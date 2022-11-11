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Вымогателей, подвергших жертву пыткам и насилию, надолго отправили за решётку

Вымогателей, подвергших жертву пыткам и насилию, надолго отправили за решётку

Автор:
11 ноября 2022 17:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   аферисты   мошенники   преступление и наказание   преступники   приговор   справедливый суд   суд   
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В Великобритании завершился процесс над аферисткой, которая использовала интернет-свидание как способ заманить жертву в ловушку, и ее подельником. Жертвой стал 30-летний мужчина. Его избили, ограбили, изнасиловали и заставили пить чистящую жидкость. Экзекуция продолжалась четыре часа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   аферисты   мошенники   преступление и наказание   преступники   приговор   справедливый суд   суд   
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4  комментария
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SHAGREEN 55 минут назад
Маловато будет.
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Sumrak58100 9 минут назад
Если ей на фото 25, представить боюсь, как она будет выглядеть в 50.
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Vadim Balabanov 10 минут назад
Было бы хорошо, если бы все преступники были такими тупыми...
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Konstantin 12 минут назад
Вот как так,не симпотичной такой поверить?я свой.. ...... Не на помойке нашёл
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