FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 490 постов • 71 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
17 человек, которым достались действительно уникальные тела

17 человек, которым достались действительно уникальные тела

Автор:
17 ноября 2022 16:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: аномалии   аномалии развития   вот это да!   и так бывает   неожиданно   странные люди   тело   удивительное рядом   
2602
18
Каждый человек уникален по-своему. Но герои этой фотоподборки - настоящие уникумы! В прежние времена они могли бы выступать в цирке и именоваться "чудесами природы"!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: аномалии   аномалии развития   вот это да!   и так бывает   неожиданно   странные люди   тело   удивительное рядом   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
А вы не путаете слова "уникальность" и "уродство"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
8k
Владимир 9 минут назад
[мат] воробушки, мутанты. С чего вдруг генетическое уродство, стало уникальностью? Я конечно понимаю мировой тренд и всё такое..... Но это не наша фишка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Лис 38 минут назад
Уникальность? Или уродство? И зачем таким хвастаться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 39 минут назад
вот уникальное тело, а это уродства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Serg2001 Час назад
С перепонками между пальцами надо было в плавание идти... Такой природный чит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Опиум для народа Час назад
Во время беременности всё-таки надо поаккуратнее с хард-роком.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Опиум для народа Час назад
Ну да, УРОДСТВО - это тоже в какой-то степени уникальность.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям 2 часа назад
Сжечь всех нахер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
о заепись, с такими перепонками надо на плаванье отдавать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82368



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дети, которых считали погибшими, почти полтора года провели на необитаемом острове
Дети, которых считали погибшими, почти полтора года провели на необитаемом острове
Потрясающие идеи для подарков
Потрясающие идеи для подарков
Набирающие популярность в сообществах
15 стильных скульптур со всего мира
15 стильных скульптур со всего мира
Как горит искусство?
Как горит искусство?
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточно свободного места

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#автомобили#автомир#подборка#авто аварии#в мире#BMW#криминал
#Юмор#Прикол#позитив#аварии#дтп#Россия#Разное#Прошлое#дети#найдено на ebay
#интересно#история#животные#картинки#люди#забавно#Москва#улыбнуло#искусство#Приколы
Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Игровой ПК в микроволновке (2 фото) 30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное 30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное Факты, которые вас удивят Факты, которые вас удивят Самые необычные торговые автоматы Самые необычные торговые автоматы 30 фактов, которые вас удивят 30 фактов, которые вас удивят 30+ сюрпризов от матушки Природы 30+ сюрпризов от матушки Природы

На что жалуетесь?

Вернуться