25 фотографий, которые идеально отражают американский "интерьер 80-х"

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Интернет-проект 'The 80s Interior' предлагает заглянуть в американские дома и квартиры 80-х годов, рассмотреть дерзкие и красочные интерьеры и вспомнить о том, как выглядела жизнь до повального увлечения минимализмом. Дизайнерские решения той эпохи могут сегодня казаться странными или безвкусными, но в них есть и определенное очарование.
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2. Кто не захочет уютно устроиться в постели в этой квартире-лофте, наблюдая и слушая дождь за наклонным окнами? Декор 1988 года
5. Когда в вашем офисном здании есть фойе с рестораном, водопад с прудом, окно в крыше и тропические растения ? Commercial Interiors International - Grosvenor Press 1986 год
10. Подвесные растения, плетеная мебель, сетки на окнах. Из книги по декору The Los Angeles Times California Home Book, 1982 год
11. Коув-Хейвен - Курорты Поконо. Легендарный и самый китчевый курорт с люксами для новобрачных: огромное стеклянное джакузи в виде бокала для шампанского и стеклянные бассейны в форме сердца. Реклама 1989 года
15. Лофт 80-х. Из книги The International Book Of Lofts - Сьюзан Слесин, Стаффорд Клифф, Дэниел Розенстрох, 1986 год
17. Реальность домашнего спа 80-х! Beyond The Bath: Путеводитель мечтателей - Томас Коуэн, 1983 г.
20. Представьте, что вы поднимаетесь по этой лестнице в подпитии! The Complete Home Book - Памела Фергюсон, 1983 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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