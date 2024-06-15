6 фильмов, создатели которых намеренно изменили исторические события

Однако в кинематографе есть некоторая прослойка фильмов, в которых отход от фактов произведён намеренно. Во имя некоторых художественных задач, которые по задумке авторов должны пойти картине на пользу. Причём в тех случаях, которые мы рассмотрим, осведомлённость зрителей в том, что история была кое-где переписана, только приветствуется. Так мы попадаем в некую альтернативную реальность, побывать в которой любопытно.

Самыми известными примерами этого приёма может похвастаться Квентин Тарантино — такое он проворачивал аж в двух своих фильмах. Но есть и другие энтузиасты.