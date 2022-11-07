Удивительные вещи, на которые стоит взглянуть

Мир - как выставка: вокруг - огромное число картин, большая часть которых кажется знакомой и не задерживает взгляда. Но некоторые вдруг притягивают, и на них хочется смотреть бесконечно!

0

Так выглядит жук-геркулес, одно из самых крупных летающих насекомых в мире 0 Источник:

×

×

Коридор международного аэропорта Майами в солнечный день 0 Источник:

Два одинаковых серебряных стакана, один из которых покрыт налетом, а другой почищен 0 Источник:

"Я нашла на берегу два камушка, один из которых идеально входит в другой" 0 Источник:

"Вот такие сладости моим детям надарили на Хэллоуин" 0 Источник:

"В данный момент мой одометр выглядит впечатляюще" 0 Источник:

Самый яркий ряд на этой стоянке! 0 Источник:

Гавайи - единственный штат США, где у жестяных банок с газировкой верхняя часть ребристая" 0 Источник:

"Уезжая из города, я забыл в комнате стакан с молоком. Когда я вернулся, там уже разрослась целая экосистема" 0 Источник:

"Купил книгу за 20 канадских долларов и нашел в ней 50" 0 Источник:

"На статую будды присела ночная бабочка. Теперь кажется, что на Будде пальто" 0 Источник:

Гусь-держатель, кажется, становится агрессивным 0 Источник:

На тыкве выросла плесень - а кажется, что борода 0 Источник:

Ферма, где люди занимаются йогой с козами 0 Источник:

"Купила куртку в комиссионке и нашла в ней билет на концерт Элвиса Пресли на 7 ноября 1971 года" 0 Источник:

"Утром открыл мусорный бак - а там!.." 0 Источник:

Хозяева вывели на прогулку домашнюю ламу 0 Источник:

Этот карандаш сделан из переработанной джинсовой ткани 0 Источник:

Оба эти волоска - из моей бороды. Тот, что слева, является результатом явления, известного как pili multigemini - порока развития волос, при котором из одного фолликула прорастают несколько волосков 0 Источник:

Квадратная монета 0 Источник:

Такие спальные капсулы можно снимать с почасовой оплатой в аэропорту Пекина 0 Источник:

На этом здании в итальянском Турине сбоку нарисованы фальшивые балконы 0 Источник:

Картошка в тебе сомневается 0 Источник:

Робокот-официант, которому клиенты ресторана дают команды с помощью поглаживаний 0 Источник:

"Купили пиццу, в которой между основой и начинкой был проложен слой картона" 0 Источник:

Лимон-инопланетянин 0 Источник:

По Мадриду гонят стадо овец 0 Источник: