История первого в мире волка, приученного к розыску преступников

Но однажды к одному из заключенных, спрятавшихся в сложном лабиринте из деревянных перекрытий под платформой, пришла не собака, а… волчица.

- Заберите! Заберите! Заберите ее от меня! – вскоре донеслось из-под платформы.

И то был не случайно забредший в колонию лесной зверь, а первая в истории волчица, выдрессированная для службы. Чтобы подготовить такого зверя, ее хозяину с семьей пришлось навсегда уехать из родной Москвы в далекий уральский город Ивдель.