Как выглядят последствия по-настоящему сильного града

Для США крупный град, причиняющий ущерб имуществу, — не такая уже редкая история. Там же весной и летом ураган за ураганом со всеми сопутствующими... Люди научены горьким опытом и страхуют дома и автомобили на случай стихийных бедствий, ну а страховщики потом отдуваются.

0 Например, ураган «Сэнди» вызвал наибольшие застрахованные убытки: около 25 миллиардов долларов. А сразу за ним последовали грозы, причинившие ущерба на сумму еще 23,5 миллиарда долларов. Убытки от гроз включают требования о возмещении ущерба от града и ветра. Если вы когда-нибудь были жертвой града и его ярости, следующие фотографии могут вызывать болезненные воспоминания.

Вы когда-нибудь слышали об автосалонах, устраивающих распродажи? В США такие существуют. И там можно получить хорошую скидку, если вы не возражаете против множества вмятин на «новой» машине 0 Источник:

×

×

Знаете ли вы, застрахован ли ваш автомобиль на случай града? Очевидно, если у вас есть только страховка гражданской ответственности, то ущерб от града не будет покрыт 0 Источник:

Однако если есть дополнительная комплексная страховка (вроде КАСКО), то вероятность возмещения более вероятна. Если соответствующий пункт есть в договоре 0 Источник:

А если градом из ада изрешетило дом? Кто-то возместит ущерб? 0 Источник:

Большинство страховых полисов на недвижимость покрывают ущерб от стихийных бедствий (ураган, град и т. д.) 0 Источник:

Опять же нужно очень хорошо читать договор, особенно в той части, где самый мелкий шрифт 0 Источник:

В США пиковыми месяцами с высокой активностью града исторически являются март, апрель, май и июнь 0 Источник:

Самый высокий риск града - в штатах Колорадо, Айова, Канзас, Миннесота, Миссури, Небраска, Оклахома, Южная Дакота, Техас и Вайоминг 0 Источник:

Этот дом сильно пострадал. Град был главной причиной страховых убытков домовладельцев в Техасе в период с 1999 по 2011 год 0 Источник: По данным Департамента страхования Техаса, стоимость ущерба составила 10,4 миллиарда долларов. Потери, связанные с водой, были вторыми в размере 8,9 млрд долларов, за ними следуют убытки, связанные с ураганом, в размере 6,7 млрд долларов, и убытки, связанные с пожарами, в размере 5,9 млрд долларов.

По данным Национального управления океанических атмосферных исследований США, град ежегодно наносит ущерб имуществу и посевам на сумму около 1 миллиарда долларов 0 Источник:

Самая большая градина по диаметру и весу, когда-либо зарегистрированная в США, выпала 23 июля 2010 года в Вивиане, Южная Дакота. Ее диаметр составлял 20 см, окружность — 47 см, а вес — почти 900 граммов 0 Источник:

Ежегодно от града повреждается бесчисленное количество автомобилей. И страдают люди. По оценкам, 24 человека ежегодно получают травмы от града в США 0 Источник: Последний смертельный случай в США, вызванный градом, произошел в Лейк-Уорт-Виллидж, штат Техас, 28 марта 2000 г. 19-летний мужчина был поражен градом размером с мяч, когда пытался перевезти новую машину. На следующий день он скончался от сочетанных травм головы.

Град диаметром 2,5 см или больше метеорологи США считают «сильным». Что ж, град, побивший стекла этих машин, был явно крупнее 0 Источник:

Доплеровский радар с двойной поляризацией Национальной метеорологической службы США (NWS) может оценить размер града по характеристикам энергии, рассеянной обратно к радару во время грозы 0 Источник: Хотя они и не являются точными на 100%, в настоящее время разрабатываются и улучшаются новые алгоритмы радара для повышения точности обнаружения града.

Только посмотрите на эти вмятины! 0 Источник:

Гостиница потеряла часть своего очарования после того, как ее побило градом 0 Источник:

У окон просто не было шансов, ведь град никого не щадит 0 Источник:

Град редко длится более 15 минут. Но этого времени более чем достаточно, чтобы нанести большой урон 0 Источник:

Один из самых ранних зарегистрированных ливней с градом в истории произошел в 9 веке 0 Источник:

Новостные и метеостанции в США часто используют бытовые сравнения для описания градин, чтобы люди могли понять размер. Эти джипы выглядят так, будто на них упали бейсбольные мячи. Или, может быть, грейпфруты 0 Источник:

Градины падают так быстро, что даже в теплые летние месяцы обычно не тают, не упав на землю 0 Источник: