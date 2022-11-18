«Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение песни «Червона калина»

Композиция считается неофициальным гимном ВСУ и девушка исполнила её «в шутку» вместе с подругой.
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ВСУ называют эту песню своим «неофициальным гимном», поэтому к девушкам появились вопросы. Хотя они утверждали, что об этом не знали.
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Тем не менее, Крымский суд признал дам виновными в по статье 20.3.3 (публичная дискредитация армии) и 20.3 (пропаганда нацистской символики) КоАП России. Валеевой назначили штраф в 40 тысяч рублей, а её подруге - 10 суток ареста.
А теперь Мисс Крым-2022 отказали в получении российского гражданства:
«Отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики», - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Крыму.
Валеева прокомментировала это следующим образом:
«Я уже больше трёх лет живу на территории РФ. Я родила здесь ребёнка. Буду думать, что можно с этим делать. Х*** какая-то! Это несправедливо!»
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АНТИФИШКИ
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прости, но с такой рожей мисс? да такого города......
И что ЭТО выбрали!
Потом уже шум в местных пабликах пошел, в а*уе были все!
Это шутка такая?
Интересно бы прочитать состав жюри.
Предстали они на том свете перед ангелом. Ангел одному и говорит:
- Я вижу, ты был плохой человек и часто изменял жене. Пойдешь
в ту дверь. А ты (говорит другому) хороший человек, но изменил
своей жене один раз в жизни. Как это случилось?
- Да друзья как-то мне сказали, что где-то в Крыму живет одна красавица,которая может всосать теннисный мячик через
топливный шланг. Ну и проезжая через Крым, я не удержался
и снял эту бабу.
- Ну и как? Правду друзья говорили?
- О-О-О !!!!
- Так, хорошо, подожди меня здесь.
И вывел первого водилу через какую-то дверь.
Возвращается и говорит:
- Так-с, твой кент уже в аду, а мы с тобой щас поедем в Крым.
"А нас за что?" - это просто 100% индикатор хохлизма головного мозга....