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Евгений Пригожин объяснил, почему в ЧВК "Вагнер" не берут "петухов"

Евгений Пригожин объяснил, почему в ЧВК "Вагнер" не берут "петухов"

Автор:
17 ноября 2022 11:04
Сообщество : Жить в России
Метки: vagner   Пригожин   заключённые   интересное   мнение   опущенные   петухи   фото   
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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее пригласил заключённых отправиться в зону проведения СВО. Как оказалось, попасть в "Вагнер" могут только "реальные" ребята, а остальные "опущенные" заключённые будут отправлены в отельные отряды.

Предприниматель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на слухи о том, что в зону проведения СВО отправляют заключенных "с низким социальным статусом" в отдельную от других бойцов группу. Кроме того, некоторым "обиженным" вовсе отказали во включении в списки для отправки на СВО.

"У всех социумов есть определённые правила, по которым они живут", - объяснил Пригожин.

Он отметил, что по лагерным формулировкам подобных заключенных называют "«петухами», «обиженными», «опущенными», «форшманутыми», «гребнями»" и с ними другим заключенным не рекомендуется "здороваться, чифирить, брать у них какие-либо вещи в пользование, спать с ними в одном проходе или на одной шконке".

"То есть все вышеперечисленные деяния являются «заподляковыми», делать это западло", - продолжил Пригожин, обратив внимание, что остальные заключенные все вместе общаются и живут одним социумом.

По его словам, во время боевых действий разделить эти категории граждан очень трудно, так как невозможно сделать «пацанскую гаубичную батарею», «мужицкую ДРГ» или «петушиный пулемётный расчёт».

"Для того, чтобы избежать данных неудобств, мы не берём «петухов» в ЧВК «Вагнер»", - подтвердил бизнесмен.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: vagner   Пригожин   заключённые   интересное   мнение   опущенные   петухи   фото   
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30  комментариев
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3k
Nigilist 56 минут назад
Интересно: ЧВК в России запрещены, освободить досрочно(помиловать) может только Президент, а тут вообще что за юридический нонсенс происходит???
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15
TDH 7 секунд назад
Наших зоновских "петухов" готовят против боевых педерастов НАТО.
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309
Javier Минуту назад
Кто пользуется очком петуха, такой же петух...
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4k
Serj81 Минуту назад
Автор поста не дал ссылку на оригинал, вкратце: Журналисты портала 72ру написали запрос Пригожину после того, как Пригожин побывал в Тюменских СИЗО и так называемые петухи пожаловались в редакцию, что их не взяли в оркестр

Ну и собственно выдержки ответов выше.
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17k
Топпер Харли 16 минут назад
Время покажет. И покажет правду.
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9k
antonium 17 минут назад
Собеседование для отправки на фронт зеков, пригожин начинал с фразы: "смотри, есть два стула..."
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26k
SerGProS 17 минут назад
Петушиное ЧВК прикрывает тылы вагнеровцев?
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28k
Владимир 23 минуты назад
Панорама? Или просто чей то бред?
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4k
iovan2011 36 минут назад
Народ, у меня один вопрос, вы понимаете в каком обществе будут жить ваши дети и внуки?
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4k
bumtester 36 минут назад
Ну ничего удивительного.
По данным открытых источников, Пригожин был дважды судим за кражу, разбой, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Сидел в тюрьме, был помилован и вышел из тюрьмы 90-ые.
Так что вся эта тема ему знакома.
А сейчас его называют одним из самых влиятельных людей в России, который может открыто нарушать уголовное право.
Это немножко страшно, учитывая его изречения:
"Если ты владелец небольшого завода, на котором работают сто человек и из них 50 половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность"
https://www.gazeta.ru/army/news/2022/11/06/18967987.shtmlhttps://www.gazeta.ru/army/news/2022/11/06/18967987.shtml
Так что мы для "элит" не люди, а "половозрелые самцы". Хорошо что хоть мясом не называет...
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4k
Феликс Дзержинский 38 минут назад
Гнилая }{уйня, рассуждает о "гребнях". "Ровному" по жизни пацану, пора уже своё чвк назвать "АУЕ".
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8k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Этап 1-й: "Слыхали, в Хохляндии зэков призывают? Вообще, днище!"
Этап 2-й: "Слыхали, Пригожин, якобы, засветился в колонии - вербует зэков? Хохловброс голимый!"
Этап 3-й: "Слыхали, Пригожин "петухов" в отряд не берёт? Класс! Правильный пацан!"
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
33k
Korolev 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
0
28k
Levyathan Час назад
Похоже, эту тему он плотно изучил и в теории и на практике. 12лет колонии, хуле.
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25k
albedo Час назад
Запад будет возмущен и обвинять Пригожина в гомофобии (сарказм)
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