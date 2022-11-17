17 человек, которым достались действительно уникальные тела

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Каждый человек уникален по-своему. Но герои этой фотоподборки - настоящие уникумы! В прежние времена они могли бы выступать в цирке и именоваться "чудесами природы"!
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«Я родился с очень редким заболеванием, из-за которого мое тело почти что разбирается на части. Вдобавок к этому у меня гипермобильные суставы, которые легко вывихнуть»
"У меняч дерматографическая крапивница. Стоит провести по коже даже пальцем, и следы остаются надолго"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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