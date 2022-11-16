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История первого в мире волка, приученного к розыску преступников

История первого в мире волка, приученного к розыску преступников

Автор:
16 ноября 2022 22:37
Метки: животные   интересно   история   
205
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Сорок лет назад, когда в городе Ивдель Свердловской области заключенные пытались сбежать, спрятавшись в поезде, который вывозил пиломатериалы, или, затаившись на территории самой колонии, их по запаху находили служебные собаки соседней войсковой части.

Но однажды к одному из заключенных, спрятавшихся в сложном лабиринте из деревянных перекрытий под платформой, пришла не собака, а… волчица.


- Заберите! Заберите! Заберите ее от меня! – вскоре донеслось из-под платформы.


И то был не случайно забредший в колонию лесной зверь, а первая в истории волчица, выдрессированная для службы. Чтобы подготовить такого зверя, ее хозяину с семьей пришлось навсегда уехать из родной Москвы в далекий уральский город Ивдель.

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ЕСТЬ ОДИН ВОЛЧОНОК В ЛИПЕЦКОМ ЗООПАРКЕ…


- Посмотрите на глаза ее отца. Обычно у волка они в одну сторону смотрят, не сбить, а у этого живой, как у собаки. Мне это сразу понравилось, - говорит Алексей Лобов.


На черно-белом снимке, сделанном им, запечатлен крупный волк в вольере липецкого зоопарка. Именно туда в 80-х Алексей приехал, когда решил попробовать сделать то, что раньше еще никто из кинологов не делал.


- У меня тогда был большой интерес, можно ли применять волка в военном деле, как собаку, - рассказывает Алексей.


Интерес этот был профессиональный. В Москве он служил инструктором розыскных собак (так в те времена называли кинологов, - Прим. Ред.). Причем профессией этой Алексей «горел» с детских лет.

- Когда я был маленьким, мы в Москве в коммунальной квартире жили на три семьи, и я с детства мечтал о собаке. Однажды даже принес домой чьего-то маленького пса и спрятал в ящике, чтобы его никто не нашел. Но его скоро нашли, и отдали хозяину, - смеется Алексей. – Потом уже, став постарше, щенка овчарки купил. Соседи разрешили, с условием, что я за ней буду ухаживать. Я и в пионерский лагерь с ней ездил, и в армию собирался с нею пойти служить на границу. К сожалению, незадолго до этого она заболела чумкой и умерла. На призывном пункте потом попросил комиссара, чтобы он на границу меня отправил, чтобы мне там собаку для службы выдали.


Желание призывника исполнили, правда отправили его не на границу СССР, а в Ивдель во внутренние войска - в ту самую войсковую часть, которая следила, чтобы заключенные не сбегали из колонии. После демобилизации Алексей продолжил службу, но уже дома в одной из частей Москвы.

- Я был инструктором-методистом. Во взводе у меня 30 человек. Я обучал их, как работать со служебными собаками, - рассказывает Алексей Лобов. – И была у меня тогда мечта – проверить, сильно ли будет отличаться чутье волка от чутья собаки, если приготовить его к службе. Душа заболела этой идеей. А тут как раз один прапорщик из Липецка к нам курсантов на учебу привез и сказал, что у них в зоопарке волчонка можно достать.


ИДЕТ ПО СЛЕДУ, КАК СОБАКА, АТАКУЕТ, КАК ВОЛК


Так, однажды Алексей повез в Липецк обученных курсантов, а заодно заехал в местный зоопарк, где и выбрал среди выводка волчат щенка, который не боялся человека и вел себя больше, как собака, нежели как дикий лесной зверь. Волчонка он назвал Вальтой и забрал к себе домой в Москву.

- Мы с женой и сыном в то время снимали полдома в деревне Софрино. С разрешения хозяйки я держал волчонка там. Сделал будку. Все местные дети любили приходить играть с ним – так я приучал волчонка не бояться людей, - вспоминает Алексей. – А службе я учил его с помощью своего «рабочего» пса, которому было шесть лет. Он прыгнет и волчонок прыгнет. Я пускаю собаку по лестнице, и волчонок за ним карабкается.


Кормили волчонка тем же, чем и любую другую служебную собаку – в основном мясом. А за успехи в дрессировке поощряли лакомствами. Больше всего Вальта любила печенье и сушки. Начальство к идее выдрессировать волка сначала отнеслось скептически, поэтому через три месяца подготовки они устроили Вальте смотр. А та, как опытная розыскная собака, преодолела полосу препятствий и по запаху выследила человека, спрятавшего в сотне метров от нее. Оказалось, что волк мог делать все те же, что и любой другой подготовленный пес. И лишь в одном он собак превосходил…

- Я приучал Вальту всем приемам дрессировки, которые применялись к служебным собакам, в том числе и задержанию человека, - говорит Алексей Лобов. - Для обучения он надевал защитный костюм. Вальта сначала не хотела хватать его зубами по команде, а потом вошла в азарт. Не добегая трех метров, она делала мощнейший прыжок на шею бойца и валила его на землю. Я тогда испугался и перестал обучать ее этому. Иначе с такой подготовкой она могла стать смертельно-опасной для окружающих.


ВЫМАНИВАЛА У ДЕТЕЙ МОРОЖЕНОЕ


Видя успехи Вальты, начальство дало добро на продолжение ее подготовки. Но беда пришла, откуда не ждали – ветеринарная служба обнаружила в крови у волчицы бактерии, поражающие сосуды. В итоге было решено из части Вальту убрать, чтобы она не заразила других животных. Расставаться с нею Алексей Лобов не захотел и написал в часть в Ивделе, в которой он служил в армии, просьбу снова взять его на службу. Только предупредил, что приедет он не один, а с волком.

- Они мне прислали ответ письмом: «Приезжай хоть с медведем!», - смеется Алексей. – Раз такое дело, я начал собираться. Жена, правда, была против. Скандал у нас случился – как так, из Москвы уезжать на Урал. Она сопротивлялась, говорила: «Ради волка туда стремишься!»


В Ивделе Вальта жила в питомнике для служебных собак в вольере и показывала хорошие результаты. Ей там тоже устроили испытание – один из солдат спрятался в поезде из 30 вагонов, который выезжал с территории колонии. Вальте нужно было найти его.

- Аж за три вагона до нужного она учуяла его запах и подала нам знак, - рассказывает Алексей Лобов. – Нам вообще в части в Ивделе обрадовались. Чуть побег – мы его ликвидировали. Побег – ликвидировали. Другие собаки нормально относились к волку. Но иногда с осторожностью подходили, обнюхивали его. Сам волк, когда его дрессируешь, не похож на собаку. У него нет эмоций. Лишь иногда проскакивали моменты, когда Вальте хотелось ласки.


В 1981 году во время ночных занятий волк, отпущенный с поводка, стал потихоньку отходить от хозяина, а затем исчез. О том, что случилось дальше, Алексей рассказывает с тяжестью в голосе, хотя прошло уже 40 лет.

- Я искал ее всю ночь. А утром пришел слух, что у Ивделя в поселке охотники застрелили волка, подошедшего к пасущимся козам. При этом из-за ошейника они не могли понять, собака это или волк, - вздыхает Алексей. - А позже очевидцы рассказали, что еще раньше мой волк у детей в поселке мороженое выманивал. Вальта очень любила детей, так как еще щенком часто играла с ними. И мороженое тоже любила.

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Метки: животные   интересно   история   
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