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Исторические ужасы, которые каким-то чудом попали в объективы фотокамер

Исторические ужасы, которые каким-то чудом попали в объективы фотокамер

Автор:
30 ноября 2022 10:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   война   история   казнь   события   стихия   факты   это интересно   
2441
16
Изучать историю по фотографиям - это всегда интересно. Перед вами запечатлённые трагические события разных периодов, которые вызывают очень разные эмоции. Пост вам 100% зайдёт - это факт!
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Метки: Прошлое   война   история   казнь   события   стихия   факты   это интересно   
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11  комментариев
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1k
Выхухоль (Нагайна) 38 минут назад
Куриная шкура?! Однако...
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4k
vasilykopkov Минуту назад
Что такое стовбур, можно узнать?
Ну то, что он из куриной шкуры не меняет сути проблемы...
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16k
seller-k 4 минуты назад
ТС, ты когда копируешь фотки, подписи читаешь? И тебя полностью устраивает этот бред?
"Репортер берет интервью во время задержания члена этнической мафии. Москва. Октябрь 1991 года". Какая мафия, родной?, это ж не Сицилия. Члена этнической ОПГ и только так.

"21 декабря 1988 года над шотландским Локкерби разбился самолет Boeing-747 в результате подрыва сотрудника ливийских спецслужб. Погибли 270 человек" Сотрудника подорвали что-ли
" Трудно было написать "в результате подрыва организованного сотрудниками ливийских спецслужб"?

За "...поддельном стовбуре дерева, который сделан из куриной шкуры." отдельное мерси
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6k
Roman 12 минут назад
стовбур из куриной шкуры - это пять!
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12k
ALFIE 12 минут назад
Комментарий к фото

чот вспомнилась парочка из к\ф очень страшное кино: Синди и Бренда =)))))
п.с. операция, конечно, тогда в сентябре 2001, ух... не пожадничали... правда в штатах это уже почти забылось, даже посмеиваться начинают(к тому же столько фактов, что постанова за 20 лет до многих дошло), на тв и фильмах, все "ушла боль".
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12k
ALFIE 14 минут назад
Комментарий к фото

прикольно. только зачем на суржике картинки подписывать? "Стовбур" - украинское слово, хотя и понятно о чем речь. авто палится?!:)
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