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14 фото, на которые придется внимательно посмотреть, чтобы понять, где мать, а где дочь

14 фото, на которые придется внимательно посмотреть, чтобы понять, где мать, а где дочь

Автор:
28 сентября 2022 16:44
Метки: где мать а где дочь   мать и дочь   найдите на фото   прикол   родители   сравнения   фото   
3581
15

Женщины мечтают выглядеть молодо (или на свой возраст). Стареть никто не хочет. Когда есть взрослая дочь, то получать комплименты о том, что рядом на самом деле сестра, а не ребенок, для прекрасного пола - как бальзам на душу. Давайте попробуем угадать, где мама, а где взрослая дочка.

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Источник:

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Метки: где мать а где дочь   мать и дочь   найдите на фото   прикол   родители   сравнения   фото   
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16  комментариев
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80
Stekr 2 часа назад
Везде понятно, только азиатки немножко сомнений.
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11k
кот базилий 8 минут назад
Если обеих умыть -труда не составит определить, а если раздеть вообще без проблем. Спрятались под слоем грима.
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438
mnekrasov 38 минут назад
Милфы обычно более ухоженные с большим слоем штукатурки.
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70k
Доктор Джонс 47 минут назад
Вон Светка со своей Машкой идут! И не поймешь, кто мать, а кто дочь...
Чо, Светка так хорошо сохранилась?
Да нет, Машка так поистаскалась...
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920
Вир Норин 56 минут назад
Это невозможно перепутать. У бывалой тёти на лице улыбка, а в глазах тоска :)
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819
basil pupkin 58 минут назад
Да, ваще легко определить. Но есть и другие варианты, ребята прошу понять и простить, это стёб.
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58k
Александр Час назад
Кому-то явно повезет с тёщей..:-))
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2k
Старичок Час назад
только безусый ребенок не сможен отличить взрослую женщину от мокрощелки. ну и кукурузина ещё.
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409
Mrak OBOY Час назад
мамок можно по взгляду отличить, более спокойный, опытный.))
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6k
Семеныч Час назад
Папа справа.
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4k
brotherirk Час назад
ваще без проблем! угадал на всех!
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Спелая кукурузинка

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