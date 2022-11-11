Вымогателей, подвергших жертву пыткам и насилию, надолго отправили за решётку

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В Великобритании завершился процесс над аферисткой, которая использовала интернет-свидание как способ заманить жертву в ловушку, и ее подельником. Жертвой стал 30-летний мужчина. Его избили, ограбили, изнасиловали и заставили пить чистящую жидкость. Экзекуция продолжалась четыре часа.
25-летняя Каприс Баддл заманила ничего не подозревающего мужчину, с которым познакомилась в Интернете, в дом в Уотерлувилле, Хэмпшир. До этого она флиртовала с мужчиной в Интернете и пару раз встречалась. Он и представить не мог, что его ждёт.
В доме уже поджидал сообщник, 37-летний Шон Перри, который и придумал эту схему ради банального ограбления. Однако жертве пришлось пройти через мучительное и травматическое испытание, длившееся несколько часов.
Потерпевшего, имя которого не называется, избивали табуреткой, заставляли пить чистящую жидкость, пытали, подвергали сексуальному насилию. Естественно, забрали у него телефон, бумажник, банковские карты, заставили назвать пин-коды.
В доме уже поджидал сообщник, 37-летний Шон Перри, который и придумал эту схему ради банального ограбления. Однако жертве пришлось пройти через мучительное и травматическое испытание, длившееся несколько часов.
Потерпевшего, имя которого не называется, избивали табуреткой, заставляли пить чистящую жидкость, пытали, подвергали сексуальному насилию. Естественно, забрали у него телефон, бумажник, банковские карты, заставили назвать пин-коды.
Каприс Баддл
Затем ему завязали глаза, бросили в заднюю часть автомобиля и возили кругами, а затем выбросили на обочину в незнакомом месте. Как только мужчина выяснил, где находится и добрался до дома, он вызвал полицию.
Полицейские по его показаниям нашли Баддл и арестовали в тот же день. Ее сообщник Перри был арестован несколько дней спустя. В результате длительного и сложного расследования, включающего анализ ДНК, данные видеонаблюдения, телефона и банковских карт, преступникам были предъявлены обвинения.
Теперь Баддл и Перри сядут в тюрьму. Он на 17 лет, она на 10 лет. Перри получил свой срок за сговор с целью ограбления, удержание в заложниках, сговор с целью совершения мошенничества, нападение и причинение реальных телесных повреждений. Баддл предъявили сговор с целью ограбления, удержание в заложниках, сговор с целью совершения мошенничества и хранение наркотиков класса А.
Полицейские по его показаниям нашли Баддл и арестовали в тот же день. Ее сообщник Перри был арестован несколько дней спустя. В результате длительного и сложного расследования, включающего анализ ДНК, данные видеонаблюдения, телефона и банковских карт, преступникам были предъявлены обвинения.
Теперь Баддл и Перри сядут в тюрьму. Он на 17 лет, она на 10 лет. Перри получил свой срок за сговор с целью ограбления, удержание в заложниках, сговор с целью совершения мошенничества, нападение и причинение реальных телесных повреждений. Баддл предъявили сговор с целью ограбления, удержание в заложниках, сговор с целью совершения мошенничества и хранение наркотиков класса А.
Шон Перри
Шон Перри признал выдвинутые против него обвинения в первый день суда, но Баддл отвергла их и в конце концов была осуждена присяжными.
«Жертва была подвергнута мучительным и травмирующим испытаниям, которые длились более нескольких часов, - сказал представитель полиции Хэмпшира. - И хотя это уже не исправить, мы рады, что Перри и Баддл теперь столкнутся с последствиями своих отвратительных действий и проведут много лет в тюрьме за то, что они сделали. Также мы хотели бы отметить невероятное мужество потерпевшего на протяжении всего расследования и судебного процесса, без которого мы не смогли бы добиться такого исхода. Благодаря его храбрости Перри и Баддл теперь находятся там, где они не смогут причинить такое ужасное оскорбление кому-либо еще".
«Жертва была подвергнута мучительным и травмирующим испытаниям, которые длились более нескольких часов, - сказал представитель полиции Хэмпшира. - И хотя это уже не исправить, мы рады, что Перри и Баддл теперь столкнутся с последствиями своих отвратительных действий и проведут много лет в тюрьме за то, что они сделали. Также мы хотели бы отметить невероятное мужество потерпевшего на протяжении всего расследования и судебного процесса, без которого мы не смогли бы добиться такого исхода. Благодаря его храбрости Перри и Баддл теперь находятся там, где они не смогут причинить такое ужасное оскорбление кому-либо еще".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Великобритания аферисты мошенники преступление и наказание преступники приговор справедливый суд суд
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