Исторические факты, которые считались выдумкой, а это правда

1887
7
Во всемирной истории предостаточно интересных событий, в которые сложно поверить вот так сразу. Но не все из них это мистификации, какими бы они не были необыкновенными.
Однако, благодаря исследованиям и работе учёных, общественность в итоге поверила. Хотя долгое время люди и не верили в эти фантастические факты.
Пивной потоп в Лондоне
Многие уверены, что событие 1814 года - это легенда. Но нет. На крупнейшей тогда пивоварне Horse Shoe 17 октября 1814 года взорвался один из деревянных чанов для хранения пива, высота которого составляла примерно 10 метров. Но это было лишь начало...
Мощнейшая струя жидкости просто снесла клапан другой аналогичной емкости и дальше включился режим домино. На улицы Лондона хлынуло почти 2 млн литров пива. Сила этого хмельного цунами была такой мощной, что погибло восемь человек. Но на самом деле жертв было больше - огромное количество людей тут же бросились пить бесплатное пиво и получили алкогольное отравление.
Мощнейшая струя жидкости просто снесла клапан другой аналогичной емкости и дальше включился режим домино. На улицы Лондона хлынуло почти 2 млн литров пива. Сила этого хмельного цунами была такой мощной, что погибло восемь человек. Но на самом деле жертв было больше - огромное количество людей тут же бросились пить бесплатное пиво и получили алкогольное отравление.
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Поражение Наполеона в битве с кроликами
Вряд ли было возможным представить, что знаменитый Наполеон Бонапарт мог потерпеть такой позорный проигрыш от стада кроликов.
В 1807 году, в июле, полководец решил отпраздновать подписание Тильзитского договора охотой на ушастых. Перед охотой он решил отобедать, а три тысячи кроликов в этом время сидели в клетках, в ожидании начала охоты. И когда она началась и животных выпустили на поле, они не перепуганно разбежались, а набросились на охотников, включая Бонапарта. Кролики цеплялись за его одежду, бросались ему в ноги и корсиканцу пришлось позорно бежать.
А причина была довольно-таки простой: вместо диких кроликов для охоты нашли ручных, которые не боялись людей.
В 1807 году, в июле, полководец решил отпраздновать подписание Тильзитского договора охотой на ушастых. Перед охотой он решил отобедать, а три тысячи кроликов в этом время сидели в клетках, в ожидании начала охоты. И когда она началась и животных выпустили на поле, они не перепуганно разбежались, а набросились на охотников, включая Бонапарта. Кролики цеплялись за его одежду, бросались ему в ноги и корсиканцу пришлось позорно бежать.
А причина была довольно-таки простой: вместо диких кроликов для охоты нашли ручных, которые не боялись людей.
Адольфа Гитлера номинировали на Нобелевскую премию мира
Это случилось за три месяца до начала Второй мировой войны. Гитлера выдвинул в кандидаты Эрик Готфрид Кристиан Брандт, член шведского парламента. Брандт был против идеологии фюрера и решил высмеять саму премию за кандидатуру Невилла Чемберлена - одного из тех, кто подписал Мюнхенское соглашение.
В письме комитету Брандт написал, что Гитлер был "данным Богом борцом за мир", а ещё заметил, что Майн Кампф - это "лучшее и самое популярное произведение в мире". Шутку комитет не оценил и через несколько дней номинацию отменили.
В историю также вошёл последний абзац сопроводительного письма Брандта: "К сожалению, множество людей все еще не видят величия борьбы Адольфа Гитлера за мир. Исходя из этого факта, у меня не было бы времени выдвинуть Гитлера кандидатом на Нобелевскую премию мира, если бы не несколько шведских парламентариев, которые выдвинули другого кандидата, а именно премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена. Эта номинация кажется плохо продуманной. Хотя верно то, что Чемберлен своим ясным пониманием борьбы Гитлера за умиротворение внес свой вклад в спасение мира во всем мире, это решение было принято Гитлером, а не Чемберленом! Гитлера и никого другого следует прежде всего поблагодарить за мир, который всё ещё царит в большей части Европы; и этот человек также является надеждой на мир в будущем. Поскольку Чемберлен, очевидно, может претендовать на свою долю в миротворчестве, он мог бы получить меньшую часть Премии мира. Но самое правильное - не ставить другое имя рядом с именем Адольфа Гитлера и тем самым бросать на него тень. Адольф Гитлер, безусловно, настоящий Богом данный борец за мир, и миллионы людей во всем мире возлагают на него свои надежды как на Князя мира на земле".
В письме комитету Брандт написал, что Гитлер был "данным Богом борцом за мир", а ещё заметил, что Майн Кампф - это "лучшее и самое популярное произведение в мире". Шутку комитет не оценил и через несколько дней номинацию отменили.
В историю также вошёл последний абзац сопроводительного письма Брандта: "К сожалению, множество людей все еще не видят величия борьбы Адольфа Гитлера за мир. Исходя из этого факта, у меня не было бы времени выдвинуть Гитлера кандидатом на Нобелевскую премию мира, если бы не несколько шведских парламентариев, которые выдвинули другого кандидата, а именно премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена. Эта номинация кажется плохо продуманной. Хотя верно то, что Чемберлен своим ясным пониманием борьбы Гитлера за умиротворение внес свой вклад в спасение мира во всем мире, это решение было принято Гитлером, а не Чемберленом! Гитлера и никого другого следует прежде всего поблагодарить за мир, который всё ещё царит в большей части Европы; и этот человек также является надеждой на мир в будущем. Поскольку Чемберлен, очевидно, может претендовать на свою долю в миротворчестве, он мог бы получить меньшую часть Премии мира. Но самое правильное - не ставить другое имя рядом с именем Адольфа Гитлера и тем самым бросать на него тень. Адольф Гитлер, безусловно, настоящий Богом данный борец за мир, и миллионы людей во всем мире возлагают на него свои надежды как на Князя мира на земле".
Римским сенатором был конь
История довольно-таки известная.
Коня эксцентричного Калигулы по кличке Инцитат так обожал хозяин, что у него был денник из слоновой кости, пурпурные попоны, мраморная конюшня и ожерелье из драгоценных камней.
Калигула сделал своего коня сенатором и планировал повысить его до консула. Скорее всего это было не безумие правителя, а его насмешка над тогдашними сенаторами, дескать, даже конь справится с их задачами.
Коня эксцентричного Калигулы по кличке Инцитат так обожал хозяин, что у него был денник из слоновой кости, пурпурные попоны, мраморная конюшня и ожерелье из драгоценных камней.
Калигула сделал своего коня сенатором и планировал повысить его до консула. Скорее всего это было не безумие правителя, а его насмешка над тогдашними сенаторами, дескать, даже конь справится с их задачами.
Туалетная катастрофа в Священной Римской империи
Больше восьмисот лет назад, когда Священная Римская империя ещё не была Германией, там случилась история, которая была бы весьма комичной, если бы не погибшие люди.
В 1184 году король Германии Генрих VI совершал объезд региона Эрфурт и решил встретиться с дворянами со всей Священной империи в тамошней Петерсбергеской цитадели.
Гостей оказалось слишком много и 25 июля 1184 года, второй этаж здания просто не выдержал и обрушился - знать провалилась через первый этаж в подвал, который был как раз уборной. В фекалиях утонуло около 60 человек.
Король Генрих спасся случайно - он стоял не на деревянном полу, а в нише с каменным полом.
В 1184 году король Германии Генрих VI совершал объезд региона Эрфурт и решил встретиться с дворянами со всей Священной империи в тамошней Петерсбергеской цитадели.
Гостей оказалось слишком много и 25 июля 1184 года, второй этаж здания просто не выдержал и обрушился - знать провалилась через первый этаж в подвал, который был как раз уборной. В фекалиях утонуло около 60 человек.
Король Генрих спасся случайно - он стоял не на деревянном полу, а в нише с каменным полом.
Наводнение патокой в Бостоне
А 15 января 1919 года в американском городке Бостон (штат Массачусетс) на город разлилась патока (сладкая вязкая субстанция из сахарного тростника или сахарной свёклы). Это случилось на территории компании Purity Distilling Company, на её заводе по переработке патоки. Огромный резервуар, высотой 15 метров, а диаметром 27 метров, взорвался и 10 миллионов литров патоки хлынули в город.
Вещество залило соседние улицы, убило 21 человека и нескольких лошадей, а ещё 150 получили ранения разной степени тяжести. Есть сведения, что сладкая волна была высотой почти 8 метров и разливалась со скоростью 56 км/ч.
Вещество залило соседние улицы, убило 21 человека и нескольких лошадей, а ещё 150 получили ранения разной степени тяжести. Есть сведения, что сладкая волна была высотой почти 8 метров и разливалась со скоростью 56 км/ч.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Протестую! Что значит "жертв"?! Это были люди достигшие цели!
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Ха! Тоже мне удивили. Так и Обаме, и Кисенджеру, и даже Горбачёву... Там много всякой срани одарили...
Впрочем, справедливости ради: Если просмотреть список лауреатов, то Гитлера там нет. Не наградили его. А вот вышеперечисленных таки да...