10 фильмов, от написания сценария до экранизации которых ушли годы или даже десятки лет

Иногда на то, чтобы снять фильм, требуется несколько лет, а то и десятилетий. Да-да, идеи многих популярных сегодня картин пылились на полках так долго, что в их экранизацию уже никто не верил.
Первая часть «Аватара» вышла в прокат в 2009 году. В 2011 Джеймс Кэмерон обещал, что продолжение франшизы выйдет к Рождеству 2014 года. Но в 2012 году сиквел отложили до 2017-2018 года из-за занятости Кэмерона — тогда режиссёр работал над переизданием «Титаника» в 3D. В марте 2017 режиссёр заявил, что продолжения «Аватара» фанатам стоит ждать не ранее 2019 года. Но дату снова перенесли, на этот раз вначале на 2020, а чуть позже на 2021 год. В итоге фильм вышел только в ноябре 2022 года.
Сценарий для «Чужой против Хищника» был написан в 1990 году. Уже на следующий год «Fox» одобрили проект, но финансирование выделять студия не торопилась. К съёмкам приступили только в 2002, а в 2004 году фильм наконец-то вышел в прокат.
Первая версия сценария «Люди Х» была написана в далёком 1984 году. Но финансовые проблемы компании Orion, загоревшейся идеей экранизации комикса, не позволили дать старт съёмкам. Тогда, спустя несколько лет, о съёмках фильма задумалась студия Carolco, однако и она столкнулась с недостатком бюджета. Лишь в 1994 году компания «Fox» серьёзно взялась за проект. Ни много ни мало, спустя целых 6 лет, фильм таки увидел свет.
Отец «Безумного Макса» режиссёр и сценарист Джордж Миллер приступил к работе над четвёртым фильмом франшизы в 1997 году. Однако проекту постоянно что-то мешало. Изначально главную роль в ленте должен был исполнить Мел Гибсон, но из-за промедлений отдать её пришлось более молодому актёру, которым стал Том Харди.
Снять фильм о молодости членов команды «Энтерпрайз» в 1991 году предложил продюсер Харв Беннетт. В этот же период был написан сценарий картины, но Paramount были сосредоточены на других проектах. Вернуться к идее было решено только в середине 00-х. Фильм вышел в прокат в 2009 году.
Германская актриса и постановщица Лени Рифеншталь начала работать над своей мелодрамой в 1934 году. В дальнейшем критики активно пытались найти в её фильме намёки на нацистскую идеологию. Но Рифеншталь настаивала на том, что работа не имеет ничего общего с политикой, а отражает сугубо её внутренние переживания, любовь и страсть. Съёмки ленты были завершены в 1940-м году, но она по-прежнему не была смонтирована. Полностью завершить проект постановщица смогла только в 1954 году.
Драматург Крейг Бортен начал работу над своим фильмом ещё в 1992 году. Но проект столкнулся с большими финансовыми трудностями, из-за чего съёмки пришлось отложить до 2000-х. В дальнейшем сценарий приобрела студия Universal. Однако приступить к его реализации у неё получилось только в 2011 году, предварительно уладив все денежные вопросы.
Впервые идея перенести на большие экраны классический роман пришла Алану Паркеру в 1988 году. Однако проект застопорился вплоть до 2000-х, так как мода на мюзиклы в старомодном стиле поутихла. В итоге «Отверженных» смогли экранизировать только в 2012 году под руководством Тома Хупера.
Алексей Герман горячо желал экранизировать роман братьев Стругацких в 1968 году, но реформы и децентрализация власти в стране привели к застою. Проект реанимировали лишь в1980-х. Но и тогда «Совинфильм» доверил съёмки не Герману, а Питеру Фляйшману. В итоге вышло две версии «Трудно быть богом». Фляшмайн выпустил свою картину в 1989, а Герман спустя 45 лет с момента появления у него этой идеи – в 2013.
Впервые Голливуд задумался о том, чтобы экранизировать роман «Принцесса марса» ещё в 1931 году. В дальнейшем права на сценарий переходили из рук в руки (после смерти писателя Эдгара Райса Берроуза), но это не принесло никакого результата. Лишь много лет спустя за воплощение истории взялся Эндрю Стэнтон и студия Walt Disney, переименовав её в «Джона Картера». Для воплощения задумок писателя были использованы дорогостоящие, современные компьютерные технологии, но фильм всё равно провалился в прокате. Картина вышла в 2012 году.
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