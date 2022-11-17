Девушки рассказали, чем на их взгляд мальчик отличается от мужчины

5293
15
В шуточной форме, конечно. Но доля правды в каждом сравнении все-таки есть. В большинстве случаев мальчиками называют незрелых парней, которые не готовы брать на себя ответственность. Однако есть и категория мужчин, поведение которых вызывает много вопросов. %
×
×
А чем на ваш взгляд кардинально отличаются мальчики от уже взрослых мужчин?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20 иллюстраций, наглядно показывающих разницу между предметами и явлениями
- 14 фото, на которые придется внимательно посмотреть, чтобы понять, где мать, а где дочь
- Чем австрийцы отличаются от немцев
- 14 людей, которые решились на пластику, чтобы превратить свои "изъяны" в достоинства
- Комиксы о жизненных ситуациях, которые хоть раз случались с каждым из нас
Новости партнёров
реклама
Тем же, что и девочки от взрослых женщин!
ИМХО вот это
Он её следующую будет ЖАРИТЬ ! В смясле опаопа ..)))
ПОНЯЛ ?
Я ващет читать умею...
Что он натворил-то?