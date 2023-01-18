Подростка, планировавшего "взорвать" здание ФСБ в Minecraft, приговорили к пяти годам колонии - Верховный суд утвердил наказание

16-летний Никита Уваров получил реальный срок, его друзья-соратники отделались условным наказанием.
Для 16-летнего Никиты Уварова Верховный суд утвердил приговор: пять лет колонии. Подростка признали виновным в обучении террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). На заседании Верховного суда Никита Уваров сказал: «Я не опасен для общества. Я считаю, что пять лет тюремного заключения — это слишком жестоко. Я раскаялся, исправился и больше не планирую попадаться в поле зрения органов и нарушать закон». Однако раскаяние не повлияло на окончательное решение.
Эта история началась еще в 2020 году, когда трёх подростков, включая Никиту Уварова, задержали во время расклейки листовок в поддержку политического аспиранта МГУ Азата Мифтахова и других политзаключенных. Несколько листовок тогда обнаружили на зданиях УФСБ по Красноярскому краю и местного Казначейства.
После задержания 14-летних подростков следователи обнаружили в их переписке в VK и Telegram с критику власти, а также план «взорвать» здание ФСБ в игре Minecraft.
Кроме этого, сторона обвинения утверждает, что школьники отрабатывали навыки метания изготовленных ими «коктейлей Молотова» в заброшенных домах и на пустырях промзоны Канска и готовились к совершению теракта.
10 февраля 2022 года 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Никиту Уварова к 5 годам лишения свободы и к штрафу в 30 тысяч рублей. Двое других фигурантов дела получили штрафы и условные сроки. На суде Уваров заявил, что никогда не собирался заниматься террористической деятельностью. «Я ребенок, который наговорил глупостей в чате и забыл о них. Я ребенок, который хотел казаться взрослее в глазах сверстников и друзей. Я ребенок, который хотел дружить и общаться с друзьями. Я не террорист», - сказал тогда школьник. О своих друзьях, которые получили условные сроки за содействие следствию, он сообщил, что они оговорили себя и его, «так как им было страшно, они хотели быстрее домой».
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Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
Что-б долбоящеры малолетние хоть как-то понимали, что можно, а что нельзя.
Старшие у меня юристы, младшему иногда почитываю УК. Что-б не расслаблял хотелки...
Перед сном заместо сказки на ночь?
Уберите, пожалуйста, кастрюлю.
Реально бред какой-то с этим пацаном.
Ну теперь путь тренируется трусы шить.
Но конечно, нужно смотреть материалы дела, там наверняка что-то другое было
Да, это я написал. это безусловно сохранится на серверах и будет отмечено в отчётах, что мудень это написал, но привлечь к ответственности меня за это крайне сложно. Ну мало ли кто и что хочет.
Одного желания мало. Я и Анжелину Джоли по извращённому хочу, ну хотеть не вредно...
Тут много тонкостей, здесь НЕТ призыва к осуществлению терр деятельности.
А вот если я буду приобретать взрывчатые вещества, собирать команду единомышленников, тренироваться взрывному делу, обсуждать планы по взрыву, - в общем вести деятельную подготовку к террористической деятельности, то уже статья. в соответствии с 29-30. УК РФ по ст 205 ч 4 от 5 до 10 для участника, для организатора от 15 до 20
.
Теперь по подкинутому рисунку.
Статья 14 п2 УК РФ
Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.