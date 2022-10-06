Американский дедушка преодолел маршрут Тихоокеанской тропы протяженностью 4270 км

«Немногие люди могут сказать, что они совершили такой невероятный подвиг, особенно в 71 год, —написали Аути и Крис. — Мы познакомились с Паатом всего за несколько дней до окончания маршрута, но он один из тех людей, про которых сразу кажется, будто знаешь их всю жизнь. У него золотое сердце, самая добрая душа, непревзойденный оптимизм и сила духа. Спасибо за то, что ты был для нас таким источником вдохновения, Паат!»