20+ душевных кадров с нашими любимыми животными

Иногда стоит взять небольшую паузу во всеобщей суете, и просто расслабиться - например, посмотрев на животных. Ведь они - наш любимый источник позитива, безусловной любви и хорошего настроения. Ловите добрую подборку с фотографиями животных, которые обязательно сделают ваш день чуточку лучше!

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Мама обнимает новорожденных котят 0 Источник:

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Трансформация таксы 0 Источник:

Сын родился копией отца 0 Источник:

Вот как преобразилась собачка, подобранная на улице 0 Источник:

"Моя собака влюбилась в немецкого дога, с которым они ходят в дневной приют. Вот что делает любовь с женщинами" 0 Источник:

Лисичка забежала во двор, и уснула 0 Источник:

"Когда крыса моей дочери волнуется, она всегда держит её палец" 0 Источник:

Семья принесла с улицы крохотного котёнка, а их ротвейлер взял на себя роль няни 0 Источник:

Какой чудесный пассажир! 0 Источник:

Семья 0 Источник:

"А еда сегодня будет?" 0 Источник:

Служебный пёс нашел наркотики в аэропорту, помог полиции - и доволен собой! 0 Источник:

Какие глаза! 0 Источник:

Милейшие друзья 0 Источник:

"Это Чико. Он сам заявился в полицейский участок, таким образом сообщив о своей пропаже. Полиция нашла его хозяев через микрочип, и вернула Чико домой" 0 Источник:

Какой милый ушастик 0 Источник:

Заказчику понравился тортик! 0 Источник:

Одноглазое чудо 0 Источник:

Мини-уголок для кролика 0 Источник:

Бесплатный проезд 0 Источник:

"Кот успокаивает моего мужа, который пришёл после трудного дня на работе" 0 Источник:

"Вот как меня встречают после работы" 0 Источник:

"Мы подарили нашему ящеру игрушечную ящерицу. Теперь он влюблён в неё" 0 Источник:

Во время прогулки в парке хозяева двух ретриверов разговорились, и узнали, что их собаки - от одной матери! 0 Источник:

Знакомство с новым членом семьи 0 Источник:

Родители с малышами 0 Источник:

Поход с хорошими мальчиками 0 Источник:

Лучшие друзья 0 Источник: