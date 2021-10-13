FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 193 поста • 30 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Тело, которым можно гордиться

Тело, которым можно гордиться (23 фото)

Автор:
13 октября 2021 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вот это да!   и так бывает   необычно   странные люди   тело   удивительно   физические особенности   черты лица   
166
23
Кто-то гордится стройными ногами, кто-то - длинными волосами. Но подобное встречается не так уж и редко. Зато некоторых природа наградила такими уникальными физическими данными, что вторых таких во всем мире не найти!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: вот это да!   и так бывает   необычно   странные люди   тело   удивительно   физические особенности   черты лица   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Лесли 🥰 18 минут назад
Судя по его красному глазу, тетка, что фотографирует, заставила его не моргать очень долго))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211k
Барон Мюнхгаузен. 15 минут назад
Мозгами нужно гордиться, а не пятнами на коже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
dima423 21 минуту назад
Комментарий к фото
этому точно в плавцы надо было идти)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самая лучшая учительница, какая она? Самая лучшая учительница, какая она? 23 самые необычные карты 23 самые необычные карты Видео: убежавшая из дома собака вернулась ночью и начала звонить в дверь Видео: убежавшая из дома собака вернулась ночью и начала звонить в дверь 15 сравнений, которые показывают, что всё относительно 15 сравнений, которые показывают, что всё относительно 30+ генетических мутаций - не опасных, но удивительных 30+ генетических мутаций - не опасных, но удивительных Только посмотрите на этих гигантов! Только посмотрите на этих гигантов!
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4092



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"
3
306
"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"
В Екатеринбурге мужчине не понравились галдящие подростки, и после нотации он выбросил их из трамвая
2
246
В Екатеринбурге мужчине не понравились галдящие подростки, и после нотации он выбросил...
Набирающие популярность в сообществах
Что мы не знали про "Игру Престолов"
0
26
Что мы не знали про "Игру Престолов"
Требования турецких отелей по доплатам за карантин незаконны, заверяет Ростуризм
0
11
Требования турецких отелей по доплатам за карантин незаконны, заверяет Ростуризм
Самая лучшая учительница, какая она?
Самая лучшая учительница, какая она?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#рецепты#фото#интересно#животные#аварии#автомир#Рецепт#фунчоза#люди
#еда#кулинарные рецепты#Россия#факты#прикол#автомобили#рассольник#картинки#Салат#ynews
#кулинария#Юмор#дтп#суп#кухня#Просто#Кулинарный рецепт#авто аварии#рис#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться