Кошмар субмеханофоба: 30 жутких фото затопленных объектов

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Если мысли о мирно спящих на дне океана кораблях вызывают у вас тревогу, то есть вероятность, что вы страдаете субмеханофобией (слабо сказать пять раз подряд?). Это боязнь искусственных объектов, частично или полностью находящихся под водой, и ей посвящен одноименный сабреддит, способный запугать даже самых отважных.
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21. Затонувший корабль вековой давности сохранился в идеальном состоянии под озером Верхнее
26. Единственное, что осталось над водой от венесуэльского города Потоси, — это вершина церковной колокольни
29. «Призрачный флот» в Маллоус-Бей, штат Мэриленд. Флот из сотен американских кораблей, построенных из дерева из-за нехватки стали во время войны
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Там при строительстве АЭС водохранилище сделали на реке Десна.
Так вот лес не вырубили, а просто затопили ещё в советское время. Поскольку там сток вторичного контура охлаждения, вода тёплая круглый год, ну и запустили туда кучу тропических рыб, аквариумных сомиков и т.п.
Так вот - вроде обычное озеро, погружаешься, а там под водой деревья стоят - все чёрные.
А на деревьях рыбы сидят и на тебя смотрят.
Бррр...