25 фотографий, которые идеально отражают американский "интерьер 80-х"

Интернет-проект 'The 80s Interior' предлагает заглянуть в американские дома и квартиры 80-х годов, рассмотреть дерзкие и красочные интерьеры и вспомнить о том, как выглядела жизнь до повального увлечения минимализмом. Дизайнерские решения той эпохи могут сегодня казаться странными или безвкусными, но в них есть и определенное очарование.

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1. Милое местечко прямиком из 80-х 0 Источник:

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2. Кто не захочет уютно устроиться в постели в этой квартире-лофте, наблюдая и слушая дождь за наклонным окнами? Декор 1988 года 0 Источник:

3. Спальня в стиле 80-х 0 Источник:

4. Кому нужен отпуск, если у тебя дома вот такая сказочная горка из 80-х? 0 Источник:

5. Когда в вашем офисном здании есть фойе с рестораном, водопад с прудом, окно в крыше и тропические растения ? Commercial Interiors International - Grosvenor Press 1986 год 0 Источник:

6. Торговый центр "Эспланада", 1988 год 0 Источник:

7. Торговый центр Water Tower Place, Чикаго, 1981 год 0 Источник:

8. Комната для вечеринок Mcdonald’s, 1981 год 0 Источник:

9. Из книги Мэри Джиллиат по экономичному декору "Decorating on the Cheap", 1986 год 0 Источник:

10. Подвесные растения, плетеная мебель, сетки на окнах. Из книги по декору The Los Angeles Times California Home Book, 1982 год 0 Источник:

11. Коув-Хейвен - Курорты Поконо. Легендарный и самый китчевый курорт с люксами для новобрачных: огромное стеклянное джакузи в виде бокала для шампанского и стеклянные бассейны в форме сердца. Реклама 1989 года 0 Источник:

12. Кто идёт танцевать? Дизайн ресторана, 1987 год 0 Источник:

13. Кто идёт в бассейн? Из книги "Идеи для оформления бассейна", 1981 год 0 Источник:

14. Я: Я просто хочу, чтобы моя столовая выглядела ненавязчиво. Дизайнер: Не вопрос! 0 Источник:

15. Лофт 80-х. Из книги The International Book Of Lofts - Сьюзан Слесин, Стаффорд Клифф, Дэниел Розенстрох, 1986 год 0 Источник:

16. Декор спальни, 1981 год 0 Источник:

17. Реальность домашнего спа 80-х! Beyond The Bath: Путеводитель мечтателей - Томас Коуэн, 1983 г. 0 Источник:

18. Комната IKEA образца 1988 года 0 Источник:

19. Дизайн ванной комнаты, 1987 год 0 Источник:

20. Представьте, что вы поднимаетесь по этой лестнице в подпитии! The Complete Home Book - Памела Фергюсон, 1983 г. 0 Источник:

21. Ванная комната мечты. 1982 год 0 Источник:

22. Мама, я уже в раю. 1980 год 0 Источник:

23. Кухня в калифорнийском стиле, 1982 год 0 Источник:

24. Keith Haring Pop Shop — Дизайн магазина — Нью-Йорк, 1989 г. 0 Источник: