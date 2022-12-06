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Из-за потолка цен на нефть в Турции образовалась пробка из танкеров

Из-за потолка цен на нефть в Турции образовалась пробка из танкеров

Автор:
06 декабря 2022 08:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: P&I   Ynews   Турция   нефть   политика   пробка   страховка   танкеры   цены на нефть   
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После введения лимита цен на нефть РФ в водах Турции образовался затор из судов. Турецкая сторона потребовала гарантийные страховки P&I и тщательно проверяет их наличие.

В турецких водах сложилась непростая ситуация с нефтяными танкерами. Как минимум 19 судов ожидают разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы." Власти Анкары потребовали от страховщиков обещания, что все суда, проходящие через ее проливы, будут полностью застрахованы",- сообщает газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы. Такое требование введено с первого декабря. Гарантийные письма поставщиков должны подтвердить, что страховка покроет такие инциденты, как разлив нефти и столкновения судов. Сообщается, что первый танкер прибыл туда 29 ноября и стоял в очереди 6 дней, а после подошли и остальные. В свою очередь Международная группа P&I Clubs, объединяющая 13 наиболее серьезных страховщиков, которые отвечают за 90% перевозок, заявила, что запрос Турции вышел «далеко за рамки» обычно требуемой общей информации.


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Между тем, журналисты с тревогой отмечают, что ожидающие нефтяные танкеры - первая ласточка и недвусмысленный показатель того, что введение ограничений цен на российскую нефть может привести к подрыву поставок "черного золота" по всему миру. А уж после согласования, в котором страны G7 с 5 декабря ввели максимальную цену на поставляемую по морю нефть из России в $60 за баррель, - и подавно.


Соглашение позволяет отгружать российскую нефть в третьи страны танкерами стран-членов G7 и Европейского союза, страховых компаний и кредитных организаций лишь в случае, если груз закупается по цене или ниже лимита.


Впрочем, Турция при любом раскладе наверняка не останется в убытках, а потому суда могут и подождать, пока власти не получат все возможные страховки от перевозчика.

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Метки: P&I   Ynews   Турция   нефть   политика   пробка   страховка   танкеры   цены на нефть   
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5  комментариев
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Сергей 54 минуты назад
Я вчера зашёл в магазин, и сказал что ввёл потолок цен на коньяк. Я готов покупать его не дороже 100 рублей за 0,5. Так эти суки меня найух послали. Ещё и ментов вызвали. Никакого уважения к международному праву.
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2k
Andrey G 37 минут назад
"Из-за потолка цен на нефть в Турции образовалась пробка из танкеров."
Автор, помощник грёбаный. Можно сколько угодно спорить о разумности всяких потолков цен, дискутировать о политике и смеяться над тупостью тех или иных людей.
Но как можно писать заголовок о пробках в проливе из-за потолка цен и тут же в тексте коаипастить новость следующего характера:
1. С 1 декабря Турция требует страховку на танкеры.
2. Первый танкер стоял ещё с конца ноября.
3. А ещё и потолок цен с 5 декабря ввели в Европе.

Как можно додуматься до такой подачи информации. Так у автора ещё и журналисты беспокоятся. Вот, млять, где паниковать надо, журналисты ведь беспокоятся. Самые важные и знающие люди в этом мире после певцов ртом и блогеров жопой.
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1k
ZOV 51 минуту назад
просто пирдоган опять что-то выторговывает...
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26k
albedo 55 минут назад
У России полно своих танкеров и портов за пределами Черного моря.
Скорее Запад наказал Казахстан, чья нефть идет через Новороссиск
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