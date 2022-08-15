20+ душевных кадров с нашими любимыми животными

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Иногда стоит взять небольшую паузу во всеобщей суете, и просто расслабиться - например, посмотрев на животных. Ведь они - наш любимый источник позитива, безусловной любви и хорошего настроения. Ловите добрую подборку с фотографиями животных, которые обязательно сделают ваш день чуточку лучше!
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"Моя собака влюбилась в немецкого дога, с которым они ходят в дневной приют. Вот что делает любовь с женщинами"
"Это Чико. Он сам заявился в полицейский участок, таким образом сообщив о своей пропаже. Полиция нашла его хозяев через микрочип, и вернула Чико домой"
Во время прогулки в парке хозяева двух ретриверов разговорились, и узнали, что их собаки - от одной матери!
Источник:
АНТИФИШКИ
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К нам в школу в просветительских целях приходил майор (тогда ещё - милиции).
Агитировал нас против наркотиков и, в том числе, слово-за слово, рассказал как тренируют этих собак.
1. Когда они ещё щенки, в их матрасик зашивают небольшие дозы наркоты (в каждый угол - разные). Собака привыкает к запаху и резко реагирует когда чует "запах дома".
2. В качестве поощрения собаке дают небольшую дозу (в каком виде и что - подробностей майор не сообщил)
3 со временем дозу приходится увеличивать, та как не получив "вкусняшку" собака работать не будет.
4. Из-за всего этого такая собака-наркоман живет не более 3-4 лет, но работает крайне эффективно
5. Конечно, этот способ не афишируют, но используют повсеместно. Воспитать собаку, не приучив её к наркотикам можно, но гораздо дороже, да и эффективность её на порядок ниже.
PS Грустно конечно, но боюсь, что на этом фото собака радуется не просто так.
Выбирают щенков склонных к обсессии - черезмерной концентрации на чём-либо/ на ком-либо. Потом их тренируют.
Собака будет искать всё, что угодно, чтобы порадовать хозяина, плучить от него внимание и игру. Даже еда и вкусняшки для таких собак отходят на второй план.
И работают они долго - до "выхода на заслуженный отдых".
Что касается наркотиков для собак: маловозможно. Дозы (для обезболивания) для них раз в двадцать больше, чем для человека, и привыкают они значительно меньше. Это - преимущества маленького мозга и развитых органов чувств.