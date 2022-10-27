45 восхитительно абсурдных фото с животными, о контексте которых остается лишь догадываться

Если человека вдруг застанут в странной и нелепой ситуации, ему достаточно открыть рот и спокойно все разъяснить, чтобы снять с себя подозрения. А вот что в таком случае делать котейке или собакену? В результате этой несправедливости и рождаются такие забавные фотоподборки с животными, чье поведение вызывает больше вопросов, чем дает ответов.