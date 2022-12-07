30 снимков о том, как хозяева и питомцы друг на друга похожи

Даже учёные уже доказали, что питомцы и хозяева становятся друг на друга похожи. Это происходит и со временем, но иногда мы подсознательно выбираем любимца, похожего на нас - причём и по характеру, и внешне. Посмотрим на несколько таких примеров из жизни. А ваши питомцы похожи чем-то на вас?

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Говорят, питомцы похожи на своих хозяев.. 0 Источник:

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Что ж, это отчасти правда 0 Источник:

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И этому есть множество доказательств! 0 Источник:

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Лучшие друзья 0 Источник:

Дамы с похожими причёсками 0 Источник:

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Если отдыхать - то тоже вместе 0 Источник:

Мальчик и кошка с гетерохромией (глазами разного цвета) 0 Источник:

"Мы искали собаку для нашего 10-летнего сына, и вчера нашли идеального пса!" 0 Источник:

Близнецы и их собаки - тоже почти близнецы 0 Источник:

Смотрят телевизор вместе 0 Источник:

Ещё парочки с гетерохромией 0 Источник:

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Каждый занят своим делом 0 Источник:

Ветеринар нашла своего "двойника" 0 Источник:

Кудрявые товарищи 0 Источник:

Ну похожи же! 0 Источник:

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Сладкие сны 0 Источник:

Ещё одни кудряшки 0 Источник:

"Иногда мне кажется, что наш пёс - человек в теле собаки" 0 Источник:

"Говорят, со временем собаки становятся похожи на хозяев.." 0 Источник:

Вот такие одинаковые причёски 0 Источник:

Когда у вас одно настроение 0 Источник:

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Идеально подходят друг другу 0 Источник: