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45 восхитительно абсурдных фото с животными, о контексте которых остается лишь догадываться

45 восхитительно абсурдных фото с животными, о контексте которых остается лишь догадываться

Автор:
27 октября 2022 15:04
Сообщество : Животные
Метки: Фотоподборка   Юмор   без контекста   животные   забавные животные   что здесь происходит   
1055
46

Если человека вдруг застанут в странной и нелепой ситуации, ему достаточно открыть рот и спокойно все разъяснить, чтобы снять с себя подозрения. А вот что в таком случае делать котейке или собакену? В результате этой несправедливости и рождаются такие забавные фотоподборки с животными, чье поведение вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

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Источник:

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Метки: Фотоподборка   Юмор   без контекста   животные   забавные животные   что здесь происходит   
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4  комментария
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3k
Сергей Семенов 48 минут назад
>>> 45 восхитительно абсурдных фото с животными, о контексте которых остается лишь догадываться

Не вижу здесь ничего абсурдного и уж совершенно неясно, о чем тут нужно догадываться. На попоне собаки написано "Perro de Terapia". Даже не зная на каком языке это написано, слово "терапия" в переводе не нуждается. А уж если знать испанский или засунуть это словосочетание в переводчик, на выходе получим "Терапевтическая собака".
Терапевтическая собака это собака, обученная проявлять привязанность, утешать и поддерживать людей, часто в таких условиях, как больницы, дома престарелых, школы, библиотеки, хосписы или районы стихийных бедствий.
В данном случае - успокоить малыша при медицинской процедуре, да и вообще в больнице (многие боятся).
Опять же, малыш может быть не вполне благополучным, тогда ему вообще канистерапия (лечение общением с собаками) показана.

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1k
Andrey 39 минут назад
Комментарий к фото
если дать дерьму возможность случиться, оно случиться
поэтому дети в машине всегда пристегнуты, собакен в переноске, замки заблокированы, ибо нех...
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1k
Andrey 44 минуты назад
Комментарий к фото
это котограмма!
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2k
Vadim Balabanov 44 минуты назад
Однозначно плюс. Но животные, как и дети, не скрывают своих эмоций и не комплексуют. Я не увидел ни одной картинки, которую можно назвать абсурдной.
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