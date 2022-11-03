FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9620 постов • 1363 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Грета Тунберг призвала к свержению капиталистической системы Запада

Грета Тунберг призвала к свержению капиталистической системы Запада

Автор:
03 ноября 2022 08:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Тунберг   выступление   капитализм   политика   свержение капитализма   экоактивиста   
1240
2

Шведская экоактивистка считает, что сайчас настало самое подходящее время, чтобы оказать давление на всех политических лидеров мира.

Грета Тунберг, известная своими радикальными высказываниями, на этот раз превзошла самое себя. Принимая участие в «детском крестовом походе» в честь выхода «Климатической книги» (манифеста Греты Тунберг), эко-активистка сообщила о необходимости оказывать давление на политических лидеров больше, чем было прежде.


Мероприятие прошло в лондонском Royal Festival Hal, и все присутствовавшие могли услышать, как Тунберг на самом деле относится к капиталистам и что думает о влиянии современного общества на климат и экологию планеты. "Нет никакого «возврата к нормальной жизни». Нормальной была система, которая дала нам климатический кризис, система «колониализма, империализма, угнетения, геноцида», «расистского, репрессивного экстракционизма». Климатическая справедливость – это часть общей справедливости; вы не можете иметь одну без других. Мы не можем доверять элитам, порожденным этой системой, противостоять ее недостаткам", – сообщила Тунберг.


Как заявляет мятежница, прежде чем писать книгу, она проштудировала работы Джейсона Хикеля, Кейт Раворт, Наоми Кляйн, для которых климатический кризис не является рукотворным, а порожден капитализмом, изнанка которого - социальные неравенства в любой сфере. Активистка полностью согласна с этой точкой зрения и уверена: рост ВВП сопровождается увеличением выбросов углекислого газа, а чтобы выйти из этого положения, богатым странам нужно отказаться от экономической экспансии как социальной цели.


Ранее Тунберг выступила против вступления Швеции в альянс НАТО.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Тунберг   выступление   капитализм   политика   свержение капитализма   экоактивиста   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
329
Feto13 Час назад
Отец в туалете томик по Марксизму забыл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Василий 2 минуты назад
А ведь эта акт[мат]ка когда-то вырастет, станет депутатом, а там и гляди - премьер-министром. И начнет такое чудить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
О.Бендер 9 минут назад
Ссылка m.vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс 11 минут назад
Хер с ним, с климатом, возьмусь ка я за буржуев))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 13 минут назад
капитализм, в общем-то, не виноват. Планету загрязняют, потому что могут. Потому что люди - вирус.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
571
kolobok263 19 минут назад
ЭТО, опять, из под какой коряги выползло на белый свет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Serjio Полчаса назад
Ешь ананасы и рябчиков жуй день твой последний приходит буржуй!
Великогрета откапала топор войны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
а как же СО2 ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
795
Yossarian Полчаса назад
И до неё добрался "призрак коммунизма"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
perekrestok Полчаса назад
Так скоро предложит создать четвертый Интернационал, призовет туда пролетариев всех стран и возглавит крестовый поход на капитализм. А как следующий шаг найдет себе мужем товарища Крупского, ну а дальше уже известно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
shimpansky 36 минут назад
Девочка повзрослела. Девочка столкнулась с ПМС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
сеньор Леонсио 52 минуты назад
И чего удивительного?! Её с позволения сказать устами,вообще то эко-фашизм продвигают,типа помоги природе - меньше дыши,быстрее сдохни!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Shtoppi 55 минут назад
У нее очередное обострение началось что ли или кто-то проплатил этот ее мнение, чтобы "волну поднять"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kaboza 58 минут назад
да она выбросом из своего пукана все нормы рвет по цо2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Zемляк Час назад
Текст перепутала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Juli Час назад
еще один агент Кремля)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Забывать стали о дурочке?
Решила о себе напомнить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Nicolay ♚ Мрачный Жнец ♚ 9 минут назад
Может это ты дурачок? Она не правду сейчас сказала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

164498



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Работа ветеринара полна сюрпризов
Работа ветеринара полна сюрпризов
Былое
Былое
Набирающие популярность в сообществах
С ума сошёл? Андрей Разин заявил о создании нового "Ласкового мая"
С ума сошёл? Андрей Разин заявил о создании нового "Ласкового мая"
Кто настоящая? Дипфейк с Элизабет Олсен и Скарлетт Йоханссон озадачил пользователей сети
Кто настоящая? Дипфейк с Элизабет Олсен и Скарлетт Йоханссон озадачил пользователей сети
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пакет с бананами

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#аварии#люди#животные#автомобили#автомир#кино#СССР#Еда
#фото#дтп#интересное#Приколы#картинки#забавно#история#милота#авария дня#истории
#Прикол#авто аварии#факты#подборка#позитив#улыбнуло#в мире#сарказм#артисты#комментарии
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Трещат скрепы: после смерти задержанной из-за хиджаба девушки в Иране начались акции протеста Трещат скрепы: после смерти задержанной из-за хиджаба девушки в Иране начались акции протеста Итальянец получил счет за электричество и едва не ослеп Итальянец получил счет за электричество и едва не ослеп В Крыму арестовали ди-джея, включившего в кафе украинскую песню с националистической символикой В Крыму арестовали ди-джея, включившего в кафе украинскую песню с националистической символикой Госдума ввела в уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Госдума ввела в уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Швейцарцам грозят тюрьмой за перегрев жилья Швейцарцам грозят тюрьмой за перегрев жилья

На что жалуетесь?

Вернуться