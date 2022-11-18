Пожизненное заключение и компенсация родным в 16 миллионов евро: Гаагский суд вынес приговор по делу об MH17

Гаагский суд завершил разбирательство по делу о крушении рейса MH17 в первой инстанции. О том, чью сторону признают виновной в уничтожении самолета, не сомневались даже скептики. Прогнозы оправдались.
Вчера, 17 ноября, было завершено судебное разбирательство по делу о крушении рейса MH17 в первой инстанции в Гааге. Окружной суд признал виновными в уничтожении самолета на востоке Украины в 2014 году россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Им вменяют гибель 298 пассажиров и 15 членов экипажа лайнера. Виновные заочно приговорены к пожизненному заключению. Четвертого подозреваемого Олега Пулатова суд признал невиновным и отклонил требование о заключении его в тюрьму. Также Пулатова освободили от необходимости выплачивать компенсации родственникам погибших.
Окружной суд Гааги постановил, что гражданский самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» со стороны Первомайского (на тот момент эта территория была подконтрольна ополченцам ДНР). Несмотря на свидетельство ДНР об отсутствии средств, способных сбивать самолеты на такой высоте, этот аргумент не был принят во внимание.
Что известно о расследовании
- Расследованием занималась совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. Представителей РФ к сотрудничеству не допустили, несмотря на неоднократно выраженную готовность.
- По версии суда, обвиняемые не были единой группой, но имели отношение к применению ЗРК «Бук». В Гааге считают, что гражданский самолет был сбит случайно. По мнению суда, 16 июля военные ДНР понесли потери, на следующий день привезли "Бук" из РФ, а после крушения "Боинга" систему вывезли обратно, чтобы избежать международного скандала.
- Голландская сторона отказалась принимать во внимание переданные РФ засекреченные документы, которые свидетельствовали о том, что на Украину еще в 1986 году была передана ракета с серийным номером, совпадающим с тем, что был найден на обломках на месте крушения. После того как СССР распался, воинская часть, получившая ракеты, была включена в состав ВС Украины.
- По словам МИД РФ, выводы голландской стороны были основаны только на показаниях анонимных свидетелей и сведениях СБУ. Экспертиза проводилась без участия обвиняемой стороны - России. Таковы голландские законы. Если бы, к примеру, расследование вела Германия, подобного произойти не могло.
- В феврале 2020 года Нидерландам Россией был передан большой объем данных по делу MH17, который, впрочем, проигнорировали, что свидетельствует о предвзятом отношении к Москве.
Член ассоциации юристов России Сергей Алексеев, комментируя «Известиям» вынесение приговора, сообщил, что приговор абсолютно политизирован. "Говорить об объективности решения следствия, которое рассматривало только одну версию, причем без присутствия обвиняемой стороны, вопреки принципу состязательности и праву на защиту, было бы опрометчиво. Такки ангажированное решение, принятое в свете геополитического противостояния на международной арене.
У России есть 14 дней для подачи апелляции. Что касается признанных виновными, то по решению суда они арестованы заочно и приговорены к пожизненному заключению. Кроме этого, их обязали выплатить родными погибших минимум 16 миллионов евро.
Напомним: 17 июля 2014 года авиалайнер Boeing 777–200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Через 2 часа и 49 минут после взлета, находясь в небе над Донбассом, лайнер был поражен ракетой, которая разбила самолет на несколько частей. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Эта авиакатастрофа вошла в десятку крупнейших на постсоветском пространстве.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Госдума ввела в уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"
- Грета Тунберг призвала к свержению капиталистической системы Запада
- Вымогателей, подвергших жертву пыткам и насилию, надолго отправили за решётку
- Итальянец получил счет за электричество и едва не ослеп
- В Казахстане задержали трех россиян, сбежавших от мобилизации
Так что судьи и те, кто жаждут денежных компенсаций могут отправиться в длительное пешее эротическое путешествие.
ЗЫ. Было бы прикольно шарахнуть по Гааге калибром, но пока этого нельзя делать. А вот Штаты в своё время не постеснялись и угрозами заставили этот "суд" снять с рассмотрения дело против американских солдат. Это так, к слову...
Пусть воняют.
Свобода слова, всё такое.