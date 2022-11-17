Кошмар субмеханофоба: 30 жутких фото затопленных объектов

Если мысли о мирно спящих на дне океана кораблях вызывают у вас тревогу, то есть вероятность, что вы страдаете субмеханофобией (слабо сказать пять раз подряд?). Это боязнь искусственных объектов, частично или полностью находящихся под водой, и ей посвящен одноименный сабреддит, способный запугать даже самых отважных.