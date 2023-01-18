Подростка, планировавшего "взорвать" здание ФСБ в Minecraft, приговорили к пяти годам колонии - Верховный суд утвердил наказание

Кроме этого, сторона обвинения утверждает, что школьники отрабатывали навыки метания изготовленных ими «коктейлей Молотова» в заброшенных домах и на пустырях промзоны Канска и готовились к совершению теракта.

10 февраля 2022 года 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Никиту Уварова к 5 годам лишения свободы и к штрафу в 30 тысяч рублей. Двое других фигурантов дела получили штрафы и условные сроки. На суде Уваров заявил, что никогда не собирался заниматься террористической деятельностью. «Я ребенок, который наговорил глупостей в чате и забыл о них. Я ребенок, который хотел казаться взрослее в глазах сверстников и друзей. Я ребенок, который хотел дружить и общаться с друзьями. Я не террорист», - сказал тогда школьник. О своих друзьях, которые получили условные сроки за содействие следствию, он сообщил, что они оговорили себя и его, «так как им было страшно, они хотели быстрее домой».