29 диких и пугающих скульптур со всего мира

Скульптура как вид искусства уже не одно тысячелетие вдохновляет людей. Однако далеко не все скульптуры вдохновляют так, как статуя Давида или Родина-мать. Вот несколько примеров, которые могут заставить вас усомниться в человечестве и задаться вопросом, о чем думал "мастер"...