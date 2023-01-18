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Подростка, планировавшего "взорвать" здание ФСБ в Minecraft, приговорили к пяти годам колонии - Верховный суд утвердил наказание

Подростка, планировавшего "взорвать" здание ФСБ в Minecraft, приговорили к пяти годам колонии - Верховный суд утвердил наказание

Автор:
18 января 2023 10:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   minecraft   Верховный суд России   подростки   приговор   терроризм   фсб   школьники   
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16-летний Никита Уваров получил реальный срок, его друзья-соратники отделались условным наказанием.

Для 16-летнего Никиты Уварова Верховный суд утвердил приговор: пять лет колонии. Подростка признали виновным в обучении террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). На заседании Верховного суда Никита Уваров сказал: «Я не опасен для общества. Я считаю, что пять лет тюремного заключения — это слишком жестоко. Я раскаялся, исправился и больше не планирую попадаться в поле зрения органов и нарушать закон». Однако раскаяние не повлияло на окончательное решение.


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Эта история началась еще в 2020 году, когда трёх подростков, включая Никиту Уварова, задержали во время расклейки листовок в поддержку политического аспиранта МГУ Азата Мифтахова и других политзаключенных. Несколько листовок тогда обнаружили на зданиях УФСБ по Красноярскому краю и местного Казначейства.


После задержания 14-летних подростков следователи обнаружили в их переписке в VK и Telegram с критику власти, а также план «взорвать» здание ФСБ в игре Minecraft.


Кроме этого, сторона обвинения утверждает, что школьники отрабатывали навыки метания изготовленных ими «коктейлей Молотова» в заброшенных домах и на пустырях промзоны Канска и готовились к совершению теракта.


10 февраля 2022 года 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Никиту Уварова к 5 годам лишения свободы и к штрафу в 30 тысяч рублей. Двое других фигурантов дела получили штрафы и условные сроки. На суде Уваров заявил, что никогда не собирался заниматься террористической деятельностью. «Я ребенок, который наговорил глупостей в чате и забыл о них. Я ребенок, который хотел казаться взрослее в глазах сверстников и друзей. Я ребенок, который хотел дружить и общаться с друзьями. Я не террорист», - сказал тогда школьник. О своих друзьях, которые получили условные сроки за содействие следствию, он сообщил, что они оговорили себя и его, «так как им было страшно, они хотели быстрее домой».


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Метки: Ynews   minecraft   Верховный суд России   подростки   приговор   терроризм   фсб   школьники   
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32  комментария
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7k
tamin Час назад
Там на этом ребенке пробы ставить негде. Люблю журналюги. Посадили за то, что пытался взорвать здание в Майнкрафте. А что он в реале делал а пофиг. Главное заголовок поярче.
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−2
пуй ло х уйло ! 12 минут назад
Плешивый х / уй !
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
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10k
Oleg 12 минут назад
я так понимаю, что всех игрогов в CS можно по той же статье сажать?
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−14
пуйло х уйло 14 минут назад
фашистник пуй ла первого ...
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22k
sssss3 24 минуты назад
Наверное нужно ввести в школах изучение УК РФ. хотя-бы в 9 классе.
Что-б долбоящеры малолетние хоть как-то понимали, что можно, а что нельзя.
Старшие у меня юристы, младшему иногда почитываю УК. Что-б не расслаблял хотелки...
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73k
7guest Полчаса назад
Ну всё. Теперь всех, кто играет в "Контрстрайк" за террористов- немедленно сажать.
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−14
−2
пуй ло х уйло ! Войнов 12 минут назад
я в твой мамин гроб гвозди х-уем заколачивал и всех живых и мёртвых е -бал . п-идорг единопутинососный.
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1k
Игорь Меншиков 37 минут назад
Если судить по заголовку:никуя себе поигрался
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9
Николай 38 минут назад
Что такое "политический аспирант", в поддержку которого персонаж расклеивал листовки?
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12k
harlamov 39 минут назад
В 14 лет он чудил... Писал какие-то посты, листовки расклеивал... Ну хрен знает... Если 14-летние отпинают до смерти прохожего и то меньше получат... Ну какой это террорист? Военные, укравшие на закупках миллионы, и подставившие пацанов на фронте меньше получают... Если вообще хоть что-то кроме перевода на другую должность получают.
Реально бред какой-то с этим пацаном.
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36k
Алексей 42 минуты назад
Лживая подача автора поста) посадили за взрывчатые вещества идиота
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2k
Rulzen 42 минуты назад
Маразм крепчал..
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32k
Snork Snorkoff 54 минуты назад
Больше визгу.. по факту 2 года он уже "отсидел", счас подадут апелляцию, срок скостят до трех и выпустят это овнецо на все 4 стороны.
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16k
Виталий Касандров Час назад
Ага не фартануло пацану :-
Ну теперь путь тренируется трусы шить.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−14
8k
Владимир Час назад
Привыкли что всё что они делают, сходит с рук. Они же "Дети". На этот раз не сошло, "Не думал" Ну теперь подумает. И друзей новых заведет и будет казаться в их глазах взрослым
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Двоякое чувство, с одной стороны, давно нужно научить людей фильтровать свой базар в просторах инета.... с другой к тебе могут придти подкинуть рисунок с бомбой и все, поехал по этапу......
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160
Хухрмухр Димка Смола/67 49 минут назад
А следствие это такие дураки ,типаа о,листок с бомбой,щас мы ему впаяем.Ты совсем дурак,или только наполовину?
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