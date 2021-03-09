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Смеялись всей семьей: убойные ошибки и опечатки

Смеялись всей семьей: убойные ошибки и опечатки (18 фото)

Автор:
09 марта 2021 13:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   грамотность   объявление   опечатка   ошибка   прикол   текст   
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Иногда неграмотность раздражает, иногда - вызывает приступ заразительного смеха. Контент данной подборки - это наглядное доказательство второй ситуации. Осторожно! Не надорвите животы!
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Метки: Юмор   грамотность   объявление   опечатка   ошибка   прикол   текст   
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Преподобный Стасян

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