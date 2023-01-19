Фотографии, которые показывают, что зима — красивое, но суровое время года

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Зима в регионах России бывает разная: жители Якутии никогда не поймут сочинцев, которые жалуются на сильный ветер с моря. Люди, проживающие в северном регионе не по наслышке знают, как выглядит настоящая суровая зима.
Жизнь в холодном климате означает, что у вас должно быть чертовски теплое одеяло, огромная чашка, чтобы поддерживать постоянный поток горячих напитков, и терпение, чтобы по темноте ходить на работу или учёбу.
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