29 диких и пугающих скульптур со всего мира

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Скульптура как вид искусства уже не одно тысячелетие вдохновляет людей. Однако далеко не все скульптуры вдохновляют так, как статуя Давида или Родина-мать. Вот несколько примеров, которые могут заставить вас усомниться в человечестве и задаться вопросом, о чем думал "мастер"...
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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