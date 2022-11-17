Девушки рассказали, чем на их взгляд мальчик отличается от мужчины

В шуточной форме, конечно. Но доля правды в каждом сравнении все-таки есть. В большинстве случаев мальчиками называют незрелых парней, которые не готовы брать на себя ответственность. Однако есть и категория мужчин, поведение которых вызывает много вопросов. %