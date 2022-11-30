Исторические ужасы, которые каким-то чудом попали в объективы фотокамер

Изучать историю по фотографиям - это всегда интересно. Перед вами запечатлённые трагические события разных периодов, которые вызывают очень разные эмоции. Пост вам 100% зайдёт - это факт!

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1. Ужасы Хиросимы: термическое излучение, образовавшееся в результате взрыва, выжгло на спине этой женщины рисунок с ткани кимоно. 1945 год 0 Источник:

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2. Военный госпиталь и операционный стол в болоте. Вьетнам, 1970 год 0 Источник:

3. Последняя публичная казнь с использованием гильотины. Франция, 1939 год 0 Источник:

4. Доктор осматривает узника Бухенвальда. 1945 год 0 Источник:

5. Улыбка черногорского студента-партизана Чедомира Чупича перед расстрелом. 1942 год 0 Источник:

6. Контуженный пехотинец с жутким взглядом во время битвы Курселет. Франция, 1916 год 0 Источник:

7. Две чудом выживших девушки с 87–го этажа Всемирного торгового центра. Нью–Йорк, 11 сентября 2001 года 0 Источник:

8. Британский солдат прячется в поддельном стовбуре дерева, который сделан из куриной шкуры. 1918 год 0 Источник:

9. Мужчина карабкается на крышу автомобиля на затопленных улицах Нового Орлена. Ураган Катрина, 4 сентября, 2005 года 0 Источник:

10. Репортер берет интервью во время задержания члена этнической мафии. Москва. Октябрь 1991 года 0 Источник:

11. Толпа пытается перевернуть автомобиль с темнокожей семьей во время расовых беспорядков в г. Клинте, США. 1956 год 0 Источник:

12. Распыление слезоточивого газа над мирной манифестацией в период губернаторства Рональда Рейгана. Калифорния, 1969 год 0 Источник:

13. Экстремальная студенческая игра - выпить стакан воды с плотно прижатой к горлу опасной бритвой. 1910 год 0 Источник:

14. 21 декабря 1988 года над шотландским Локкерби разбился самолет Boeing-747 в результате подрыва сотрудника ливийских спецслужб. Погибли 270 человек 0 Источник: