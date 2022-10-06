Американский дедушка преодолел маршрут Тихоокеанской тропы протяженностью 4270 км

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Вдохновляющая история о тех, кому за семьдесят. 71-летний американец по имени Паат сумел преодолеть весь маршрут Pacific Crest Trail — пешеходной тропы, которая идет по горным хребтам вдоль тихоокеанского побережья США от Мексики до Канады. А эту дорогу не каждый молодой осилит!
Тропа Тихоокенского хребта — один из самых протяженных и известных пешеходных маршрутов в мире. Чтобы его осилить, нужна длительная серьезная подготовка и вера в себя.
Этот пожилой мужчина доказал, что ходьба всем возрастам покорна
Он отправился в поход по одному из самых красивых мест в мире. Тропа начинается рядом с мексиканской границей в Южной Калифорнии и заканчивается канадской границей в штате Вашингтон, и на своем пути турист встречает невероятной красоты виды — от ледяных вершин гор до полей цветов, пустынь, лесов, вулканов, ручьев и красивых скал.
Однако это путешествие только для сильных духом. Нужно быть подготовленным к перепаду высот, непостоянной погоде и перепаду температур. Не говоря уже о том, что прохождение этого пешего маршрута займет от четырех до шести месяцев.
71-летнего Паата не остановили трудности. Он был в прекрасном настроении, когда добрался до конечной точки своего пути.
И даже спел песню со словами «Я ждал… так долго. Пройти такой долгий путь. Просто быть здесь, просто быть здесь. По пустыням. Я ходил по рекам, я взбирался на горы, чтобы увидеть тебя. Только увидеть тебя. Я ждал. Так долго».
Путешествие Паата продлилось 5,5 месяцев. Оно началось 17 марта и закончилось 30 августа. Первые 2900 километров с ним вместе прошла его жена.
Затем он продолжил путь в одиночку. И в самом конце встретился с молодой парой, которая и задокументировала его триумф. Аути и Крис рассказали о неутомимом путешественнике в соцсетях.
«Немногие люди могут сказать, что они совершили такой невероятный подвиг, особенно в 71 год, —написали Аути и Крис. — Мы познакомились с Паатом всего за несколько дней до окончания маршрута, но он один из тех людей, про которых сразу кажется, будто знаешь их всю жизнь. У него золотое сердце, самая добрая душа, непревзойденный оптимизм и сила духа. Спасибо за то, что ты был для нас таким источником вдохновения, Паат!»
Видео с Паатом было размещено в соцсетях 2 сентября и набрало сотни тысяч просмотров. Люди были поражены энергией и силой этого человека, как эмоциональной, так и физической.
«Приятно видеть, как кто-то исполняет свою мечту. Честные эмоции очень вдохновляют», — сказал один из комментаторов. «Это так здорово. Какая великая душа! Как весело было бы пересечься с ним в течение недели или больше на тропе», — сказал другой.
Не обошлось и без шуток, как обычно бывает в Сети. «Ему было 23, когда он вышел в путь! Не пренебрегайте картами и компасом, народ!», «А я вот запыхался, поднявшись на 2 лестничных пролета…», «О, все знают этого чувака. Он поджидает вас за несколько миль до финиша, чтобы рассказать свою историю о том, что он прошел всю дорогу. Он всегда дурит детей из Лос-Анджелеса. Местные жители знают его как Фила».
Тысячи людей пытаются пройти Тихоокеанскую тропу; однако, по данным Pacific Crest Trail Association (PCTA), только 8 871 человек прошли этот маршрут целиком, из них 107 сделали это более одного раза. По статистике, только около 14 процентов из тех, кто вышел на маршрут, проходят его до конца.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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