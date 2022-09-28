14 фото, на которые придется внимательно посмотреть, чтобы понять, где мать, а где дочь

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Женщины мечтают выглядеть молодо (или на свой возраст). Стареть никто не хочет. Когда есть взрослая дочь, то получать комплименты о том, что рядом на самом деле сестра, а не ребенок, для прекрасного пола - как бальзам на душу. Давайте попробуем угадать, где мама, а где взрослая дочка.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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