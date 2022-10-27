45 восхитительно абсурдных фото с животными, о контексте которых остается лишь догадываться

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Если человека вдруг застанут в странной и нелепой ситуации, ему достаточно открыть рот и спокойно все разъяснить, чтобы снять с себя подозрения. А вот что в таком случае делать котейке или собакену? В результате этой несправедливости и рождаются такие забавные фотоподборки с животными, чье поведение вызывает больше вопросов, чем дает ответов.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Не вижу здесь ничего абсурдного и уж совершенно неясно, о чем тут нужно догадываться. На попоне собаки написано "Perro de Terapia". Даже не зная на каком языке это написано, слово "терапия" в переводе не нуждается. А уж если знать испанский или засунуть это словосочетание в переводчик, на выходе получим "Терапевтическая собака".
Терапевтическая собака это собака, обученная проявлять привязанность, утешать и поддерживать людей, часто в таких условиях, как больницы, дома престарелых, школы, библиотеки, хосписы или районы стихийных бедствий.
В данном случае - успокоить малыша при медицинской процедуре, да и вообще в больнице (многие боятся).
Опять же, малыш может быть не вполне благополучным, тогда ему вообще канистерапия (лечение общением с собаками) показана.
поэтому дети в машине всегда пристегнуты, собакен в переноске, замки заблокированы, ибо нех...