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Кошмар субмеханофоба: 30 жутких фото затопленных объектов

Кошмар субмеханофоба: 30 жутких фото затопленных объектов

Автор:
17 ноября 2022 09:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вокруг света   жуть   затопленный корабль   интересно   под водой   субмеханофобия   
2353
31

Если мысли о мирно спящих на дне океана кораблях вызывают у вас тревогу, то есть вероятность, что вы страдаете субмеханофобией (слабо сказать пять раз подряд?). Это боязнь искусственных объектов, частично или полностью находящихся под водой, и ей посвящен одноименный сабреддит, способный запугать даже самых отважных.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вокруг света   жуть   затопленный корабль   интересно   под водой   субмеханофобия   
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8  комментариев
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3k
vasilykopkov Час назад
Ныряли мы в Десногорске.
Там при строительстве АЭС водохранилище сделали на реке Десна.
Так вот лес не вырубили, а просто затопили ещё в советское время. Поскольку там сток вторичного контура охлаждения, вода тёплая круглый год, ну и запустили туда кучу тропических рыб, аквариумных сомиков и т.п.

Так вот - вроде обычное озеро, погружаешься, а там под водой деревья стоят - все чёрные.
А на деревьях рыбы сидят и на тебя смотрят.
Бррр...
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Этож с каким размахом расположены ряды в самолёте.
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2k
Александр Час назад
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0
Sata33 Час назад
реально стремно
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40k
Мойша 2 часа назад
Жутковато.
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2k
MPEG-8 2 часа назад
Титаник.
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