Пожизненное заключение и компенсация родным в 16 миллионов евро: Гаагский суд вынес приговор по делу об MH17

У России есть 14 дней для подачи апелляции. Что касается признанных виновными, то по решению суда они арестованы заочно и приговорены к пожизненному заключению. Кроме этого, их обязали выплатить родными погибших минимум 16 миллионов евро.

Напомним: 17 июля 2014 года авиалайнер Boeing 777–200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Через 2 часа и 49 минут после взлета, находясь в небе над Донбассом, лайнер был поражен ракетой, которая разбила самолет на несколько частей. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Эта авиакатастрофа вошла в десятку крупнейших на постсоветском пространстве.