30 снимков о том, как хозяева и питомцы друг на друга похожи

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Даже учёные уже доказали, что питомцы и хозяева становятся друг на друга похожи. Это происходит и со временем, но иногда мы подсознательно выбираем любимца, похожего на нас - причём и по характеру, и внешне. Посмотрим на несколько таких примеров из жизни. А ваши питомцы похожи чем-то на вас?
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