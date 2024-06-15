6 фильмов, создатели которых намеренно изменили исторические события

Практически все исторические фильмы грешат огромным количеством исторических ошибок, которые с точки зрения профессиональных историков выглядят как сущая нелепость. Та же ситуация с киношной научной-фантастикой и учёными, которые с некоторым снобизмом разоблачают косяки, связанные с физикой, химией и другими естественными дисциплинами.
Однако в кинематографе есть некоторая прослойка фильмов, в которых отход от фактов произведён намеренно. Во имя некоторых художественных задач, которые по задумке авторов должны пойти картине на пользу. Причём в тех случаях, которые мы рассмотрим, осведомлённость зрителей в том, что история была кое-где переписана, только приветствуется. Так мы попадаем в некую альтернативную реальность, побывать в которой любопытно.
Самыми известными примерами этого приёма может похвастаться Квентин Тарантино — такое он проворачивал аж в двух своих фильмах. Но есть и другие энтузиасты.
Гитлера и всю верхушку Третьего Рейха перебил отряд американских солдат-евреев, сговорившись с полковником СС Гансом Ландой. Дело было во Франции в кинотеатре Le Gamaar во время показа немецкого пропагандистского фильма «Гордость нации».
Шерон Тейт, её ребёнок и её друзья не были убиты членами «Семьи Мэнсона», так как тех отмутузили главные герои Рик Далтон и Клифф Бут. В итоге Рик заводит полезное для карьеры актёра знакомство с Романом Полански.
Дочь Николая Второго Анастасия Николаевна не погибает при расстреле царской семьи, ей удаётся бежать от красноармейцев, и она продолжает жить уже в СССР.
Немецкий актёр Макс Шрек, сыгравший графа Орлока в знаменитом ужастике «Носферату. Симфония ужаса» (1922), сам оказывается вампиром.
В реальности Макс Шрек умер ещё в 1936 году, хотя кто знает! В «Тени вампира» его сыграл Уиллем Дефо.
В мультике от Pixar люди и динозавры живут в одно время. В действительности динозавры исчезли за 65 миллионов лет до появления первых людей. Кстати, мультфильм имеет одни из самых слабых зрительских оценок среди всех проектов студии.
Это псевдодокументальный фильм, в котором рассказывается альтернативная история США — какой она могла быть, если бы в Гражданской войне победила Конфедерация.
Развитие страны пошло по несколько другому пути, где рабство так и не было отменено, Авраам Линкольн пытался бежать, замаскировавшись под темнокожего, но был пойман, при этом американцы всё ещё совершили высадку на Луне, а президентом страны стал Джон Кеннеди, который стремился к отмене рабства, но также был убит. Также на границе была возведена стена, но она отделяет КША не от Мексики, а от прогрессивной Канады.
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