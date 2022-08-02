Необычные карты плотности населения Земли, которые заставляют взглянуть на нашу планету иначе

Создатель карт Аласдер Рэй, бывший профессор урбанистики и городского планирования в Университете Шеффилда, рассказал в интервью DailyMail: «В каком-то смысле эти графики совершенно очевидны — они сообщают нам то, что мы уже знаем, однако это немного другой взгляд на мир. Это интересно, а также довольно увлекательно — отчасти наука, отчасти развлечение и отчасти искусство».

На самой большой карте, изображающей население всей Земли, каждый пик представляет собой площадь в два квадратных километра. На картах США, Европы, Азии и Австралии каждый пик равен 1 квадратному километру. «Там, где на Земле есть вода, вы найдете жизнь, какой мы ее знаем», — как-то сказал астрофизик Нил де Грасс Тайсон, и эти карты тому подтверждение.

«Такие карты игнорируют то, где проходят административные границы определенных городов, — подчеркивает Рэй. — Мы привыкли смотреть на карты с границами, и иногда это имеет смысл. В этих картах намеренно нет границ [между штатами или странами], чтобы посмотреть, где располагаются люди в рамках большей территории».