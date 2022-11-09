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25 фотографий, которые идеально отражают американский "интерьер 80-х"

25 фотографий, которые идеально отражают американский "интерьер 80-х"

Автор:
09 ноября 2022 16:50
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: 1980-е   80-е   декор   дизайн   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   жизнь в сша   интерьер   стиль 80-х   
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Интернет-проект 'The 80s Interior' предлагает заглянуть в американские дома и квартиры 80-х годов, рассмотреть дерзкие и красочные интерьеры и вспомнить о том, как выглядела жизнь до повального увлечения минимализмом. Дизайнерские решения той эпохи могут сегодня казаться странными или безвкусными, но в них есть и определенное очарование.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1980-е   80-е   декор   дизайн   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   жизнь в сша   интерьер   стиль 80-х   
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Ego sum qui sum Час назад
аляписто
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