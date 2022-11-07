Удивительные вещи, на которые стоит взглянуть

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Мир - как выставка: вокруг - огромное число картин, большая часть которых кажется знакомой и не задерживает взгляда. Но некоторые вдруг притягивают, и на них хочется смотреть бесконечно!
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Гавайи - единственный штат США, где у жестяных банок с газировкой верхняя часть ребристая"
"Уезжая из города, я забыл в комнате стакан с молоком. Когда я вернулся, там уже разрослась целая экосистема"
"Купила куртку в комиссионке и нашла в ней билет на концерт Элвиса Пресли на 7 ноября 1971 года"
Оба эти волоска - из моей бороды. Тот, что слева, является результатом явления, известного как pili multigemini - порока развития волос, при котором из одного фолликула прорастают несколько волосков
Источник: — переведено специально для fishki.net
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