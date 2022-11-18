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Как выглядят последствия по-настоящему сильного града

Как выглядят последствия по-настоящему сильного града

Автор:
18 ноября 2022 18:10
Сообщество : Жизнь в США
Метки: град   жизнь в сша   побило градом   последствия града   последствия стихии   стихия   страховка   урон   ущерб   
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Для США крупный град, причиняющий ущерб имуществу, — не такая уже редкая история. Там же весной и летом ураган за ураганом со всеми сопутствующими... Люди научены горьким опытом и страхуют дома и автомобили на случай стихийных бедствий, ну а страховщики потом отдуваются.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: град   жизнь в сша   побило градом   последствия града   последствия стихии   стихия   страховка   урон   ущерб   
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