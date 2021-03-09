Смеялись всей семьей: убойные ошибки и опечатки

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Иногда неграмотность раздражает, иногда - вызывает приступ заразительного смеха. Контент данной подборки - это наглядное доказательство второй ситуации. Осторожно! Не надорвите животы!
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Метки: Юмор грамотность объявление опечатка ошибка прикол текст
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