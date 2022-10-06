30 фото - поднимателей настроения

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В эту хмурую осеннюю погоду как нельзя кстати будут яркие, солнечные и, несомненно, приятные неожиданности, которые успел запечатлеть объектив фотографа!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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