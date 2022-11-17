Евгений Пригожин объяснил, почему в ЧВК "Вагнер" не берут "петухов"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее пригласил заключённых отправиться в зону проведения СВО. Как оказалось, попасть в "Вагнер" могут только "реальные" ребята, а остальные "опущенные" заключённые будут отправлены в отельные отряды.
Предприниматель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на слухи о том, что в зону проведения СВО отправляют заключенных "с низким социальным статусом" в отдельную от других бойцов группу. Кроме того, некоторым "обиженным" вовсе отказали во включении в списки для отправки на СВО.
"У всех социумов есть определённые правила, по которым они живут", - объяснил Пригожин.
Он отметил, что по лагерным формулировкам подобных заключенных называют "«петухами», «обиженными», «опущенными», «форшманутыми», «гребнями»" и с ними другим заключенным не рекомендуется "здороваться, чифирить, брать у них какие-либо вещи в пользование, спать с ними в одном проходе или на одной шконке".
"То есть все вышеперечисленные деяния являются «заподляковыми», делать это западло", - продолжил Пригожин, обратив внимание, что остальные заключенные все вместе общаются и живут одним социумом.
По его словам, во время боевых действий разделить эти категории граждан очень трудно, так как невозможно сделать «пацанскую гаубичную батарею», «мужицкую ДРГ» или «петушиный пулемётный расчёт».
"Для того, чтобы избежать данных неудобств, мы не берём «петухов» в ЧВК «Вагнер»", - подтвердил бизнесмен.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну и собственно выдержки ответов выше.
Ты сам то где поживаешь?
Не в Голландии часом?
Россия сама как нибудь без посторонних определится как ей жить.
По данным открытых источников, Пригожин был дважды судим за кражу, разбой, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Сидел в тюрьме, был помилован и вышел из тюрьмы 90-ые.
Так что вся эта тема ему знакома.
А сейчас его называют одним из самых влиятельных людей в России, который может открыто нарушать уголовное право.
Это немножко страшно, учитывая его изречения:
"Если ты владелец небольшого завода, на котором работают сто человек и из них 50 половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность"
https://www.gazeta.ru/army/news/2022/11/06/18967987.shtmlhttps://www.gazeta.ru/army/news/2022/11/06/18967987.shtml
Так что мы для "элит" не люди, а "половозрелые самцы". Хорошо что хоть мясом не называет...
Этап 2-й: "Слыхали, Пригожин, якобы, засветился в колонии - вербует зэков? Хохловброс голимый!"
Этап 3-й: "Слыхали, Пригожин "петухов" в отряд не берёт? Класс! Правильный пацан!"
СМИ то ли перевирают,то ли лгут, то ли........
Пригожин и его прес-служба тоже выбрали тактику стеба в отношении СМИ и общества, то ли стебутся, то ли...
Государство самоустранилось вообще от темы ЧВК.
Вот и имеем что имеем.