с миорелаксантами, чтобы она вела себя спокойно. Затем животное погрузили в машину, и благополучно вернули в зоопарк.

Сотрудники зоопарка рассказали, что зебра по кличке Зеро родилась в том же зоопарке в 2021 году. Раньше она не предпринимала попыток сбежать, но в этот раз перепрыгнула через деревянную перегородку в вольере, и оказалась на свободе. По словам сотрудников, ни зебра, ни местные жители не пострадали в результате её побега.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикие животные   животные   зебра   зебры   зоопарк   зоопарки   истории   побег   природа   фото   
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4  комментария
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Павел Час назад
Просто зебра решила отдохнуть и вышла в город погулять.
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3k
Feathery 4 минуты назад
Марти?
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561
deGENERat 17 минут назад
Зебра = да фиг с ней. смотрите за львом и главное -пингвины
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30k
Владимир Час назад
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