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Девушки рассказали, чем на их взгляд мальчик отличается от мужчины

Девушки рассказали, чем на их взгляд мальчик отличается от мужчины

Автор:
17 ноября 2022 15:03
Сообщество : Юмор
Метки: женский взгляд   мальчик мужчина   различия   смешные картинки   сравнения   фото   
5293
15

В шуточной форме, конечно. Но доля правды в каждом сравнении все-таки есть. В большинстве случаев мальчиками называют незрелых парней, которые не готовы брать на себя ответственность. Однако есть и категория мужчин, поведение которых вызывает много вопросов. %

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А чем на ваш взгляд кардинально отличаются мальчики от уже взрослых мужчин?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: женский взгляд   мальчик мужчина   различия   смешные картинки   сравнения   фото   
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18  комментариев
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10k
Dmitry 58 минут назад
Просто после 40, тебе и правда нет смысла кому-то что-то доказывать (неинтересно и всё). И хочется только чтоб от тебя от@бались. Ты сам знаешь в чем твои недостатки и не нуждаешься в их перечислении, равно как не нуждаешься в излишней похвале))). Да и ценить начинаешь, скорее мелочи, чем какие то выдуманные ништяки.
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10k
Дмитрий 4 минуты назад
Хренотень...
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637
Alexandr D 10 минут назад
«А чем на ваш взгляд кардинально отличаются мальчики от уже взрослых мужчин?»

Тем же, что и девочки от взрослых женщин!
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27k
Ego sum qui sum 11 минут назад
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14k
Элитный тигр 24 минуты назад
Вообще удивляет, кто плюсует все эти блевотные высеры малолетней сексуальноозабоченной слепой кукурузины? Вечно какое-то *овно...
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 43 минуты назад
Что за ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ***ТА?
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20k
Will2006 55 минут назад
Чет как-то нифига неаппетитно

ИМХО вот это
намного аппетитнее и не сложнее в готовке
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14k
Кот Скрипалей Час назад
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2k
Vadim Balabanov Час назад
Комментарий к фото
Насвистел, навертел, напердел, напи.дел, нарквел...?
Что он натворил-то?
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462
Лютый вам Бетховен Vadim Balabanov Час назад
Комментарий к фото
На3,14здел, конечно. Когда человек говорит, что он всё сейчас объяснит?
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18k
alexis Час назад
Четыре сыночка и лапочка дочка.)))
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1k
Мурчелло 2 часа назад
Пост про отношения мальчика с мужчиной.Пи.дорский пост какой то.
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Спелая кукурузинка

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