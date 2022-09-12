Чем австрийцы отличаются от немцев

Германия, как мы уже говорили, имеет другую историю, нежели Австрия. Австрийцы еще в средние века создали собственную крепкую империю, в то время, как многие остальные немецкие государства представляли из себя небольшие города, пусть и развитые коммерчески.

Когда Германия объединилась в конце XIX-го века, то объединившие ее пруссаки австрийцев в новый союз просто не пустили - мол, вы другие: католики, смешанные со славянами и так далее.

Австрийцы, потеряв свою империю после провала первой мировой войны, еще считали себя немцами. И не случайно поддержали идею Аншлюса - объединения с нацисткой Германией. Тем более, что Третьим рейхом тогда правил их земляк Гитлер. Что из сего вышло - сами помните, дорогие читатели.

После второй мировой пути немцев и австрийцев окончательно разошлись. Австрийцы осознали себя отдельным народом, которому еще и законом запрещено объединение с соседней Германией.

Происхождение

Австрийцы значительно отличаются от остальных немцев, даже баварцев, по крови. Ибо по сути - это многовековое немецкоязычное смешение всех бывших народов Австрийской империи. Славян (чехов, словенцев), венгров, итальянцев, евреев, румын... Всех, кто Габсбургам верою и правдою веками служил.

Не случайно австрийцы часто гораздо темнее глазами и волосами большинства немцев. А среди жителей Австрии такое количество тех же славянских фамилий.

Культура и менталитет