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20+ душевных кадров с нашими любимыми животными

20+ душевных кадров с нашими любимыми животными

Автор:
15 августа 2022 12:47
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   любимцы   мило   подборка   трогательно   фото   фотографии   
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Иногда стоит взять небольшую паузу во всеобщей суете, и просто расслабиться - например, посмотрев на животных. Ведь они - наш любимый источник позитива, безусловной любви и хорошего настроения. Ловите добрую подборку с фотографиями животных, которые обязательно сделают ваш день чуточку лучше!
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   любимцы   мило   подборка   трогательно   фото   фотографии   
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11  комментариев
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2k
vasilykopkov 7 часов назад
По поводу собаки, нашедшей наркотики.
К нам в школу в просветительских целях приходил майор (тогда ещё - милиции).
Агитировал нас против наркотиков и, в том числе, слово-за слово, рассказал как тренируют этих собак.
1. Когда они ещё щенки, в их матрасик зашивают небольшие дозы наркоты (в каждый угол - разные). Собака привыкает к запаху и резко реагирует когда чует "запах дома".
2. В качестве поощрения собаке дают небольшую дозу (в каком виде и что - подробностей майор не сообщил)
3 со временем дозу приходится увеличивать, та как не получив "вкусняшку" собака работать не будет.
4. Из-за всего этого такая собака-наркоман живет не более 3-4 лет, но работает крайне эффективно
5. Конечно, этот способ не афишируют, но используют повсеместно. Воспитать собаку, не приучив её к наркотикам можно, но гораздо дороже, да и эффективность её на порядок ниже.

PS Грустно конечно, но боюсь, что на этом фото собака радуется не просто так.
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682
mutab0r 3 часа назад
"Мы подарили нашему ящеру игрушечную ящерицу" - подсунули мужику резиновый суррогат ))))
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10k
Hunson Abadeer 4 часа назад
милота
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1k
thor2006 4 часа назад
Комментарий к фото
диван с подогревом.
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26k
Мрачный мачо 4 часа назад
Сигналка
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30k
MatveiVainrub 5 часов назад
Если друг оказался вдруг ...
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26k
Мрачный мачо 7 часов назад
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19k
nobody® 8 часов назад
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Бабушка с енотом гульнула
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