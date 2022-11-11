Вымогателей, подвергших жертву пыткам и насилию, надолго отправили за решётку

Шон Перри признал выдвинутые против него обвинения в первый день суда, но Баддл отвергла их и в конце концов была осуждена присяжными.



«Жертва была подвергнута мучительным и травмирующим испытаниям, которые длились более нескольких часов, - сказал представитель полиции Хэмпшира. - И хотя это уже не исправить, мы рады, что Перри и Баддл теперь столкнутся с последствиями своих отвратительных действий и проведут много лет в тюрьме за то, что они сделали. Также мы хотели бы отметить невероятное мужество потерпевшего на протяжении всего расследования и судебного процесса, без которого мы не смогли бы добиться такого исхода. Благодаря его храбрости Перри и Баддл теперь находятся там, где они не смогут причинить такое ужасное оскорбление кому-либо еще".