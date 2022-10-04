Валеева с подругой утверждают, что даже не подозревали о том, что совершают что-то плохое. Просто было весело, просто пели. Однако в МВД по республике Крым посчитали иначе и усмотрели в поведении подруг административное правонарушение.

Позже в Телеграм-канале МВД по республике Крым появилось сообщение о решении суда: Ольге Валеевой был назначен штраф в размере 40 тыс. руб. по статье о пропаганде нацистской атрибутики. Ее подруга, также исполнявшая песню и выложившая ролик соцсети, была арестована на десять суток по той же административной статье (20.3 КоАП РФ).