FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1796 постов • 754 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Американский дедушка преодолел маршрут Тихоокеанской тропы протяженностью 4270 км

Американский дедушка преодолел маршрут Тихоокеанской тропы протяженностью 4270 км

Автор:
06 октября 2022 17:19
Сообщество : Истории из жизни
Метки: во дает   жизнь в сша   молодец   пешеходная тропа   пеший маршрут   пеший туризм   путешественники   энергичный дедуля   
428
12
1
Вдохновляющая история о тех, кому за семьдесят. 71-летний американец по имени Паат сумел преодолеть весь маршрут Pacific Crest Trail — пешеходной тропы, которая идет по горным хребтам вдоль тихоокеанского побережья США от Мексики до Канады. А эту дорогу не каждый молодой осилит!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: во дает   жизнь в сша   молодец   пешеходная тропа   пеший маршрут   пеший туризм   путешественники   энергичный дедуля   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Fiverknot 2 часа назад
Не смотрел пост, но сразу возник вопрос: а в России есть похожие маршруты для пеших туристов? Понятно что есть короче и есть длиннее, кто в курсе расскажите пожалуйста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
ДК Полчаса назад
В США есть 3 подобных маршрута: Тихоокеанский, Континентальный раздельный (по Скалистым гарам которые делят континент на две части) и Аппалачский на востоке (образуют Тройную корону хайкеров). Я много раз ходил по отдельным участкам Аппалачей во время дневных походов, но у меня и мыслей не было попытаться пройти весь путь. Дочь сделала недавно 20 миль (32 км) вдоль него на одном из самых сложных участков (Presidential Traverse) за день - это было почти невероятно. А пройти весь подобный путь - суровая задача на много месяцев.
Мужик безусловно силен, склоняю голову! Бывают случаи когда идущие по такому маршруту погибают...
Кстати, 10 человек смогли пройти все 3 маршрута в течение 1 года (12,674 км по горам)! Рекорд по возрасту - 9-летний парень прошел все 3 (он начал в 5 лет).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
imho Полчаса назад
А х*ли дома делать...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kucher 51 минуту назад
Крутой дед, конечно. Но для 71 он как-то старовато выглядит. Его до этого видимо жизнь не слабо помотала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Росомаха Час назад
Перефразируя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81104



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тунгусская загадка. Человечество так и не узнало, что это было
Тунгусская загадка. Человечество так и не узнало, что это было
20+ снимков, сделанных в самый нужный момент
20+ снимков, сделанных в самый нужный момент
Набирающие популярность в сообществах
УрФУ и&nbsp;НПОА запустили серийное производство систем беспилотного управления сельхозтехникой
УрФУ и НПОА запустили серийное производство систем беспилотного управления...
Хоббихорсинг: как скачки на игрушечных лошадях стали настоящим спортом
Хоббихорсинг: как скачки на игрушечных лошадях стали настоящим спортом
Корабль не тонет, а кое-кто уже бежит
Корабль не тонет, а кое-кто уже бежит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Эх если бы

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#дтп#улыбнуло#аварии#Ynews#забавно#Разное#сатира
#Юмор#прикол#позитив#картинки#история#животные#автомобили#новости#в мире#шоу бизнес
#интересно#интересное#подборка#фотографии#Россия#США#Еда#авто аварии#кино#мобилизация
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток В американских фастфудах появятся роботы-повара В американских фастфудах появятся роботы-повара Пара уволилась с работы и отправилась путешествовать в школьном автобусе Пара уволилась с работы и отправилась путешествовать в школьном автобусе В районе залива Сан-Франциско из-за жары начался белкопад В районе залива Сан-Франциско из-за жары начался белкопад Невеста из Флориды накормила гостей на свадьбе марихуаной Невеста из Флориды накормила гостей на свадьбе марихуаной В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого

На что жалуетесь?

Вернуться