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Пожизненное заключение и компенсация родным в 16 миллионов евро: Гаагский суд вынес приговор по делу об MH17

Пожизненное заключение и компенсация родным в 16 миллионов евро: Гаагский суд вынес приговор по делу об MH17

Автор:
18 ноября 2022 08:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Boeing 777–200ER   MH17   Malaysia Airlines   Ynews   ДНР   гаагский суд   гиркин   крушение самолета   политика   приговор   
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Гаагский суд завершил разбирательство по делу о крушении рейса MH17 в первой инстанции. О том, чью сторону признают виновной в уничтожении самолета, не сомневались даже скептики. Прогнозы оправдались.

Вчера, 17 ноября, было завершено судебное разбирательство по делу о крушении рейса MH17 в первой инстанции в Гааге. Окружной суд признал виновными в уничтожении самолета на востоке Украины в 2014 году россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Им вменяют гибель 298 пассажиров и 15 членов экипажа лайнера. Виновные заочно приговорены к пожизненному заключению. Четвертого подозреваемого Олега Пулатова суд признал невиновным и отклонил требование о заключении его в тюрьму. Также Пулатова освободили от необходимости выплачивать компенсации родственникам погибших.


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Окружной суд Гааги постановил, что гражданский самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» со стороны Первомайского (на тот момент эта территория была подконтрольна ополченцам ДНР). Несмотря на свидетельство ДНР об отсутствии средств, способных сбивать самолеты на такой высоте, этот аргумент не был принят во внимание.


Что известно о расследовании


  1. Расследованием занималась совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. Представителей РФ к сотрудничеству не допустили, несмотря на неоднократно выраженную готовность.
  2. По версии суда, обвиняемые не были единой группой, но имели отношение к применению ЗРК «Бук». В Гааге считают, что гражданский самолет был сбит случайно. По мнению суда, 16 июля военные ДНР понесли потери, на следующий день привезли "Бук" из РФ, а после крушения "Боинга" систему вывезли обратно, чтобы избежать международного скандала.
  3. Голландская сторона отказалась принимать во внимание переданные РФ засекреченные документы, которые свидетельствовали о том, что на Украину еще в 1986 году была передана ракета с серийным номером, совпадающим с тем, что был найден на обломках на месте крушения. После того как СССР распался, воинская часть, получившая ракеты, была включена в состав ВС Украины.
  4. По словам МИД РФ, выводы голландской стороны были основаны только на показаниях анонимных свидетелей и сведениях СБУ. Экспертиза проводилась без участия обвиняемой стороны - России. Таковы голландские законы. Если бы, к примеру, расследование вела Германия, подобного произойти не могло.
  5. В феврале 2020 года Нидерландам Россией был передан большой объем данных по делу MH17, который, впрочем, проигнорировали, что свидетельствует о предвзятом отношении к Москве.

Член ассоциации юристов России Сергей Алексеев, комментируя «Известиям» вынесение приговора, сообщил, что приговор абсолютно политизирован. "Говорить об объективности решения следствия, которое рассматривало только одну версию, причем без присутствия обвиняемой стороны, вопреки принципу состязательности и праву на защиту, было бы опрометчиво. Такки ангажированное решение, принятое в свете геополитического противостояния на международной арене.

У России есть 14 дней для подачи апелляции. Что касается признанных виновными, то по решению суда они арестованы заочно и приговорены к пожизненному заключению. Кроме этого, их обязали выплатить родными погибших минимум 16 миллионов евро.


Напомним: 17 июля 2014 года авиалайнер Boeing 777–200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Через 2 часа и 49 минут после взлета, находясь в небе над Донбассом, лайнер был поражен ракетой, которая разбила самолет на несколько частей. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Эта авиакатастрофа вошла в десятку крупнейших на постсоветском пространстве.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Boeing 777–200ER   MH17   Malaysia Airlines   Ynews   ДНР   гаагский суд   гиркин   крушение самолета   политика   приговор   
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16k
сеньор Леонсио Час назад
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Вадим Игнатьев 4 минуты назад
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32k
gfjhtgfjhf 4 минуты назад
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29k
Ashabad 5 минут назад
Кстати, кому интересно, дом Олега Тинькова в Италии обокрали. Говорят, это были украинцы...
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31k
Юр21 6 минут назад
А не объявить ли нам тех судей и следователей в розыск...
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29k
Ashabad 22 минуты назад
Для нас это не имеет значения. Если это было ещё год назад, без того пакета санкций, тогда можно было бы переживать. А сейчас не из-за чего. Всё что можно было у России отобрали, отбирать больше нечего. Торговля и так свелась к минимуму. Россия не признаёт юрисдикцию этого суда (как, кстати и США, между прочим).
Так что судьи и те, кто жаждут денежных компенсаций могут отправиться в длительное пешее эротическое путешествие.
ЗЫ. Было бы прикольно шарахнуть по Гааге калибром, но пока этого нельзя делать. А вот Штаты в своё время не постеснялись и угрозами заставили этот "суд" снять с рассмотрения дело против американских солдат. Это так, к слову...
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5k
Vladimir Полчаса назад
Через какое-то время, когда российские следователи будут изучать в Киеве архивы СБУ, правда вылезет наружу. Но даже тогда гейропа будет утверждать что все это фейк. Чего уж сейчас говорить о решениях "суда".
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20k
ЦСКА Полчаса назад
Подавидесь еще п.и.д.оры, дерьмом бандеровским! Польский трактор, раем блаженным покажется!
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51k
smakido Полчаса назад
На момент авиакатастрофы на территории ДНР уже велись активные боевые действия и Украина была просто обязана "закрыть" небо над Донбассом для полетов гражданской авиации! Это не было сделано. Почему?! Потому , что "старший брат" уже спланировали и разработали данную провокацию, чтобы обвинить ополченцев (а в итоге Россию) в теракте.
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4k
Andrey Abramov 37 минут назад
цеПСЫ потихоньку гадят дизлайками, но их меньше чем вменяемых людей и они тупые.
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1k
Игорь Меншиков 43 минуты назад
Ага завезли, вывезли и вообще на Донбасе вся Российская армия воюет с 14года
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25
Александр Шевченко 45 минут назад
Какой-то пи@дец, есть документы о передаче ракеты Украине, территория под их контролем, есть данные радаров. Как обычно наказание невиновных и награждение непричастных. Пора совсем завязывать с новостями. Нахер.
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11k
.Атеист. 57 минут назад
Надо этому суду губозакаточную машинку подарить)) Тьфу на них с Эйфелевой башни!
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27k
Ваня Час назад
все расходимся, очередной выверт из подвыверта... они заранее все решили...
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
держите карман шире..ща..отслюнявливаем лаве...) *Россия еще за фашистов взращенных этими п***ми европейскими не платила...ага..ждите...))
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4k
Frank Borman Час назад
Суд американской колонии Нидерламдов принял решение, какое надо. Дядя Сам в Вашингтоне доволен. После провокаций в Буче, взрыва Норд Стрима, отравления Скрипалей и Литвиненко еще одна спецоперация закончилась успехом. ЦРУ умеет хорошо делать свою работу.
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25
Александр Шевченко Frank Borman Полчаса назад
Причём чужими руками, так что и подумать сложно.
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8k
Ginny Час назад
кто бы сомневался ....
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