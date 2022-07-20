Исторические факты, которые считались выдумкой, а это правда

Это случилось за три месяца до начала Второй мировой войны. Гитлера выдвинул в кандидаты Эрик Готфрид Кристиан Брандт, член шведского парламента. Брандт был против идеологии фюрера и решил высмеять саму премию за кандидатуру Невилла Чемберлена - одного из тех, кто подписал Мюнхенское соглашение.

В письме комитету Брандт написал, что Гитлер был "данным Богом борцом за мир", а ещё заметил, что Майн Кампф - это "лучшее и самое популярное произведение в мире". Шутку комитет не оценил и через несколько дней номинацию отменили.

В историю также вошёл последний абзац сопроводительного письма Брандта: "К сожалению, множество людей все еще не видят величия борьбы Адольфа Гитлера за мир. Исходя из этого факта, у меня не было бы времени выдвинуть Гитлера кандидатом на Нобелевскую премию мира, если бы не несколько шведских парламентариев, которые выдвинули другого кандидата, а именно премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена. Эта номинация кажется плохо продуманной. Хотя верно то, что Чемберлен своим ясным пониманием борьбы Гитлера за умиротворение внес свой вклад в спасение мира во всем мире, это решение было принято Гитлером, а не Чемберленом! Гитлера и никого другого следует прежде всего поблагодарить за мир, который всё ещё царит в большей части Европы; и этот человек также является надеждой на мир в будущем. Поскольку Чемберлен, очевидно, может претендовать на свою долю в миротворчестве, он мог бы получить меньшую часть Премии мира. Но самое правильное - не ставить другое имя рядом с именем Адольфа Гитлера и тем самым бросать на него тень. Адольф Гитлер, безусловно, настоящий Богом данный борец за мир, и миллионы людей во всем мире возлагают на него свои надежды как на Князя мира на земле".