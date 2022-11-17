Евгений Пригожин объяснил, почему в ЧВК "Вагнер" не берут "петухов"

Предприниматель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на слухи о том, что в зону проведения СВО отправляют заключенных "с низким социальным статусом" в отдельную от других бойцов группу. Кроме того, некоторым "обиженным" вовсе отказали во включении в списки для отправки на СВО.

"У всех социумов есть определённые правила, по которым они живут", - объяснил Пригожин.

Он отметил, что по лагерным формулировкам подобных заключенных называют "«петухами», «обиженными», «опущенными», «форшманутыми», «гребнями»" и с ними другим заключенным не рекомендуется "здороваться, чифирить, брать у них какие-либо вещи в пользование, спать с ними в одном проходе или на одной шконке".

"То есть все вышеперечисленные деяния являются «заподляковыми», делать это западло", - продолжил Пригожин, обратив внимание, что остальные заключенные все вместе общаются и живут одним социумом.

По его словам, во время боевых действий разделить эти категории граждан очень трудно, так как невозможно сделать «пацанскую гаубичную батарею», «мужицкую ДРГ» или «петушиный пулемётный расчёт».