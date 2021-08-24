Судьба коня, интеллект которого приравнивали к человеческому

Немецкий учитель математики Вильгельм фон Остин однажды тоже загорелся такой идеей. Сначала он пытался обучить арифметике кошек, а потом взялся за медведя. В конечноv итоге все его идеи прогорели, но он не отчаялся и переключил свое внимание на лошадей. В 1888 году он приобрел жеребенка орловского рысака. На тот момент люди считали ее самой контактной породой.





Однако упорные занятия с воспитанником не приносили радости, учитель часто раздражался на коня и даже обижал его.



Но вот в один из дней рысак по кличке Ганс три раза ударил копытом, считав написанную перед ним цифру 3.









После этого питомец стал активно демонстрировать свои математические способности. Лошадь отстукивала конечностью определенное количество раз, решая задачи и примеры.









Фон Остин умело пользовался способностями чудо-лошади, выступая перед многочисленной публикой. Вскоре весть о коне разлетелась по всему миру. Все газеты писали и говорили о нем.









Исследовать феномен животного вызвалась и специализированная комиссия, которая, ко всеобщему удивлению, признала неординарные способности Ганса истинной правдой. Специалисты заверили, что хозяин не мошенник и конь действительно самостоятельно отвечает на все задания с точностью до 90%.









Психолог Карл Штумпф лично взялся провести несколько экспериментов с животным в Берлинском университете психологии. Но бесконечные опыты лишь расстраивали лошадь, и она даже пыталась лягать своих учителей.









В результате изучения была выявлена удивительная закономерность. Конь не ошибался тогда, когда вопросы задавал его хозяин. Также верные простукивания существо совершало только в присутствии экспериментатора. Иными словами, животное внимательно следило за мимикой человека и его жестами, улавливая настроение. Ученые решили, что именно человеческая реакция подсказывает лошади правильные ответы.









Несмотря на талант судьба уникального коня сложилась печально, после смерти владельца его выкупил состоятельный ювелир, который также хотел его изучать. Позже его содержали в простых условиях, как обычную лошадь. Необыкновенные возможности млекопитающего реагировать на реакции человека навсегда сохранились в науке под названием «Эффект Умного Ганса».



