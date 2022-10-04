Победительница конкурса «Миссис Крым – 2022» Ольга Валеева с подругой наказаны, извинения принесены. Правда, девушки говорят, что даже не подозревали о том, что эта песня является гимном украинских националистов, но многие им не верят.
На днях в соцсетях завирусилось видео, на котором "миссис Крым" в компании своей подруги самозабвенно "спивают" "Червону калину". После того, как ролик завирусился в соцсетях, к девушкам появились вопросы. И не только у интернет-пользователей, но и у правоохранительных органов. Ведь песня-то не простая. Украинские националисты давно позиционируют ее как свой гимн.
Валеева с подругой утверждают, что даже не подозревали о том, что совершают что-то плохое. Просто было весело, просто пели. Однако в МВД по республике Крым посчитали иначе и усмотрели в поведении подруг административное правонарушение.
Позже в Телеграм-канале МВД по республике Крым появилось сообщение о решении суда: Ольге Валеевой был назначен штраф в размере 40 тыс. руб. по статье о пропаганде нацистской атрибутики. Ее подруга, также исполнявшая песню и выложившая ролик соцсети, была арестована на десять суток по той же административной статье (20.3 КоАП РФ).
Также была опубликована видеозапись с извинениями нарушительниц.
"Червона калина" - песня с давней историей. Во время Первой мировой войны она была маршем Украинских сечевых стрельцов — воинского формирования в составе армии Австро-Венгерской империи. Позже она стала неофициальным гимном членов Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещена в РФ). Сейчас ее в том же качестве используют украинские националисты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная
И не накрашенная страшная и накрашенная (с) ( особенно, кстати, накрашенная)
анальное ей наказание устроить
Мало ли, какой мyдaк, что-то там себе позиционирует? Калинку-малинку, ещё можно петь? Эти истерики, уже как бы сильно надоели. Радуга, свастика, голубой цвет, тут, недавно, какие-то четыре цифры упоминались (тоже какой-то символ). И что? Может и пердеть запретим? Ведь Гитлер тоже пердел. Может уже пора голову включать, а не на картинку рефлексировать?
Липецкого депутата от КПРФ Ушакова привлекли к ответственности за исполнение гимна СССР.
Мы сразу на фишках определим [мат]з ху.
Королева млять чего не понятно, но не красоты точно
Там еще главный герой на украинской мове иногда говорит .
Господи, помилуй мои очи... Как сию "красоту" развидеть??? Как???
"Щедрик" исполнять
его тоже под запрет
как песня может дискридитировать
ВС РФ???
«Все выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц» написал украинский поэт Павел Герман на музыку своего земляка, композитора Юлия Хайта. «Марш авиаторов» стал одной из самых знаковых композиций всего нашего советского наследия. И мы относились к песне так же, как ко всему советскому наследию то есть спокойно.
Оказалось, что у нашей песни есть брат-близнец за границей, а точнее в нацисткой Германии! Возмущению патриотов не было предела как могли нацисты использовать советский марш, или все наоборот.
Как показали дальнейшие исследования и бесчисленные дебаты летописцев, нацисты и напрямую не воровали эту песню у Красной Армии. Они ее взяли у немецких коммунистов!
В 20-х годах марш у нас одолжили товарищи из коммунистических ячеек Германии. Они сделали гордую немецкую адаптацию под названием «Песня Красного воздушного флота». После того, как немецкие коммунисты были разогнаны и уничтожены, марш попал в руки боевиков Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Коричневорубашечники переименовали марш в «Песню рабочей молодежи Берлина». Затем уже работники гитлеровской фабрики идеологов сменили вывеску еще раз, и марш стал работать на нужды армии под названием «Иди в бой».
Главное, что авторство Хайта и Германа уже никто не оспаривает.