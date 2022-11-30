Исторические ужасы, которые каким-то чудом попали в объективы фотокамер

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Изучать историю по фотографиям - это всегда интересно. Перед вами запечатлённые трагические события разных периодов, которые вызывают очень разные эмоции. Пост вам 100% зайдёт - это факт!
1. Ужасы Хиросимы: термическое излучение, образовавшееся в результате взрыва, выжгло на спине этой женщины рисунок с ткани кимоно. 1945 год
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7. Две чудом выживших девушки с 87–го этажа Всемирного торгового центра. Нью–Йорк, 11 сентября 2001 года
8. Британский солдат прячется в поддельном стовбуре дерева, который сделан из куриной шкуры. 1918 год
9. Мужчина карабкается на крышу автомобиля на затопленных улицах Нового Орлена. Ураган Катрина, 4 сентября, 2005 года
10. Репортер берет интервью во время задержания члена этнической мафии. Москва. Октябрь 1991 года
11. Толпа пытается перевернуть автомобиль с темнокожей семьей во время расовых беспорядков в г. Клинте, США. 1956 год
12. Распыление слезоточивого газа над мирной манифестацией в период губернаторства Рональда Рейгана. Калифорния, 1969 год
13. Экстремальная студенческая игра - выпить стакан воды с плотно прижатой к горлу опасной бритвой. 1910 год
14. 21 декабря 1988 года над шотландским Локкерби разбился самолет Boeing-747 в результате подрыва сотрудника ливийских спецслужб. Погибли 270 человек
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Ну то, что он из куриной шкуры не меняет сути проблемы...
"Репортер берет интервью во время задержания члена этнической мафии. Москва. Октябрь 1991 года". Какая мафия, родной?, это ж не Сицилия. Члена этнической ОПГ и только так.
"21 декабря 1988 года над шотландским Локкерби разбился самолет Boeing-747 в результате подрыва сотрудника ливийских спецслужб. Погибли 270 человек" Сотрудника подорвали что-ли" Трудно было написать "в результате подрыва организованного сотрудниками ливийских спецслужб"?
За "...поддельном стовбуре дерева, который сделан из куриной шкуры." отдельное мерси
чот вспомнилась парочка из к\ф очень страшное кино: Синди и Бренда =)))))
п.с. операция, конечно, тогда в сентябре 2001, ух... не пожадничали... правда в штатах это уже почти забылось, даже посмеиваться начинают(к тому же столько фактов, что постанова за 20 лет до многих дошло), на тв и фильмах, все "ушла боль".
прикольно. только зачем на суржике картинки подписывать? "Стовбур" - украинское слово, хотя и понятно о чем речь. авто палится?!:)