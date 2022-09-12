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Чем австрийцы отличаются от немцев

Чем австрийцы отличаются от немцев

Автор:
12 сентября 2022 10:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: австрийцы   в мире   люди   немцы   различия   факты   фото   
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Австрийцев и немцев иностранцы иногда путают - типа, один народ, говорит на одном и том же немецком языке. Однако сами австрийцы на такую путаницу здорово обижаются. Ибо немцами себя вовсе не считают - по крайней мере, с недавних пор.

Итак, давайте же разберемся, в чем складывается сакральное различие между немцами и австрийцами, почему это не одна нация.

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На самом деле, австрийцы сложились из тех германцев, что еще в начале средних веков оказалась на восточной границе владений Священной Римской империи. И в отличие от других немцев получили возможность расширяться на восток, воюя со славянами, турками, венграми.

Все это вылилось в создание австрийцами той самой Osterreich - буквально восточного рейха (государства, империи) под знаменем династии Габсбургов. И, следовательно, значительное обособление австрияков от прочих немцев. Далее главные различия.


Религия

В отличие от большинства немцев-протестантов (кроме баварцев и еще небольшого числа) австрийцы - католики, причем весьма убежденные. Ибо державы Габсбургов Реформация не затронула.


Язык

Австрийцы используют немецкий язык, однако в Австрии даже литературный дойч имеет некоторые свои особенности. Причем не только в плане произношения, но и лексики - например, Fußgeher ("пешеход") у австрийцев, против Fußgänger - у немцев в Германии.

В быту на селе, у австрийцев имеются и свои австро-баварские диалекты, что будут совершенно непонятны для всех немцев (кроме соседей баварцев), особенно с севера Германии.


История

Германия, как мы уже говорили, имеет другую историю, нежели Австрия. Австрийцы еще в средние века создали собственную крепкую империю, в то время, как многие остальные немецкие государства представляли из себя небольшие города, пусть и развитые коммерчески.

Когда Германия объединилась в конце XIX-го века, то объединившие ее пруссаки австрийцев в новый союз просто не пустили - мол, вы другие: католики, смешанные со славянами и так далее.

Австрийцы, потеряв свою империю после провала первой мировой войны, еще считали себя немцами. И не случайно поддержали идею Аншлюса - объединения с нацисткой Германией. Тем более, что Третьим рейхом тогда правил их земляк Гитлер. Что из сего вышло - сами помните, дорогие читатели.

После второй мировой пути немцев и австрийцев окончательно разошлись. Австрийцы осознали себя отдельным народом, которому еще и законом запрещено объединение с соседней Германией.


Происхождение

Австрийцы значительно отличаются от остальных немцев, даже баварцев, по крови. Ибо по сути - это многовековое немецкоязычное смешение всех бывших народов Австрийской империи. Славян (чехов, словенцев), венгров, итальянцев, евреев, румын... Всех, кто Габсбургам верою и правдою веками служил.

Не случайно австрийцы часто гораздо темнее глазами и волосами большинства немцев. А среди жителей Австрии такое количество тех же славянских фамилий.


Культура и менталитет

Австрия - это особая тонкая культура. Местные ребята - Моцарт, Шварценеггер. Ну и Гитлер, которого австрийцы ныне активно пытаются как раз немцам спихнуть - мол, в Германии служил в армии, там же и карьеру свою политическую замутил.

Австрийцы считаются в германском мире глубоко отличными от немцев по менталитету - более утонченными, культурными, вежливыми. Ну и более скаредными тоже.

В общем, австрийцы это австрийцы. Если до середины XX-го века их еще можно было с полной уверенностью назвать "самостоятельными немцами", то ныне это особый народ, пусть и говорящий на немецком языке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: австрийцы   в мире   люди   немцы   различия   факты   фото   
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4  комментария
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4k
Babangdida 47 минут назад
Девочки в Австрии посимпатичнее. То ли славянская жилка, то ли с ведьмами в средние века не сильно боролись... И мозги у них не так сильно промыты.
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4k
Frank Borman 44 минуты назад
Как говорят, австрийцы - самые хитрожопые из всех немецкоговорящих. Гитлера они выставили немцем, а Моцарта наоборот, австрийцем. Во время ВМВ верой и проавдой служили Гитлеру, зато после войны моментально стали нейтральными.
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2k
DVPET Час назад
Пост из разряда "Чем одни немцы отличаются от других немцев".
Намного интереснее было бы посмотреть на разницу между немками и австрийками. Тоже не велика, наверное, но вдруг?
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435
Renats Railis DVPET 48 минут назад
Чистокровные (если так можно выразиться) немки и австрийки страшненькие. Это как раз служит свидетельством того, что это один народ. Да и по самой своей сути это действительно один немецкий народ... В Германии, порою, жители разных земель отличаются друг от друга больше, чем среднестатистический немец от австрийца.
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