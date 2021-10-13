Тело, которым можно гордиться

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Кто-то гордится стройными ногами, кто-то - длинными волосами. Но подобное встречается не так уж и редко. Зато некоторых природа наградила такими уникальными физическими данными, что вторых таких во всем мире не найти!
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Этот синдром впалой грудины называют "грудью сапожника", но не все его обладатели работают с обувью - некоторым он достается от рождения
"На одной ноге у меня большой палец длиннее своего соседа, а на второй - наоборот. Я больше ни у кого такого не видела!"
"Думаете, я спортсменка? Нет, у меня мышечная гипертрофия - состояние, когда мышцы активно растут безо всяких упражнений"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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