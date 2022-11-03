Грета Тунберг призвала к свержению капиталистической системы Запада

Грета Тунберг, известная своими радикальными высказываниями, на этот раз превзошла самое себя. Принимая участие в «детском крестовом походе» в честь выхода «Климатической книги» (манифеста Греты Тунберг), эко-активистка сообщила о необходимости оказывать давление на политических лидеров больше, чем было прежде.





Мероприятие прошло в лондонском Royal Festival Hal, и все присутствовавшие могли услышать, как Тунберг на самом деле относится к капиталистам и что думает о влиянии современного общества на климат и экологию планеты. "Нет никакого «возврата к нормальной жизни». Нормальной была система, которая дала нам климатический кризис, система «колониализма, империализма, угнетения, геноцида», «расистского, репрессивного экстракционизма». Климатическая справедливость – это часть общей справедливости; вы не можете иметь одну без других. Мы не можем доверять элитам, порожденным этой системой, противостоять ее недостаткам", – сообщила Тунберг.



