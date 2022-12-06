"Из-за потолка цен на нефть в Турции образовалась пробка из танкеров."

Соглашение позволяет отгружать российскую нефть в третьи страны танкерами стран-членов G7 и Европейского союза, страховых компаний и кредитных организаций лишь в случае, если груз закупается по цене или ниже лимита.





Впрочем, Турция при любом раскладе наверняка не останется в убытках, а потому суда могут и подождать, пока власти не получат все возможные страховки от перевозчика.