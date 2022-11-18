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«Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение песни «Червона калина»

«Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение песни «Червона калина»

Автор:
18 ноября 2022 17:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Ольга Валеева   Червона калина   арест   гражданство   королева красоты   мвд   мисс крым 2022   отказ   песня   штраф   
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Композиция считается неофициальным гимном ВСУ и девушка исполнила её «в шутку» вместе с подругой.

Ольга Валеева и её подруга спели «Червону калину» и выложили запись в соцсети.

ВСУ называют эту песню своим «неофициальным гимном», поэтому к девушкам появились вопросы. Хотя они утверждали, что об этом не знали.

Тем не менее, Крымский суд признал дам виновными в по статье 20.3.3 (публичная дискредитация армии) и 20.3 (пропаганда нацистской символики) КоАП России. Валеевой назначили штраф в 40 тысяч рублей, а её подруге - 10 суток ареста.

А теперь Мисс Крым-2022 отказали в получении российского гражданства:

«Отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики», - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Крыму.

Валеева прокомментировала это следующим образом:

«Я уже больше трёх лет живу на территории РФ. Я родила здесь ребёнка. Буду думать, что можно с этим делать. Х*** какая-то! Это несправедливо!»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ольга Валеева   Червона калина   арест   гражданство   королева красоты   мвд   мисс крым 2022   отказ   песня   штраф   
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87  комментариев
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38k
Александр Час назад
Х...та какая-то это про мисс Крым надеюсь, а не про ситуацию?
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9k
Андрей 21 секунду назад
эти половые губы на лице говорят о полном отсутствии мало мальского интеллекта.
прости, но с такой рожей мисс? да такого города......
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5k
Компьютер DELL монитором Минуту назад
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10k
Сергей 2 минуты назад
Блэт, я только на фишках и узнал что у нас такой конкурс проходил...
И что ЭТО выбрали!
Потом уже шум в местных пабликах пошел, в а*уе были все!
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5k
Компьютер DELL монитором 5 минут назад
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1k
дормидонт 8 минут назад
Это мисс Крым?! Херассе у них страшные бабы!
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7k
Погулять вышел 11 минут назад
Я тут "Машину времени" имел неосторожность послушать, ну не так чтобы очень громко (стены в этот раз не дрожали), но прилично. А теперь сосед напротив почему-то не здоровается и волком смотрит. Наверно и донес уже, падла.
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732
Иванов Петров Сидоров 12 минут назад
Эта, с коровьими губами и бровями как у Брежнева, Мисс Крым?
Это шутка такая?
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454
Вадим Вишневский Иванов Петров Сидоров 7 минут назад
страшней нет
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189
Igor Grishaev 12 минут назад
"Мисс Крым-2022"?? Однако.. Мосьё знают толк в тонких извращениях.
Интересно бы прочитать состав жюри.
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9k
Juli 13 минут назад
если бы каждой хахлятской/прозападной шлюхе показывали вовремя на дверь....
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4k
Алексей 16 минут назад
Страшно подумать о прекрасном поле Крыма, если мисс Крыма так выглядит.
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2k
Андрей 19 минут назад
Попал Камаз в аварию и водила со сменщиком погибли.
Предстали они на том свете перед ангелом. Ангел одному и говорит:
- Я вижу, ты был плохой человек и часто изменял жене. Пойдешь
в ту дверь. А ты (говорит другому) хороший человек, но изменил
своей жене один раз в жизни. Как это случилось?
- Да друзья как-то мне сказали, что где-то в Крыму живет одна красавица,которая может всосать теннисный мячик через
топливный шланг. Ну и проезжая через Крым, я не удержался
и снял эту бабу.
- Ну и как? Правду друзья говорили?
- О-О-О !!!!
- Так, хорошо, подожди меня здесь.
И вывел первого водилу через какую-то дверь.
Возвращается и говорит:
- Так-с, твой кент уже в аду, а мы с тобой щас поедем в Крым.
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21k
sssss3 21 минуту назад
Печально что гражданка Украины прожив в России 3 года не может выбить из себя "украинство".
"А нас за что?" - это просто 100% индикатор хохлизма головного мозга....
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2k
AnyX 24 минуты назад
Бомжихи симпатичнее бывают...
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4k
Alexbux1 Полчаса назад
Хосспидя, да за такие губищи надо давно было лишить гражданства.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
А как быть с этим????????????
Ссылка youtu.be
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1k
Сергей Полчаса назад
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. .. (пьяной дуры в соцсетях)
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1k
ChePaev Полчаса назад
потастканная она очень для Мисс, по ней видно , пробег там серьезный ( с таким то ртом спортивным) и не одного хозяина сменила
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Уйёбище какое-то...
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3k
Трям Полчаса назад
.хуйня какая-то это твоя страшная рожа!
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317
stan Полчаса назад
а это вообще женщина?
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