Чем австрийцы отличаются от немцев

Австрийцев и немцев иностранцы иногда путают - типа, один народ, говорит на одном и том же немецком языке. Однако сами австрийцы на такую путаницу здорово обижаются. Ибо немцами себя вовсе не считают - по крайней мере, с недавних пор.
Итак, давайте же разберемся, в чем складывается сакральное различие между немцами и австрийцами, почему это не одна нация.
На самом деле, австрийцы сложились из тех германцев, что еще в начале средних веков оказалась на восточной границе владений Священной Римской империи. И в отличие от других немцев получили возможность расширяться на восток, воюя со славянами, турками, венграми.
Все это вылилось в создание австрийцами той самой Osterreich - буквально восточного рейха (государства, империи) под знаменем династии Габсбургов. И, следовательно, значительное обособление австрияков от прочих немцев. Далее главные различия.
Религия
В отличие от большинства немцев-протестантов (кроме баварцев и еще небольшого числа) австрийцы - католики, причем весьма убежденные. Ибо державы Габсбургов Реформация не затронула.
Язык
Австрийцы используют немецкий язык, однако в Австрии даже литературный дойч имеет некоторые свои особенности. Причем не только в плане произношения, но и лексики - например, Fußgeher ("пешеход") у австрийцев, против Fußgänger - у немцев в Германии.
В быту на селе, у австрийцев имеются и свои австро-баварские диалекты, что будут совершенно непонятны для всех немцев (кроме соседей баварцев), особенно с севера Германии.
История
Германия, как мы уже говорили, имеет другую историю, нежели Австрия. Австрийцы еще в средние века создали собственную крепкую империю, в то время, как многие остальные немецкие государства представляли из себя небольшие города, пусть и развитые коммерчески.
Когда Германия объединилась в конце XIX-го века, то объединившие ее пруссаки австрийцев в новый союз просто не пустили - мол, вы другие: католики, смешанные со славянами и так далее.
Австрийцы, потеряв свою империю после провала первой мировой войны, еще считали себя немцами. И не случайно поддержали идею Аншлюса - объединения с нацисткой Германией. Тем более, что Третьим рейхом тогда правил их земляк Гитлер. Что из сего вышло - сами помните, дорогие читатели.
После второй мировой пути немцев и австрийцев окончательно разошлись. Австрийцы осознали себя отдельным народом, которому еще и законом запрещено объединение с соседней Германией.
Происхождение
Австрийцы значительно отличаются от остальных немцев, даже баварцев, по крови. Ибо по сути - это многовековое немецкоязычное смешение всех бывших народов Австрийской империи. Славян (чехов, словенцев), венгров, итальянцев, евреев, румын... Всех, кто Габсбургам верою и правдою веками служил.
Не случайно австрийцы часто гораздо темнее глазами и волосами большинства немцев. А среди жителей Австрии такое количество тех же славянских фамилий.
Культура и менталитет
Австрия - это особая тонкая культура. Местные ребята - Моцарт, Шварценеггер. Ну и Гитлер, которого австрийцы ныне активно пытаются как раз немцам спихнуть - мол, в Германии служил в армии, там же и карьеру свою политическую замутил.
Австрийцы считаются в германском мире глубоко отличными от немцев по менталитету - более утонченными, культурными, вежливыми. Ну и более скаредными тоже.
В общем, австрийцы это австрийцы. Если до середины XX-го века их еще можно было с полной уверенностью назвать "самостоятельными немцами", то ныне это особый народ, пусть и говорящий на немецком языке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Намного интереснее было бы посмотреть на разницу между немками и австрийками. Тоже не велика, наверное, но вдруг?