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В нашем доме поселился замечательный сосед: всё о добрососедстве

В нашем доме поселился замечательный сосед: всё о добрососедстве

Автор:
25 июня 2022 11:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   добрососедство   интересное   подборка   прикол   соседи   
945
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Подслушанный пост о соседях. Самое наболевшее в одном посте: от тонких стен до мести.
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Источник:

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Метки: Юмор   добрососедство   интересное   подборка   прикол   соседи   
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3  комментария
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Андрей Иванов 37 минут назад
Никакой фантазии у людей. Позвонить в 12.00 полицию и сообщить, что слышите, как в той квартире колотят детей головой об стенку
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7k
Elena Ki 3 минуты назад
Омагов Р.Р. - неграмотное быдло.
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31k
ACU900 6 минут назад
Ну раз тут про добрых соседей, вспомнился мне вот такой анекдот:
Судят мужика за убийство жены. Судья просматривает дело и говорит:
- Значит подсудимый взял молоток и нанес им удары по голове потерпевшей?
Голос из зала суда:
- Сволочь!
Судья продолжает знакомиться с делом и говорит:
- А потом он взял пилу и расчленил потерпевшую...
Тот же голос из зала:
- Сволочь!
Судья продолдает:
- Ну а потом подсудимый взял лопату, вырыл яму на заднем дворе дома и закопал останки потерпевшей!
Из зала тот же голос:
- Сволочь!
Тут судья обращает внимание на кричавшего:
- Вы наверное со стороны потерпевшей?
- Нет, ваша честь, я сосед обвиняемого. Я как то просил у него молоток, он сказал "нету". Потом попросил у него пилу, и он опять сказал "нету". И лопату я у него просил, и он снова сказал "нету". Ну разве не сволочь?
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