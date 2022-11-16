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29 диких и пугающих скульптур со всего мира

29 диких и пугающих скульптур со всего мира

Автор:
16 ноября 2022 23:52
Сообщество : Искусство
Метки: Юмор   забавные статуи   искусство   скульптура   статуи   странности   удивительное рядом   
1370
30

Скульптура как вид искусства уже не одно тысячелетие вдохновляет людей. Однако далеко не все скульптуры вдохновляют так, как статуя Давида или Родина-мать. Вот несколько примеров, которые могут заставить вас усомниться в человечестве и задаться вопросом, о чем думал "мастер"...

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавные статуи   искусство   скульптура   статуи   странности   удивительное рядом   
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88
KE2646 2 часа назад
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SNZV Полчаса назад
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Karagi 51 минуту назад
Этот Санта приходит к тем, кто ОЧЕНЬ плохо себя вёл.

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Trilik Час назад
Композиция "Диалог", Беларусь (Витебск, Минск, Брест, Борисов)
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Трям 2 часа назад
Компот-воспиталити на максималках!
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Трям 2 часа назад
лавров.жпег
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