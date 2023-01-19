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Фотографии, которые показывают, что зима — красивое, но суровое время года

Фотографии, которые показывают, что зима — красивое, но суровое время года

Автор:
19 января 2023 15:00
Сообщество : Юмор
Метки: зима   интересное   красота   лёд   подборка   суровое время года   фото   холод   
2640
17

Зима в регионах России бывает разная: жители Якутии никогда не поймут сочинцев, которые жалуются на сильный ветер с моря. Люди, проживающие в северном регионе не по наслышке знают, как выглядит настоящая суровая зима.

Жизнь в холодном климате означает, что у вас должно быть чертовски теплое одеяло, огромная чашка, чтобы поддерживать постоянный поток горячих напитков, и терпение, чтобы по темноте ходить на работу или учёбу.

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Метки: зима   интересное   красота   лёд   подборка   суровое время года   фото   холод   
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5  комментариев
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45k
Максим Т. 2 часа назад
Комментарий к фото
Колонка как бы говорит: "Х...р тебе, а не дизель!")
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5k
Кистень 19 минут назад
На конце я видел эту "красоту"! Я говорю, как шофёр самосвала-седельника, когда приходится убирать налипший снег из кузова!
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40k
turyst 20 минут назад
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18k
anpetrof Час назад
Комментарий к фото
Теперь до весны пешком
...
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26k
Лис Час назад
А у нас в Городке зима нонче не очень. На улице плюс. Иногда мокрый снег. Ну и куда уж без дождика.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
322899



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