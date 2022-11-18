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30 фото с домашними крысами, которые доказывают, что они - милейшие питомцы

30 фото с домашними крысами, которые доказывают, что они - милейшие питомцы

Автор:
18 ноября 2022 21:58
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   домашние крысы   животные   крыса   крысы   подборка   фото   фотографии   
1246
31
Хотя крысы имеют не такую идеальную репутацию, они - очень умные существа, которые могут стать прекрасными компаньонами и домашними питомцами. Многие заводят их как любимцев, пусть они и не так популярны, как кошки, собаки и кролики. Посмотрите на этих милашек!
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   домашние крысы   животные   крыса   крысы   подборка   фото   фотографии   
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12  комментариев
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4k
Влад Час назад
Одно плохо - живут они не долго. Только привыкнешь и ага...
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8k
Billi_Bons 39 минут назад
Крысы очень умные. Я лет 15 назад снимал склад в складском комплексе. Так там у всех была одна проблема, на складе жила крыска и все грызла. Я решил её задобрить. Стал оставлять рядом с отверстием, откуда она появлялась всякие вкусности:
типа сыра, хлеба, семечек, орехов. Через некоторое время она перестала все грызть и стала вылезать из своей норки и смотреть, что мы делаем. Через месяца два, она уже спокойно сидела на верстаке с куском сыра в лапках и без страха наблюдала за нами. А однажды я нашел в своей сменной обуви кусочек сыра и хлеба. Это она поделилась со мной. Когда нас всех попросили съехать (т.к. территорию продали) я очень переживал за свою крыску.
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31k
Max Z Shtirlic 40 минут назад
Мне, когда я валялся с температурой 39, наша домашняя Пасюковна таскала ништяки из своей заначки - то засушенный кусочек сыра, то ещё какую-нибудь фигню :)
Пришлось быстренько идти на поправку, что бы не волновать зверёныша :)
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1k
zu4ara 40 минут назад
У меня тоже был крыс классный ,Толик (Талибан
) три года прожил, бухал и траву курил...
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6k
Allmaster 44 минуты назад
Что плохо, долго не живут, привяжешься к такой милоте а потом горечь расставания...
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1k
Гремлин 52 минуты назад
А тут баян о том как весело играют собачки с крысками.
Ссылка www.youtube.com
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6k
Андрей Крылов Час назад
Лично мой мнение: Крысы сыр едят. но не кайфуюют от него. Мого что они предпочитают куда больше. Тожде зависит от конкретной особи. Они реально милые. Был у меня крыс однажды. Но есь куча неудобств. Они не кошки, и не собаки, в теме куда пописать и покакаятью Это они делают где угодно и непредсказуемо. И это это евдва ли не больший напряг для тех, кому умилительно напоить крысу изо рта слюгой или быть обоссаным крысой. . Хотя... Елси они в вольере то предпочитают более-менее привычные места где это делать удобнее всего. . Ну и хвост. Вот как бы я не положительно относился к крысиному поемени, но так или иначе, длинный лысый хвост, а у с самоцов и с выраженными "причандалами" у его основании, ни как не способствует положительным эмоциям. Даже для таких как я, которые вполне скорее положительно относятся крысиному племени племени. :)
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16k
Александр Час назад
У нас на работе были мыши, а потом пришли крысы и всех мышей сожрали.
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