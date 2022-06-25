В нашем доме поселился замечательный сосед: всё о добрососедстве

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Подслушанный пост о соседях. Самое наболевшее в одном посте: от тонких стен до мести.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор добрососедство интересное подборка прикол соседи
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Судят мужика за убийство жены. Судья просматривает дело и говорит:
- Значит подсудимый взял молоток и нанес им удары по голове потерпевшей?
Голос из зала суда:
- Сволочь!
Судья продолжает знакомиться с делом и говорит:
- А потом он взял пилу и расчленил потерпевшую...
Тот же голос из зала:
- Сволочь!
Судья продолдает:
- Ну а потом подсудимый взял лопату, вырыл яму на заднем дворе дома и закопал останки потерпевшей!
Из зала тот же голос:
- Сволочь!
Тут судья обращает внимание на кричавшего:
- Вы наверное со стороны потерпевшей?
- Нет, ваша честь, я сосед обвиняемого. Я как то просил у него молоток, он сказал "нету". Потом попросил у него пилу, и он опять сказал "нету". И лопату я у него просил, и он снова сказал "нету". Ну разве не сволочь?