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Необычные карты плотности населения Земли, которые заставляют взглянуть на нашу планету иначе

Необычные карты плотности населения Земли, которые заставляют взглянуть на нашу планету иначе

Автор:
02 августа 2022 21:43
Сообщество : Наука
Метки: вокруг света   география   интересно   карты   население земли   плотность населения   
1199
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Стандартные карты, хотя и достаточно информативны, не позволяют в полной мере оценить человеческое присутствие на нашей планете. Карты от Аласдера Рэя наглядно разбивают эту информацию на пики — чем выше пик, тем больше людей там живет. Эти карты уникальны: на них не показаны границы между городами, штатами или странами. Вместо этого они полагаются на плотность населения, чтобы выявить наиболее интересные аспекты миграции и расселения людей по всему миру.

Создатель карт Аласдер Рэй, бывший профессор урбанистики и городского планирования в Университете Шеффилда, рассказал в интервью DailyMail: «В каком-то смысле эти графики совершенно очевидны — они сообщают нам то, что мы уже знаем, однако это немного другой взгляд на мир. Это интересно, а также довольно увлекательно — отчасти наука, отчасти развлечение и отчасти искусство».

На самой большой карте, изображающей население всей Земли, каждый пик представляет собой площадь в два квадратных километра. На картах США, Европы, Азии и Австралии каждый пик равен 1 квадратному километру. «Там, где на Земле есть вода, вы найдете жизнь, какой мы ее знаем», — как-то сказал астрофизик Нил де Грасс Тайсон, и эти карты тому подтверждение.

«Такие карты игнорируют то, где проходят административные границы определенных городов, — подчеркивает Рэй. — Мы привыкли смотреть на карты с границами, и иногда это имеет смысл. В этих картах намеренно нет границ [между штатами или странами], чтобы посмотреть, где располагаются люди в рамках большей территории».

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Плотность населения Америки можно рассматривать как ориентированное на запад, но по большей части его диктуют крупные мегарегионы, которые со временем образовались вокруг близко расположенных городов и пригородов. Если сложить их население, оно составит около 60 процентов всего населения страны, насчитывающее 329,5 миллиона.

«Невозможно проехать из Бостона в Вашингтон, округ Колумбия, не чувствуя, что это один гигантский город, — говорит Рэй. — Но при этом есть Калифорния, где вы едете из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, и на пути есть масса широких открытых пространств».

По словам Рэя, он занялся этими картами из научного любопытства, отчасти вызванного статьей о плотности населения, которую сам же написал несколько лет назад. Этот интерес, в сочетании с появлением дополнительного времени из-за карантина во время пандемии Covid-19 и нового компьютера, побудил его начать создавать такие карты, основываясь на данных проекта Европейского Союза Global Human Settlement Layer.

Он начинает процесс со скачивания большого сжатого файла изображения в черно-белом формате — весь мир весит около 700 МБ. Затем Рэй открывает его с помощью бесплатного инструмента с открытым исходным кодом под названием Aerialod, который позволяет ему начать экспериментировать с изображениями — добавлять цвета, изменять размер пиков, добавлять различные тени, чтобы еще больше подчеркнуть плотные области, и так далее. «Я могу выбирать высоту пиков, но только относительно друг друга, — говорит Рэй. — Поэтому независимо от того, что я делаю, если я сделаю Нью-Йорк высотой 5 километров, все остальное будет масштабироваться пропорционально».

Но есть предел тому, что Рэй или любой другой на его месте может делать с файлами.

«Если бы вы хотели показать каждый маленький город, вам пришлось бы сделать Нью-Йорк таким большим, что он исчез бы с экрана. Если у вас нет экрана шириной в милю, некоторые места на самом деле не видны или вам нужно сильно напрячь глаза, чтобы их увидеть», — говорит Рэй. Он также добавил, что получает информацию о населении из спутниковых данных, сопоставленных с данными переписи населения.

Традиционные плоские карты, которые используют цвета для изображения различных областей и того, как они были заселены, могут быть довольно обманчивыми.

«Если вы посмотрите на Денвер или Бостон, в черте этих городов проживает примерно одинаковое количество людей, — сказал Рэй. — Но вокруг Денвера почти ничего нет, в отличие от Бостона, который является частью более крупного мегаполиса с населением около 8 миллионов человек. На трехмерной карте вы можете увидеть все от Бостона до Стэнфорда, штат Коннектикут, и до Мэна — вы можете увидеть, что это часть гораздо более крупного городского региона. Денвер похож на маяк посреди того, что выглядит как пустошь».

В Европе же наблюдается более высокая концентрация людей, живущих в глубине страны — в северной Италии, во всей Германии, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Для большинства европейских стран самая высокая плотность населения составляет около 20 000 человек на квадратный километр; в Лондоне, который не является частью Европы, она достигает 25 000 человек на квадратный километр.

В Великобритании большинство людей проживает в районе к югу от Манчестера до столичного района Лондона, где проживает 14,2 миллиона человек, и до Брекзита это была самая большая концентрация населения в Европе.

«Испания, в частности, странным образом либо сверхпустая, либо сверхплотная — так сложилось исторически в плане того, как развивалась страна, — объясняет Рэй. — Если вы отправитесь в Мадрид и Барселону, это очень плотные города».

Эти карты также показывают местность, фактически не обозначая ее. Например, огромное изогнутое открытое пространство без шипов, пересекающее большую территорию, — это не что иное как Альпы, самая высокая горная цепь Европы.

Азия является одним из самых густонаселенных континентов мира, в частности, Китай и Индия, которые годами борются за превосходство в численности населения. В этих двух странах проживает около 36 процентов населения мира.

Китай известен своими мегаполисами Шанхаем, Пекином, Гуанчжоу, Шэньчжэнем, Чэнду и Чунцином, в каждом из которых проживает от 15 до 25 миллионов человек.

Население Индонезии составляет около 275 миллионов человек, но страна состоит из тысяч островов. «Чего я не осознавал, так это плотности населения на острове Ява. На территории Джакарты с пригородами проживает около 30 миллионов человек, — сказал Рэй. — Остров Ява почти такой же площади, как Англия, но население там такое, как в Англии вместе с Германией». Иными словами, если вы представите, что 83 миллиона жителей Германии втиснули в Великобританию с ее 69 миллионами жителей, то сможете прикинуть плотность населения на Яве.

В Индии 29 штатов с разной плотностью населения. В самом большом, штате Уттар-Прадеш, 241 миллион человек проживает на территории, по площади примерно равной Великобритании, а в самом маленьком, Сиккиме, проживает 670 000 человек. «Люди говорят об азиатском веке и меняющейся динамике мировой экономики, и если вы посмотрите на это с точки зрения населения, то согласитесь», — говорит Рэй.

Япония, в которой проживает 125,8 миллиона человек, чрезвычайно плотно заселена из-за своего размера. Площадь островного государства составляет всего 377,975 квадратных километра, а это означает, что оно легко бы поместилось в пределах Калифорнии, и еще бы место осталось. Самая густонаселенная часть Японии, отмеченная на карте самыми большими пиками, — это город Токио, в котором проживает 13,9 миллиона человек.

В Австралии проживает 25,6 миллиона человек, а ее площадь составляет 7,688 миллиона квадратных километров, что делает ее шестой по величине страной в мире. Страна изобилует природными ресурсами — железная руда, золото, алюминий и нефть возглавляют обширный список — но ее население сосредоточено в городах Сидней, Мельбурн, Брисбен, Аделаида и Перт.

Хотя изначально на создание карт Рэя вдохновила пандемия Covid — когда о плотности населения думали все без исключения — он планирует продолжать исследовать эту тему, создавать новые карты и раскрывать новые интересные детали.

«Меня всегда просто завораживала география, места, где живут люди, как это все выглядит, и модели расселения, — сказал он. — Я пытаюсь взять данные, которые могут казаться немного странными или слишком громоздкими для работы, и превратить их в более наглядную информацию».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вокруг света   география   интересно   карты   население земли   плотность населения   
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4  комментария
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Александр Н. 11 часов назад
А нельзя то же самое, но в цветовой градации?
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MPEG-8 7 часов назад
Мне нравится карта мира ночью, понятно, что она составная, но очень наглядно где основное движение.
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Andrei 9 часов назад
А когда Британия перестала быть Европой? Насколько я помню, в брекзите речь шла о Европейском Союзе. Если так считать, то и Швейцария с Норвегией не Европа, не говоря уж про остальные 16 стран, не входящих в ЕС.
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