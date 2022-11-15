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Комиксы, в которых себя узнает каждая девушка

Комиксы, в которых себя узнает каждая девушка

Автор:
15 ноября 2022 14:20
Сообщество : Комиксы
Метки: забавно   иллюстрации   комиксы   комиксы про девушек   смешные картинки   фото   
2096
15

Яна из Кемерово рисует комиксы. Как пишет сама автор - чисто женские. Давайте узнаем, что же занимает прекрасную половину человечества ежедневно!

На каждую ситуацию у нее свой женский взгляд.

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Она комично описывает все, что происходит с ней и другими представительницами прекрасного пола.

Каждая девушка может узнать себя в одной из ситуаций.

Тут и мысли о будущем, и про походы в магазин... Иногда Яна описывает свои эмоции к картинкам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: забавно   иллюстрации   комиксы   комиксы про девушек   смешные картинки   фото   
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15  комментариев
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756
Kanifolkin 23 минуты назад
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BiZ 6 минут назад
узнаю бабу по имени "не буду". видал таких проездом..
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1k
Сергей Викторович 12 минут назад
Госпидя....... насколько все заезжено
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 37 минут назад
Тупо...
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27k
Квантовый переход 40 минут назад
Это видимо те,кто не может рисовать.Но выделиться хочется.
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10k
ScorpionDS 50 минут назад
Как-то все запутано ...
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GROMOZEKA Час назад
Очередное подтверждение мягко говоря, нелогичности, женского полу
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Copycat Час назад
биполярочный персонаж какой то
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Нанук Паналык Час назад
Я конечно не девушка , но помоему - фигня.
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