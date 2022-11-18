30 фото с домашними крысами, которые доказывают, что они - милейшие питомцы

1246
31
Хотя крысы имеют не такую идеальную репутацию, они - очень умные существа, которые могут стать прекрасными компаньонами и домашними питомцами. Многие заводят их как любимцев, пусть они и не так популярны, как кошки, собаки и кролики. Посмотрите на этих милашек!
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Не подходи близко: котейки, которые выпустили свои когти
- Какие же они чудики: фото животных, заряжающие позитивом
- 20+ душевных кадров с нашими любимыми животными
- 20+ доказательств того, что крысы тоже могут быть милыми
- И смех и грех: дурашливые животные, которые застряли в неожиданных местах
Новости партнёров
реклама
типа сыра, хлеба, семечек, орехов. Через некоторое время она перестала все грызть и стала вылезать из своей норки и смотреть, что мы делаем. Через месяца два, она уже спокойно сидела на верстаке с куском сыра в лапках и без страха наблюдала за нами. А однажды я нашел в своей сменной обуви кусочек сыра и хлеба. Это она поделилась со мной. Когда нас всех попросили съехать (т.к. территорию продали) я очень переживал за свою крыску.
Пришлось быстренько идти на поправку, что бы не волновать зверёныша :)
Потом пришли собаки и загрызли всех котов.
А потом пришел дворник Митя и метлой прогнал всех .нахуй !