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Судьба коня, интеллект которого приравнивали к человеческому

Судьба коня, интеллект которого приравнивали к человеческому (9 фото)

Автор:
24 августа 2021 08:47
Сообщество : Истории
Метки: животные   интеллект   интересно   история   конь   лошадь   фото   
672
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Изучение интеллектуальных способностей животных всегда было интересно ученым. Они провели немало экспериментов на самых разных видах, пробуя обучить их азам различных наук.


Немецкий учитель математики Вильгельм фон Остин однажды тоже загорелся такой идеей. Сначала он пытался обучить арифметике кошек, а потом взялся за медведя. В конечноv итоге все его идеи прогорели, но он не отчаялся и переключил свое внимание на лошадей. В 1888 году он приобрел жеребенка орловского рысака. На тот момент люди считали ее самой контактной породой.


Судьба коня, интеллект которого приравнивали к человеческому


Однако упорные занятия с воспитанником не приносили радости, учитель часто раздражался на коня и даже обижал его.


Но вот в один из дней рысак по кличке Ганс три раза ударил копытом, считав написанную перед ним цифру 3.


Судьба коня, интеллект которого приравнивали к человеческому


После этого питомец стал активно демонстрировать свои математические способности. Лошадь отстукивала конечностью определенное количество раз, решая задачи и примеры.


Судьба коня, интеллект которого приравнивали к человеческому


Фон Остин умело пользовался способностями чудо-лошади, выступая перед многочисленной публикой. Вскоре весть о коне разлетелась по всему миру. Все газеты писали и говорили о нем.


Судьба коня, интеллект которого приравнивали к человеческому


Исследовать феномен животного вызвалась и специализированная комиссия, которая, ко всеобщему удивлению, признала неординарные способности Ганса истинной правдой. Специалисты заверили, что хозяин не мошенник и конь действительно самостоятельно отвечает на все задания с точностью до 90%.


Судьба коня, интеллект которого приравнивали к человеческому


Психолог Карл Штумпф лично взялся провести несколько экспериментов с животным в Берлинском университете психологии. Но бесконечные опыты лишь расстраивали лошадь, и она даже пыталась лягать своих учителей.


Судьба коня, интеллект которого приравнивали к человеческому


В результате изучения была выявлена удивительная закономерность. Конь не ошибался тогда, когда вопросы задавал его хозяин. Также верные простукивания существо совершало только в присутствии экспериментатора. Иными словами, животное внимательно следило за мимикой человека и его жестами, улавливая настроение. Ученые решили, что именно человеческая реакция подсказывает лошади правильные ответы.


Судьба коня, интеллект которого приравнивали к человеческому


Несмотря на талант судьба уникального коня сложилась печально, после смерти владельца его выкупил состоятельный ювелир, который также хотел его изучать. Позже его содержали в простых условиях, как обычную лошадь. Необыкновенные возможности млекопитающего реагировать на реакции человека навсегда сохранились в науке под названием «Эффект Умного Ганса».


Судьба коня, интеллект которого приравнивали к человеческому

Источник:

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Метки: животные   интеллект   интересно   история   конь   лошадь   фото   
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Алекс Крайчек 2 часа назад
Аналогичный случай подробно описан у Н.Носова в повести про Витю Малеева.
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Taximaxi 56 минут назад
Да слон я,слон,только не бейте палкой по яйцам.
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2k
OLDer Час назад
это обычный фокус!
как и с собачками в цирке
дрессировщик незаметно щелкает в кармане чем то типа зубочистки об ноготь, этот звук не слышен человеческим ухом
теперь остается надрессировать животное что оно будет делать - гавкать или стучать копытом
"В результате изучения была выявлена удивительная закономерность. Конь не ошибался тогда, когда вопросы задавал его хозяин" - вот вам и подтверждение.
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