30 фото с домашними крысами, которые доказывают, что они - милейшие питомцы

Хотя крысы имеют не такую идеальную репутацию, они - очень умные существа, которые могут стать прекрасными компаньонами и домашними питомцами. Многие заводят их как любимцев, пусть они и не так популярны, как кошки, собаки и кролики. Посмотрите на этих милашек!

0

Сердечко 0 Источник:

×

×

"Когда крыса моей дочери волнуется, она всегда держит её за палец, чтобы успокоиться" 0 Источник:

"Кто-то сказал "сыр?" 0 Источник:

"Ну давай, расскажи как день прошёл" 0 Источник:

Друзья бывают и такими 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Крысок много не бывает 0 Источник:

0 Источник:

Они спят как котики 0 Источник:

0 Источник:

"Дай!" 0 Источник:

0 Источник:

"Уже полчаса лежу вот так, чтобы его не разбудить" 0 Источник:

Вкуснятина! 0 Источник:

А еда сегодня будет? 0 Источник:

0 Источник:

Вот такие милые питомцы 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Король драматизма 0 Источник:

Маленькие братья 0 Источник:

Крысы - те еще любители покушать 0 Источник:

Крыска на УЗИ 0 Источник:

Просмотр фильма с попкорном 0 Источник:

Я же милашка? 0 Источник:

Модель позирует 0 Источник:

Утро начинается не с кофе 0 Источник:

Это что, для меня? 0 Источник: