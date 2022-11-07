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Удивительные вещи, на которые стоит взглянуть

Удивительные вещи, на которые стоит взглянуть

Автор:
07 ноября 2022 13:48
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Интересные картинки   бросилось в глаза   вот это да!   забавно   и так бывает   неожиданно   редкие кадры   удивительное рядом   
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Мир - как выставка: вокруг - огромное число картин, большая часть которых кажется знакомой и не задерживает взгляда. Но некоторые вдруг притягивают, и на них хочется смотреть бесконечно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Интересные картинки   бросилось в глаза   вот это да!   забавно   и так бывает   неожиданно   редкие кадры   удивительное рядом   
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6  комментариев
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3k
Сергей Семенов 4 часа назад
>>> На этом здании в итальянском Турине сбоку нарисованы фальшивые балконы

Ха! Балконы нарисованы....
В Мск на Садовом есть дом где все окна на торцевой стороне - фальшивые. И не нарисованы, а приделаны )))
https://yandex.ru/maps/-/CCU6jOVCGDhttps://yandex.ru/maps/-/CCU6jOVCGD

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14k
dimitr 3 часа назад
Одометр впечатляет. Особенно знак неисправности двигателя.
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