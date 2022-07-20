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Исторические факты, которые считались выдумкой, а это правда

Исторические факты, которые считались выдумкой, а это правда

Автор:
20 июля 2022 17:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   забавное   история   описание   события   факты   это интересное   
1887
7
Во всемирной истории предостаточно интересных событий, в которые сложно поверить вот так сразу. Но не все из них это мистификации, какими бы они не были необыкновенными.
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Источник:

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Метки: Прошлое   забавное   история   описание   события   факты   это интересное   
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7  комментариев
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14k
ss 54 минуты назад
"Но на самом деле жертв было больше - огромное количество людей тут же бросились пить бесплатное пиво и получили алкогольное отравление."
___
Протестую! Что значит "жертв"?! Это были люди достигшие цели!
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263
adssaf afasffdsga 18 минут назад
Комментарий к фото
А когда он утопил казну Рима в виде кораблей он над кем насмехался? Над Посейдоном?
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14k
ss 42 минуты назад
"Адольфа Гитлера номинировали на Нобелевскую премию мира"
___
Ха! Тоже мне удивили. Так и Обаме, и Кисенджеру, и даже Горбачёву... Там много всякой срани одарили...

Впрочем, справедливости ради: Если просмотреть список лауреатов, то Гитлера там нет. Не наградили его. А вот вышеперечисленных таки да...
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932
Pterocactus Час назад
Сарай Обамыч тоже обладатель Нобелевской премии мира. А Евросоюз выделил укрорейху 600 млн евро из "фонда мира" на войну против России.
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263
adssaf afasffdsga Pterocactus 16 минут назад
Гитлеровской Германии Европа выделила поболее 600 млн евро. Мельчает запад.
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7k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Мдя. Алкогольное отравление пивом. Пи-здец... Вы хоть примерно представляете, СКОЛЬКО надо его вылакать, чтобы передознуться?
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