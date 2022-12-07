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30 снимков о том, как хозяева и питомцы друг на друга похожи

30 снимков о том, как хозяева и питомцы друг на друга похожи

Автор:
07 декабря 2022 21:56
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   любимцы   мило   подборка   фото   фотографии   хозяева   
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Даже учёные уже доказали, что питомцы и хозяева становятся друг на друга похожи. Это происходит и со временем, но иногда мы подсознательно выбираем любимца, похожего на нас - причём и по характеру, и внешне. Посмотрим на несколько таких примеров из жизни. А ваши питомцы похожи чем-то на вас?
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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   любимцы   мило   подборка   фото   фотографии   хозяева   
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