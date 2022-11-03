Грета Тунберг призвала к свержению капиталистической системы Запада

Шведская экоактивистка считает, что сайчас настало самое подходящее время, чтобы оказать давление на всех политических лидеров мира.
Грета Тунберг, известная своими радикальными высказываниями, на этот раз превзошла самое себя. Принимая участие в «детском крестовом походе» в честь выхода «Климатической книги» (манифеста Греты Тунберг), эко-активистка сообщила о необходимости оказывать давление на политических лидеров больше, чем было прежде.
Мероприятие прошло в лондонском Royal Festival Hal, и все присутствовавшие могли услышать, как Тунберг на самом деле относится к капиталистам и что думает о влиянии современного общества на климат и экологию планеты. "Нет никакого «возврата к нормальной жизни». Нормальной была система, которая дала нам климатический кризис, система «колониализма, империализма, угнетения, геноцида», «расистского, репрессивного экстракционизма». Климатическая справедливость – это часть общей справедливости; вы не можете иметь одну без других. Мы не можем доверять элитам, порожденным этой системой, противостоять ее недостаткам", – сообщила Тунберг.
Как заявляет мятежница, прежде чем писать книгу, она проштудировала работы Джейсона Хикеля, Кейт Раворт, Наоми Кляйн, для которых климатический кризис не является рукотворным, а порожден капитализмом, изнанка которого - социальные неравенства в любой сфере. Активистка полностью согласна с этой точкой зрения и уверена: рост ВВП сопровождается увеличением выбросов углекислого газа, а чтобы выйти из этого положения, богатым странам нужно отказаться от экономической экспансии как социальной цели.
Ранее Тунберг выступила против вступления Швеции в альянс НАТО.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Трещат скрепы: после смерти задержанной из-за хиджаба девушки в Иране начались акции протеста
- В Крыму арестовали ди-джея, включившего в кафе украинскую песню с националистической символикой
- Экс-редактору Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии
- Швейцарцам грозят тюрьмой за перегрев жилья
- Госдума ввела в уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"
Великогрета откапала топор войны.
Решила о себе напомнить?