Комиксы, в которых себя узнает каждая девушка

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Яна из Кемерово рисует комиксы. Как пишет сама автор - чисто женские. Давайте узнаем, что же занимает прекрасную половину человечества ежедневно!
На каждую ситуацию у нее свой женский взгляд.
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Она комично описывает все, что происходит с ней и другими представительницами прекрасного пола.
Каждая девушка может узнать себя в одной из ситуаций.
Тут и мысли о будущем, и про походы в магазин... Иногда Яна описывает свои эмоции к картинкам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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