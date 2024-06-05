10 фильмов, от написания сценария до экранизации которых ушли годы или даже десятки лет

Первая часть «Аватара» вышла в прокат в 2009 году. В 2011 Джеймс Кэмерон обещал, что продолжение франшизы выйдет к Рождеству 2014 года. Но в 2012 году сиквел отложили до 2017-2018 года из-за занятости Кэмерона — тогда режиссёр работал над переизданием «Титаника» в 3D. В марте 2017 режиссёр заявил, что продолжения «Аватара» фанатам стоит ждать не ранее 2019 года. Но дату снова перенесли, на этот раз вначале на 2020, а чуть позже на 2021 год. В итоге фильм вышел только в ноябре 2022 года.